Yarıyıl tatilinde nereye?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Evet, 19 Ocak 2019’a, yani yarıyıl tatilinin ilk gününe daha var ama niyetiniz ardında güzel anılar bırakacak bir aile seyahatiyse, planlamanın ve rezervasyonun zamanı geldi. Hele de yer bulmanın güç olduğu Doğu Ekspresi’yle bir maceraya atılmanın peşindeyseniz. Sizin için Ege sahillerinden Akdeniz’in ılıman havasına, Kars’ın karlı tepelerinden Konya’nın düzlüklerine sekiz rota seçtik.
Evet, 19 Ocak 2019’a, yani yarıyıl tatilinin ilk gününe daha var ama niyetiniz ardında güzel anılar bırakacak bir aile seyahatiyse, planlamanın ve rezervasyonun zamanı geldi. Hele de yer bulmanın güç olduğu Doğu Ekspresi’yle bir maceraya atılmanın peşindeyseniz. Sizin için Ege sahillerinden Akdeniz’in ılıman havasına, Kars’ın karlı tepelerinden Konya’nın düzlüklerine sekiz rota seçtik.
Fotoğraflar: Alamy, müzelerin web siteleri
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Trende başlayan bir deneyim: KARS Doğu Ekspresi’ne bilet bulmak için elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Şehirde Rus döneminden kalan binaların ihtişamına göz gezdirin, Namık Kemal Evi’ni ve Kars Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edin.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi, bir çocuğun aklına kazınacak türden deneyim olacaktır. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Ani Harabeleri, Kars’ın zenginliklerinden biri.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Alpler kalitesindeki karı, sarıçam ormanlarıyla çevrili pistleriyle Sarıkamış ise yoluna kayakla devam etmek isteyen ailelere tavsiyemiz.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Deniz ve güneşten çok daha fazlası: İZMİR İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, çocuklarınızı birçok hayvanla tanıştırabilirsiniz. Dinozorlara deli oluyorsa Evrensel Çocuk Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda buz pateni yapmak mümkün. İzmir’i kuşbakışı görmek isteyenlerse Balçova Teleferik Tesisleri’ne gitmeli.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Otomobil meraklıları Torbalı’da bulunan Key Museum’u ziyaret planına almalı. Otomobil ve motosiklet koleksiyonundan etkilenmemek mümkün değil.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Köroğlu Dağları’nda, çamların arasında: KARTALKAYA Direksiyonunuzu Köroğlu Dağları’na kırın. Kartalkaya yarıyıl tatilinin popüler destinasyonlarından biri. Çam ormanlarının içinden geçerek, bembeyaz tepelerle buluşmanın tadını çıkarın.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Dönüşte yolunuzu biraz uzatıp bir günü de Abant ya da Gölcük de geçirebilir, göl etrafında keyifli bir tur atabilirsiniz.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Doğa, tarih ve lezzet meraklılarına: KONYA Trenle de rahatlıkla ulaşılabilen Konya’da Tropik Kelebek Bahçesi kesinlikle görülmeye değer.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Yaklaşık 5 bin kelebek etrafınızdan geçerek kanat çırpıyor, renkleriyle büyülüyor. Böcek Sineması ve Kelebek Müzesi de burada görebilecekleriniz arasında.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Gitmişken Mevlana Müzesi’ni de ziyaret etmelisiniz. Milattan önce 8-7. yüzyıllara uzanan geçmişiyle Sille Köyü ve Sille Kültür Vadisi de keşiflerinize eklenmeli. Etli ekmek ve tirit yemeden şehirden ayrılmayın.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Kayağa başlamak için en iyi adreslerden: ERCİYES Erciyes, çocuklarını kayağa başlatmak isteyen aileler için güzel bir seçenek. Değişen zorluk derecelerinde, toplamı 102 kilometre olan 34 kayak pisti var.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Gitmişken Kayseri için de vakit ayırmalısınız. Cumhuriyet Meydanı’nda bir tur atıp Kayseri Kalesi ile Saat Kulesi’ni görün. Anadolu Harikalar Diyarı ise güzel bir hayvanat bahçesi. Bilim merkezi de keyifli vakit geçirmeye davet ediyor.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Efsaneler kentiyle tanıştırın: MERSİN Şubat başında güneşli, 17 dereceyi bulan sıcaklığıyla Mersin’e uzanın. Kilikya topraklarını keşfe Tarsus’la başlayıp Saint Paul Kilisesi ve kuyusunu, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni’ni dolaşın. Şahmeran efsanesiyle çocuğunuzu burada tanıştırabilirsiniz.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Mersin’de Atatürk Evi ve Müzesi ile Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi uğramanız gereken yerlerden. Antik kentleriyle sizi şaşırtacak şehir ve çevresinde Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin geçmişi MÖ I. yy’a dayanıyor.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Dünyanın ilk tarımının yapıldığı Yumuktepe Höyüğü, Kanlıdivane Antik Kenti, Cennet ve Cehennem Obruğu doğanın ve tarihin bu kente cömert davrandığının göstergelerinden biri. Kız Kalesi karadan 500 metre açıktan ailenize selam veriyor. Gelmişken bu kaleyle ilgili efsaneyi öğrenmek çocuğunuzun ilgisini çekebilir. Tantuni, kerebiç ve havuçlu cezerye tatlısı tadabileceğiniz yerel lezzetlerden.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Mutfağı ve müzeleriyle yükselen şehir: GAZİANTEP Çingene Kızı ile ön plana çıkan Zeugma Mozaik Müzesi, ışıklandırması, suya yansıtılan hologramlarıyla sizi de çocuklarınızı da etkileyecek.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Oyun ve Oyuncak Müzesi gezi planınızda mutlaka olmalı. Bey Mahallesi’nde tarihi Antep evlerinin arasında dolaşabilirsiniz. Zincirli Bedesten ve yakınındaki Bakırcılar Çarşısı, dijital nesle el sanatlarını göstermek için iyi bir fırsat olabilir.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Küçükler Masal Parkı’ndan da hoşlanabilir, aklınızda olsun. Evinizde küçük bir gurme varsa katmer ve kahke radarından kaçmaz.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Pasaportsuz yurtdışı: KUZEY KIBRIS Gezinize adanın hareketli kenti Girne’den, limandan başlayabilirsiniz. Çıkartma Plajı, Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi çocuğunuzun hoşuna gidebilir. Gazimagosa Kaleiçi’nde bir tur atmalısınız.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Buradaki St. Nicholas Katedrali, adanın en büyük ve etkileyici yapılarından biri. St. Barnabas Manastırı, Magosa Kalesi, Salamis Antik Kenti rotanızda olsun.
Canan Demiray / canan@gezgorkesfet.com
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Yeşil hatla bölünmüş Lefkoşa’yı görmek de önemli bir deneyim. Kızarmış hellim peyniri, küp kebabı yemeden, Kıbrıs şivesinden tatlı birkaç kelime kapmadan dönmeyin.