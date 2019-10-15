Sonbaharı en güzel yaşayacağınız yer: Limni Gölü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl bu günlerde sezonun kapandığı Limni Gölü Tabiat Parkı'nda bu yıl pastırma yazı yaşanıyor.
İHA
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Zigana Dağı'nın eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı sonbahar mevsiminde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
İHA
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Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı pastırma yazının etkisindeki Gümüşhane’de sonbahar mevsiminde misafirlerini ağırlıyor.
İHA
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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında, Zigana dağının eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkında kış mevsimi öncesinde havaların sıcak olması nedeniyle önceki yılların aksine halen yoğunluk yaşanıyor.
İHA
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İşletmecilerden Abdullah Eroğlu, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda havaların soğuk olması nedeniyle sezonu sonlandırdıklarını fakat bu yıl adeta pastırma yazının yaşanması nedeniyle hizmet vermeye devam ettiklerini ve ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.
İHA
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Hafta içi ve hafta sonunda hem Arap turistler hem de yerli turistlerin Limni Gölüne yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Eroğlu, Tabiat parkında bulunan 20 adet kır evinde konaklama imkanı sağlandığını da hatırlattı.
İHA
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Semaver çayı, dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzolası ve kuymağıyla bilinen Limni Gölü Tabiat Parkına hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabildiğini belirterek, kış mevsimi öncesinde sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerini yaşamak ve doğada huzur bulmak isteyenleri Limni Gölüne davet etti.
İHA
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Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında oturma grupları, kamelyalar, seyir terası, yürüyüş yolları ve çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken yapılan beton yol çalışmasının ardından tabiat parkına ulaşım daha rahat hale geldi.