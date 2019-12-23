Sis görsel şölen sundu, fotoğraf tutkunları Harput’a geldi

Çok heyecan verici bir manzara Eşi ile birlikte Harput’ a çıkarak manzarayı görüntülemek istediklerini dile getiren Aziz Savaş ise, “Elazığdayım ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Allah’ın bir hikmetidir sanki bulutların üzerinde gibi bir his veriyor. Sabah erkenden kalkıp geldik. Eşimle bu manzaraları değerlendiriyoruz. Bol bol fotoğraf çektik. Çok heyecan ve mutluluk verici bir manzara” şeklinde konuştu.