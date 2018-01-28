Sömestr bahane, seyahat etmek şahane

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Esra ve Ahmet Mercanlı, öğretmen bir gezgin çift. Seyahat, olmazsa olmazları... Özellikle Ahmet Mercanlı, gezdiği yerleri derslerinde sık sık öğrencilerine anlatıyor. Kendisinden feyz alıp dünyasını zenginleştiren kocaman bir ‘gezginler ordusu’ oluşturmak en büyük hayali...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mercanlı çifti, hafta sonları, sömestr ve yaz tatillerinde yola koyuluyor. Şu sıralar yarıyıl arasını gezerek geçiriyorlar ve Kamboçya’dalar...
Fotoğraflar: Esra ve Ahmet Mercanlı
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her gezginin bir seyahat tanımı var, sizinki nedir? Ahmet: Bizim için gezmek hobi değil, yaşam biçimi. Seyahatlerimizi bekleyerek yaşıyoruz ve birinden gelir gelmez diğerini planlamazsak mutsuz oluyoruz. Evimizi turizm ofisi olarak kullanıyoruz desek yeridir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aslında öğretmen olduğunuz için seyahate çıkacağınız zamanlarınız belli, bu sizin için avantaj… Ahmet:Doğru, öğretmenlik hem çalışıp hem gezebilmek için en müsait meslek. Örneğin şu an yaptığımız Kamboçya, Vietnam gezimizin biletlerini altı ay önceden almıştık. Yaz tatili gezilerini minimum bir ay sömestr tatili gezilerini 15 gün olarak planlıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Esra: Hafta sonu da geziyoruz. Mesela geçen yıl 1 Mayıs tatili pazartesiydi. Hafta sonuyla birleştirip üç günlük bir Azerbaycan ve Rusya gezisi yaptık. İşçi ve emekçi bayramını Moskova’da kutlamanın zevki paha biçilemezdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Evlenmeden önce de gezgin miydiniz? Esra:Gezgin öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dört kıtaya ayak basmıştım. Küçükken ailemle Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da birçok yeri gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ahmet: Aslında farklı yerleri tanıma isteği beni sosyal bilgiler öğretmenliğine yönlendirdi. Üniversitedeyken dünya turu hayallerimi paylaştığım arkadaşlarım bunun çok uzak ve imkansız olduğunu söylerdi ama hiçbir hayal, imkansız değildir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Esra’yla tanışmadan önce memleketim Bulgaristan, İsveç ve Danimarka’ya gitmiştim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Birlikte ilk gittiğiniz ülke neresiydi, neler yaptınız? Ahmet: ABD’ye gittik. Gezmeye New York’tan başladık. Manhattan’da ‘How I Met Your Mother’ dizisindeki meşhur ‘Pub Mc Gees’te geçen birkaç saat, Times Square’de neonlardan gözünü alamamak, Metropolitan Müzesi’nde kaybolmak, 5. Cadde’de şans eseri dünya starı Lady Gaga’ya rastlamak harikaydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra San Francisco, Los Angeles ve Las Vegas’ı gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayak bastığınızda ikinizi en çok heyecanlandıran yer neresiydi? Ahmet: Bangkok’a gittiğimizde ufak bir kültür şoku yaşadık. Sokak yemekleri, Thai masajı, akrep, yılan ve böcek satan tezgâhlar, sırtına aldığı iguanası ya da yılanıyla gezenler, genelde rock-metal müzik yapan barlarıyla burası inanılmaz bir dünya.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nereleri gezdiniz Tayland’da? Ahmet: Budist tapınağı olan Kaplan Tapınağı’na gittik. Girmeden başımıza gelecek herhangi bir saldırından kendimiz sorumlu olduğumuza dair belgelerimizi imzaladık. 30 kaplanın arasına dalıp hepsini sevdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dedikleri gibi meditasyonla mı bu hale geldiler bilmiyoruz ama oldukça uysal görünüyorlardı. Phuket’te kendimizi serin Andaman denizi sularına bıraktık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Maya Beach’te köpek balıklarıyla yüzdük. Kauçuk ormanında fillerle tanışıp hepsine nehirde duş aldırdık. Ama en ilginç seyahatimiz Guatemala’ydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Neden? Esra: Orta Amerika güvenlik açısından sorun teşkil eden bir bölge. Guatemala sokaklarında silahlarla bekleyen güvenlik güçleri ve dükkânlarda alışverişinizi demir parmaklıklar ardından yapmanız ilk başta ürkütse de bir süre sonra yadırgamamaya başlıyorsunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir ülkede tarihi yapıları görmek ilgi çekici olsa da eğer oradaki insanlar da tarihin bir parçası olarak kalmışlarsa durum çok daha ilgi çekici oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Toplum değişime direniyor sanırım… Esra: Evet, örneğin ünlü Chicicastenengo pazarı 2 bin yıldan fazladır hep aynı yerde ve perşembe günleri kuruluyor. Köyler, kıyafetler, saç stilleri, pişirilen yemekler hepsi binlerce yıldır değişmeden kalmış.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bunun gibi çokça örnek var. Bunların dışında eski başkent Antigua UNESCO kültür mirası olmanın hakkını veriyor. Sokaklarındaki taşlar bile 500 yıllık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dört tarafı aktif yanardağlarla çevrili kentte her an bir volkandan püsküren dumanları görebilirsiniz. Meşhur Guatemala kahvelerimizi içerken etrafta yeniye dair ne kadar az şey olduğunu düşündük tüm gezi boyunca.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şu an sömestr tatili arasını gezerek geçiriyorsunuz, neden Kamboçya ve Vietnam’ı tercih ettiniz? Esra: Bu rotada Mekong Deltası’nda süren yerel hayatlara ve iki ülkenin de savaşlarla dolu tarihine yakından bakmak istedik. Siem Reap’te Angkor Wat antik kentini gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Chiang Mai’de uzun boyunlu kadınlar ve Akha kabilesini ziyaret ettik. Şu sıralar Kamboçya’nın sahil kenti Sihanoukville’de bembeyaz kumsallara uzanıp tropik havanın tadını çıkarıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Buradan Vietnam’ın Hochiminh kentine geçerek Vietnam Savaşına ait tünelleri gezip Mekong Deltası’nda yüzen evlerde yaşayan köylüleri ziyaret edeceğiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir seyahatinizin bütçesi ortalama ne kadar? Esra: Gezilerimizde ana uçuşta bir kişinin biletini mil kartımızla alıyoruz. Bu bizi çok rahatlatıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzak rotalara uçak bileti için genelde 4 bin TL gibi bir miktar ödüyoruz. Yakın rotalara ise 300 ve 500 TL arası değişiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kaldığımız otellere şehrin ucuz ya da pahalı olma durumuna göre günlük 100 ile 300 TL arasında harcıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sırada hafta sonlarını saymazsak yaz tatiliniz var, planınız hazır mı? Ahmet: Mısır’a gideceğiz. Giza Piramitleri, Kahire Müzesi, Han el Halili Çarşısı ve Sharm el Sheik’de mercanlarla yüzmek harika olacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tabii, öncesinde de kafamıza uyan bir bilet bulursak hafta sonu için kısa bir tur mutlaka planlarız.