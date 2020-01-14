Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA, iHA, AA Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:34 , / 14 Ocak 2020 - 12:07

Sömestr tatili buralarda bir başka güzel! Hepsi Türkiye'de üstelik cep yakmıyor...

Hem öğrenciler hem de veliler, her yıl olduğu gibi bu sene de yarıyılın yorgunluğunu ve stresini atmak için sömestr tatilini iple çekiyor. Cuma günü son ders zili çalacak ve 15 gün sürecek tatil dönemi başlayacak. Peki sömestr tatilinde yurt içinde nereye gitmeli ve ne yapmalı? İşte size çocuğunuzla kültür ve eğlence dolu zaman geçireceğiniz, cep yakmayan en güzel 10 sömestr tatili adresleri…