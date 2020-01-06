Son 10 yılda turistlerin harap ettiği 20 yer! Liste çok şaşırttı, bazılarına yasaklar getirildi...

14- Lüks tropikal kaçış noktası olan Maldivler, son derece pahalı olmasına rağmen hala gözde Göz kamaştıran plajları ile Maldivler, her ne kadar pahalı olursa olsun her zaman kendine turist çekmeyi başarıyor. Fakat bu güzelliğin sebep olduğu fazla sayıda turist ziyareti ve yaşadığı iklim değişikliği, Maldivler’de yerel halkın yaşam biçimini tehdit ediyor. Hayalleri süsleyen su üstündeki bungalovlar, çoğunlukla yerel halk yerine turistlerle dolu oluyor. Bir de bunun üzerine iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyesi, bu yüzyılın sonuna kadar, adanın çoğunun sular altında kalmasına sebep olacak gibi duruyor.