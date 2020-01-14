Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA, iHA, AA
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:34,/
Sömestr tatili buralarda bir başka güzel! Hepsi Türkiye'de üstelik cep yakmıyor...
Hem öğrenciler hem de veliler, her yıl olduğu gibi bu sene de yarıyılın yorgunluğunu ve stresini atmak için sömestr tatilini iple çekiyor. Cuma günü son ders zili çalacak ve 15 gün sürecek tatil dönemi başlayacak. Peki sömestr tatilinde yurt içinde nereye gitmeli ve ne yapmalı? İşte size çocuğunuzla kültür ve eğlence dolu zaman geçireceğiniz, cep yakmayan en güzel 10 sömestr tatili adresleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin tatil planlarında önemli bir yer tutan sömestr tatili, bu yıl hafta sonlarıyla birlikte 17 Ocak – 2 Şubat tarihlerini kapsıyor. Biz de hâlâ plan yapmayanlar için güzel bir liste oluşturduk.
2
Uzay kampına ne dersiniz? İZMİR Kış aylarında diğer şehirler kadar çetin soğuklara maruz kalmadan çocuklar için inanılmaz güzel fırsatlar sunan şehir İzmir… Sömestr tatiliniz için değerlendirmeye değer bir yer. Adnan Menderes Havalimanı’na 5 dakika mesafede konumlanan Uzay Kampı, Türkiye’de çocuklar için çeşitli geziler ve kurslar düzenliyor. Fotoğraf: Uzay Kampı resmi sitesi / www.spacecampturkey.com
3
Çocukların ufkunu genişleten uzay simülasyonlarından eğlenceli eğitimlere kadar sömestr tatilini hem keyifli hem de bilgili bir hale getirmeniz mümkün. Ayrıca İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda alışveriş yapabilir ve Efes Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz. Yılın bu zamanı güzel fotoğraflar yakalayacağınız kesin… Fotoğraf: Uzay Kampı resmi sitesi / www.spacecampturkey.com
4
Hem sakin hem de eğlenceli: BATI KARADENİZ Milli parklar, yemyeşil yaylalar, doğayla iç içe kamp alanları, denize sıfır bisiklet rotaları, zengin bitki örtüleri, tertemiz bir hava, masmavi nehirler, kelimenin tam anlamıyla huzurun başkenti Batı Karadeniz… Şehir hayatından uzakta harika bir sömestr dönemi geçirmek istiyorsanız, en doğru adres burası...
5
15 günlük sömestr tatili için Amasra’yı baştan sona gezme, bakir doğasıyla göz kamaştıran Bartın turu, Küre Dağları Milli Parkı’nda kamp yapma gibi sayısız alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Özellikle Amasra’da keşfedilecek çok şey var. Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız. Bu bölge özellikle gündüzleri kadar akşamları da keyifli ve eğlenceli…
6
Özellikle gün batımını seyretmek istiyorsanız burası çok ideal… Harikalar fotoğraflar çekeceksiniz… Sonraki durağınız ise Küçük Liman’daki ‘Direkli Kaya’ olmalı… Eskiden Kraliçe Amatris’in deniz hamamı olan bu antik havuz, mermer iskelesi ve kayaya oyulu basamaklarıyla görülmeye değer. Eğer tarihe meraklıysanız, Arkeoloji Müzesi’ne uğramayı ihmal etmeyin. Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz.
7
Hem öğrenin hem de eğlenin: ESKİŞEHİR Türkiye’de Venedik’i aratmayan kanallarında tekneyle tura çıkmak isterseniz Eskişehir sizi bekliyor. Gece hayatı ayrı, gündüz gezileri ayrı bir güzel olan Eskişehir’de yapacak o kadar çok şey var ki… 15 günlük sömestr tatilinizde keyifli vakitler geçirmeniz mümkün. Eskişehir’de yer alan Bilim Deney Merkezi gezilerine katılabilirsiniz. Merkezin içerisinde animatronik dinozor bölümü, üç boyutlu sinema odası, sihirli küre, çelik halatta bisiklet, uçan aynalar, kara delik bulunuyor. Buna ek olarak, Okul Turu, Kinetik Tur, Mekanik Tur, Potansiyel Tur, Adrenalin Tur gibi farklı konseptteki turlardan birini tercih edebilirsiniz. Fotoğraf: DHA
8
Eskişehir’de görülecek yerler bu kadar değil elbette… Meşhur çiğböreği, gondolları, İngiltere’deki Madame Tussauds Müzesi’ne benzer şekilde oluşturulan Balmumu Heykelleri Müzesi, tarihi Odunpazarı Evleri ile Eskişehir, renkli ve dolu dolu geçirilecek zamanları vadediyor. Özellikle Odunpazarı’na uğramalısınız. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen tarihi evler, restore edilerek rengârenk bir görünüme kavuşturuldu. Harika fotoğraflar çekeceksiniz, emin olun çocuğunuz da çok sevecek. Ayrıca Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak nokta, burayı da es geçmeyin…
9
