Son 10 yılda turistlerin harap ettiği 20 yer! Liste çok şaşırttı, bazılarına yasaklar getirildi...

10- ‘Game of Thrones’ dizisinin tutkunları, Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrini adeta ziyaret seline boğdular Çılgınca popüler olan ‘Game of Thrones’ dizisinin çekildiği yerdi Dubrovnik. Dizideki çatışmaların aksine şehirde yaşanan gerçek hayatta başka bir savaş yaşanıyordu. Tarihi dokusuyla göz kamaştıran Dubrovnik, şimdilerde akıllı telefonların kalabalığına ve selfie çubuğu kullanan turistlere karşı mücadele veriyor. The Independent gazetesine göre ilk yapılması gereken, limana her gün yanaşan gemi sayısını azaltmak. Bu, Dubrovnik’in kalabalık akınına karşı savaşı kazanmasına yetmese bile en azından bir başlangıç olacaktır