Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son 20 yılda 4 santimetre düzleşti! Uzmanlar şaşkın…
İtalya'nın eğikliğiyle ünlü simgesi Pisa Kulesi, kimlik problemiyle karşı karşıya olabilir. Çünkü üzerinde bulunduğu zeminden dolayı her yıl biraz daha çöken kulenin güvenlik ve onarım çalışmaları sayesinde 4.47 derece olan eğimi 4.1 dereceye düştü. Uzmanlar ise çok şaşkın. İşte detaylar...
İtalya'nın eğikliğiyle ünlü simgesi Pisa Kulesi, kimlik problemiyle karşı karşıya olabilir. Çünkü üzerinde bulunduğu zeminden dolayı her yıl biraz daha çöken kulenin güvenlik ve onarım çalışmaları sayesinde 4.47 derece olan eğimi 4.1 dereceye düştü. Uzmanlar ise çok şaşkın. İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Tüm dünyanın ‘Eğilen Kule’ olarak bildiği İtalya’nın en ünlü sembollerinden Pisa Kulesi'yle ilgili yapılan bir araştırma şaşırtıcı sonucu ortaya çıkardı. Kulenin son 20 yılda 4.47 derece olan eğimi 4.1 dereceye düştü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pisa Kulesi 1990 yılında, yıkılabileceği endişesi üzerine 800 yıldır ilk kez ziyaretçilere kapatılmıştı. O dönem kule 4,5 metre eğikti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Uzman Michele Jamiolkowski önderliğindeki bir grup 1993'ten 2001'e dek kuleyi sağlamlaştırmaya çalıştı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kule, yaklaşık 260 milyon dolarlık masrafla 45 santimetre doğrultuldu. 1173'te yapımına başlanan Ortaçağ Kulesi, 5 yıl sonra yana yatmaya başlamıştı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pisa Kulesi, Mucizeler Meydanı olarak bilinen Piazza dei Miracoli'de, aslında şehir katedralinin çan kulesi olarak yapılsa da ondan ayrı olarak, 1173'te inşa edildi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kulenin inşası 199 yıl sürdü. Bulunduğu temelin yumuşak zeminindeki çökmeden dolayı eğilen Pisa Kulesi, üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kulenin tepesine ise 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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En üstteki çanların bulunduğu sekizinci kat, silindir biçimine sahip. Her katı sütunlar üzerinde yükselen kulenin ilk katında 15, ondan sonraki 6 katında 30'ar sütun var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kuzey tarafında 294, güney tarafında ise 296 basamağı bulunan kule, 1987'den bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kule etrafındaki katedral, anıt mezarlığı ve vaftizhane de UNESCO Listesi'nde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu Son gelişmeleri yorumlayan Profesör Salvatore Settis, “Sanki kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu” dedi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Pisa Üniversitesi Jeoteknik Profesörü Nunziante Squeglia’nın yorumu ise “Önemli olan çan kulesinin sağlamlığı ki o da beklenenden iyi” oldu. Kaynak: BBC, AP