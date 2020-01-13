Sömestr tatili için en keyifli seyahat rotaları

Sentosa Adası, Singapur

Yılın her döneminde sıcak bir ülke olan Singapur'un en çok turist çeken yeri olan Sentosa Adası; çocuklar için de tek kelimeyle bir cennet. Universal Studios Singapur bu adada yer alıyor ve Jurassic Park'tan Water World'e kadar çok sayıda farklı atraksiyonu bünyesinde barındırıyor. Old Egypt, 4D Transformers, Sky Ride, su parkları ve akvaryum da dahil olmak üzere burada yapabileceklerinizin sınırı yok.İçerde aynı zamanda güvenle denize girebileceğiniz alanlar ve çok sayıda yeme içme mekanı da bulunuyor.