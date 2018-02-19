Sokak çılgın atıyor: NOTTİNG HILL KARNAVALI

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatVodafone Red İle Dünya AvucunuzdaVodafoneSokak çılgın atıyor: NOTTİNG HILL KARNAVALI
Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Sokak çılgın atıyor: NOTTİNG HILL KARNAVALI

Londra’nın sevimliliği ile ünlü semti her yıl kısa bir süreliğine deliriyor. Çılgın müzikler, bitmeyen dans, müthiş Karayip yemekleri bölgeye hakim oluyor. Milyonları ağırlayan bu festival fiziksel olarak sağlam bir kondisyon istiyor.

Hürriyet Haber
X
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 10
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 10

1950'lerde ırk ayrımına karşı olan bir grup tarafından başlatılan karnaval, kaynaşmayı ve sosyalleşmeyi hedef alıp büyüyerek evrensel boyutlara ulaşmış.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 10

İlk kez 1964 yılında yapılan festivalde ağırlıklı olarak Jamaica, Latin Amerika ve Afrika müzikleri hakim oluyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 10

festivalin en çok izlenme nedenlerinden biri de geleneksel kıyafetler.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 10

Festival süresince binlerce insan sokaklarda dans ediyor, içiyor ve eğleniyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 10

Karnavala 1 milyonun üzerinde insan katılıyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 10

Karayip yemekleri festivalin en ünlü kısımlarından. Bu kısmı atlamayın.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 10

Akşam olunca her şey bitiyor sanmayın. İşin bir de After Party kısmı var!

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 10

Rahat ayakkabılar tercih edin çok uzun süre ayakta kalmanız gerekebilir.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 10

Nothing Hill dünyanın en gürültülü festivallerinden biri olarak biliniyor. Yüksek sesli müziğe kendinizi hazırlayın. Birinci gün çocuklar için ayrı bir geçit töreni düzenleniyor.

VODAFONEDünya Avucunuzdavodafone red
Hürriyet Haber

DİĞER GALERİLER