Sonbaharın cep yakmayan sakin adresleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazın turist akınına uğrayan tatil kasabalarındaki çılgın kalabalıklar dağıldı, hava değişti. Daha yumuşak ışık, sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... İşte unutulmaz bir sonbahar tatili için en güzel rotalar…
Yazın turist akınına uğrayan tatil kasabalarındaki çılgın kalabalıklar dağıldı, hava değişti. Daha yumuşak ışık, sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... İşte unutulmaz bir sonbahar tatili için en güzel rotalar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Dağların tepesinde: ŞİRİNCE / İZMİR Yeşillikler içindeki Şirince, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... Köyün en büyük özelliği hiç bir evin birbirinin manzarasını kapatmaması!
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burası dağların üstündeki konumu, ev yapımı şarapları ve nefis doğasıyla eşsiz bir yer. Sakinlik arayanlardansanız geri dönmek istemeyeceğiniz kesin…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Cennetten bir köşe: ÇAT VADİSİ / RİZE Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi yemyeşil doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşeyi andırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ormanlık ve çayırlıkların buluşmasındaki renk dönüşümü harika…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Geçmişe yolculuk: SAFRANBOLU / KARABÜK Tarihi, atmosferi, Türk ev mimarisinin en iyi örneklerinin korunduğu tarihi ahşap konakları, çarşısı, kültürü, mağaraları ve kanyonlarıyla kendinizi 17 yy’daymış gibi hissedeceksiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilçede lokumun ve kuyu kebabının tadına mutlaka bakın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gastronomi ve doğa: CUNDA ADASI / BALIKESİR Tarihi Rum evleri, arnavutkaldırımlı dar sokakları, butik otelleri ve sahildeki restoranlarıyla unutulmaz bir sonbahar tatili vaat ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Cunda’nın hem yemekleri çok lezzetli, hem de doğası harika. Eski ile yeni arasında gidip geleceğiniz harika bir rota burası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Otantik doku: CUMALIKIZIK / BURSA Uludağ’ın kuzey yamacındaki yerleşim el değmemiş ve otantik yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Film, dizi ve kliplerden aslında burayı tanıyorsunuz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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250 civarında rengârenk Türk köy evi, arnavutkaldırımlı dar sokaklar ve köy kahvaltısı sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Zeytin ağaçlarıyla çevrili: ADATEPE / ÇANAKKALE Çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçları ile bezeli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan, girişindeki vadide Zeus Altarı’nın olduğu 208 haneli bir Ege köyü düşünün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Butik otelleri romantizm için harika. Zeytinyağı almadan sakın dönmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Antik şehrin içinde: ASSOS / ÇANAKKALE Troas bölgesinin güney kıyısındaki bir tepeye MÖ 900’de kurulan Assos (Behramkale) bugün antik şehir kalıntısı içinde yaşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Balıkçıları, asırlar öncesinden kalma antik sütunları, cennet koyları ve karşıdaki Midilli Adası’nın manzarasıyla bu sonbaharda bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Huzur dolu: AMASRA / BARTIN Karadeniz’in tarihi liman şehri Amasra, sonbaharda huzur dolu bir tatil vaat ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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3 bin yıllık tarihiyle ikiz limanı, plajı, manzaranın tadını çıkaracağınız kalesi, ‘Çekiciler Çarşısı’, Göldere Şelalesi ve etkileyici sarkıtlara sahip Gürcüoluk Mağarası’nı mutlaka gezin
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrılmak istemeyeceksiniz: ESKİ FOÇA / İZMİR Türklerin ve Rumların yüzyıllar boyunca bir arada barış içinde yaşadığı kasabaya adım atınca ayrılmak istemeyeceksiniz. 2 bin yıllık geçmişi, cumbalı taş evleri, ağlarını onaran balıkçıları ve lezzetli mutfağıyla Ege’nin kıyısında uzanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güneşin en güzel doğuşu: KAPADOKYA / NEVŞEHİR Güne, doğa mucizesi peribacalarının üzerinde süzülen bir balonun içinde başlamaktan daha romantik bir şey olabilir mi? Bir de el ele tutuşup güneşin doğuşunu izlemek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da trekking, bisiklet ve at safari de yapabilirsiniz.