Hem kar tatili hem de kültür gezisi: ULUDAĞ Çocuklu aileler için sömestr tatilinde Türkiye’nin en kolay ulaşılabilen ve en yakın yerlerinden biri olan Bursa, birbirinden şirin köyleri ve devasa kayak merkeziyle yarıyıl tatili için iyi bir tatil alternatifi… Önce Bursa’nın Tirilye, Mudanya gibi popüler yerlerini gezmelisiniz. Sonra kayak denince akla gelen ilk yer olan Uludağ…
10
Uludağ'da kayak, snowboard, teleferik yani kar keyfi denince aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Çocuklar burada hem dinlenecek hem de tempolu geçen okul döneminin stresini atacak… Uludağ'a Bursa'dan günübirlik turlarla gelebileceğiniz gibi dağda bulunan otellerden birinde de kalabilirsiniz. Şu sıralar çoğu tur şirketlerinde Uludağ için yüzde 30’lara varan indirimler mevcut. Şimdiden planları yapma zamanı…
11
Kayak tatiline alternatif, kaplıcalar: AFYON- KÜTAHYA Kayak tatili yapmayı sevmeyenlerin alternatifi de kaplıca tatili. Türkiye'nin en kapsamlı ve lüks kaplıca otelleri, Afyon – Kütahya illerinde bulunuyor. Buralardaki otellerde keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Sıcak su havuzlarında yüzmenin yanı sıra cilt bakımı ve masaj size iyi gelecek. Ayrıca oteller sömestr tatili için akşamları eğlence programları da düzenliyor. Otel fiyatları da öyle cep yakmıyor.
12
Tertemiz havasıyla özel: BOZCAADA Bozcaada tertemiz havası ve renk renk kafeler, restoranlar, dükkanlar, çiçeklerle dolu sokaklarıyla hayatın karmaşasından kaçmak isteyenler için biçilmiş kaftan… Kış mevsiminde Bozcaada’yı ziyaret edenlerin içini sıcacık sohbetiyle yerli halk ısıtıyor. Daracık sokaklarında ailenizle birlikte harika fotoğraflar çekilme şansını sunan bu yerde yürüyerek keşfedilecek birçok nokta bulunuyor.
13
Rum Mahallesi’nde bulunan ve kartpostallardan fırlamış gibi bir görüntüsü olan şirin evlere her gören hayran kalıyor. Rüzgar güllerini henüz keşfetmediyseniz merkezden minibüse binerek Batı Burnu’na gitmenizi öneriyoruz.
14
Çocukların bir hayli ilgisini çeken rüzgar güllerine bir de gün batımının kızıl renkleri eklenince ortaya nefes kesen manzaralar çıkıyor. Aynı zamanda reçelleriyle ünlü Bozcaada’da her çocuğun zevkine hitap eden tatlar bulunuyor. Özetle ailecek sakinlik arıyorsanız burası tam size göre…
15
Harika bir göl ve yemyeşil yaylalar: SAPANCA – MAŞUKİYE Burası İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Sapanca Gölü’nde ağaçların, kuş cıvıltılarının ve özgürce koşuşturan kazların arasında olmak size tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Özellikle gölün çevresinde yapılacak bir yürüyüş huzur dolmanızı sağlayacak. Sapanca’dan sonra biraz daha yolunuzu uzatıp Maşukiye’ye mutlaka gitmelisiniz.
16
Ucu bucağı görünmeyen ormanlarda, Kirazlı Yaylası ve Kuzu Yaylası’nda tüm stresinizi unutacaksınız. Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin de en gözde bölgelerinden biri.
17
Burada, 'Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Sapanca’da ailecek güzel vakit geçireceğiniz garanti. Fotoğraf: Maşukiye Cansu Tesisleri resmi sitesi / www.masukiye.net
18
En güzel fotoğrafların adresi: GÖLCÜK- ABANT / BOLU Çocuğunuzla birlikte güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız en güzel adres burası… Çünkü Gölcük ve Abant’ın sunduğu manzaralar harika… Bolu’ya geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı.
19
Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız. Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Yoksa da bölgede kiralanacak yerler var. Gölün etrafı yaklaşık 1.5 kilometre ve inanın bundan daha güzel bir bisiklet parkuru bulamazsınız...
20
Gelelim Abant’a… Çam ağaçlarıyla çevrili bir göl, süzüle süzüle düşen karlarla beyaza bürünen doğa unutulmaz manzaralar sunar burada… Ayrıca faytonla mutlaka geziye de çıkmalısınız.
21
Çocuklarınız da çok sevecek: SAFRANBOLU / KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden... Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor.
22
Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde Dünya Mirası Listesi’ndeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
23
Biraz uzak ama gitmeye değer: AYDER / RİZE Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası... Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
24
Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor. Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz. İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.