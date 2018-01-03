Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sıra dışı yaşam süren ilginç insanlar! (Tuaregler)
Dünyanın dört bir yanında ilginç geleneklere sahip birçok kabile var. Bu kabilelerden biri de Tuaregler… Tuaregler, Kuzey Afrika Berberilerinin bir kolu. 1000 yılı aşkın süredir Sahra Çölü'nde göçebe olarak yaşıyorlardı. Şimdi ise yarı göçebeler. Nüfusları ise yaklaşık 1.5 milyon. Kendilerini İmuhar (Özgür Adam) olarak adlandıran Tuaregler, Müslüman ve birbirine sıkı geleneksel bağlarla bağlı kabileler halinde yaşıyor. Özellikle kadınların çok ilginç yaşam tarzları var. İşte Tuaregler ile ilgili detaylar…
Dünyanın dört bir yanında ilginç geleneklere sahip birçok kabile var. Bu kabilelerden biri de Tuaregler… Tuaregler, Kuzey Afrika Berberilerinin bir kolu. 1000 yılı aşkın süredir Sahra Çölü'nde göçebe olarak yaşıyorlardı. Şimdi ise yarı göçebeler. Nüfusları ise yaklaşık 1,5 milyon. Kendilerini İmuhar (özgür adam) olarak adlandıran Tuaregler, Müslümanlar ve birbirine sıkı geleneksel bağlarla bağlı kabileler halinde yaşıyor. Özellikle kadınların çok ilginç yaşam tarzları var. İşte Tuaregler ile ilgili detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
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Günümüz dünyasında, dünya üzerinde birçok millet yaşamını sürdürmektedir. Bu milletlerden bazıları dünyada oldukça bilinirliliğe sahipken, bazı toplumlar içinse bunu söylemek doğru değildir.
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Adı bilinmeyen toplumlara örnek verilirse, bunlardan birisi Tuareg Toplumu’dur.
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Tuaregler, 1000 yılı aşkın süredir Cezayir, Mali ve Nijerya arasındaki bölgede yaşıyorlar.
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Anaerkil bir yapıya sahipler. Çocuklar annenin kabilesine ait ve soy zinciri anne kolundan yürüyor.
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Eskiden göçebe olan halk, artık yarı göçebe olarak yaşıyor. Kültür ve geleneklerini, yüzyıllardır korumayı başaran nadide topluluklardan biri.
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Üstelik de kadın haklarını benimsemiş, özel toplumlar arasındalar. Önceleri yaşadıkları Kırmızı boyalı deri çadırların yerini şimdilerde kendi yaptıkları evler almış durumda.
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Ancak evlerle ilgili en önemli bilgi, bunların kadının mülkü olması ve tamamen kadınların sözünün geçmesi.
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Eğer biten bir evlilik olursa da, çocukların veyaleti ile birlikte tüm mal varlığı kadınların oluyor.
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Toplumun okur-yazarlık seviyesinin de yüksek olduğunu söylemek gerekiyor.
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Erkeklerin okur-yazar olduğu toplulukta, kadınlar da yine annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanıyor.
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Bu parti ile aile, kızlarının yeniden bekar kaldığını kutlayarak tüm kabileye duyuruyor.
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Evli olmadıkları müddetçe, boşanmış ya da hiç evlenmemiş olmalarının, genç ya da yaşlı olmalarının, toplum önünde hiçbir farkı yok.
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Tuareg erkeklerinin taktığı peçeler, onların ‘Sahra’nın mavi adamları’ olarak bilinmesine sağlamış.
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Erkekler, kadınlara verilen güzelliğin gizlenmemesi gerektiğine inanıyor.
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Tuareg erkekleri bunun nedeni soran antropologlara şu cevabı veriyor: “Güzel olan kadınlar. Yüzlerini görmek istiyoruz.”
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Boşanma sonrasında her şeylerine kadınlara bırakan Tuareg erkekleri, yalnızca develerini alma hakkına sahipler.
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Erkek çocuklar, üvey anneleri ile birlikte yemek yediklerinde, saygısızlık olarak görülüyor.
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Her şeyi birlikte yapmamalarına hatta yemekleri de beraber yememelerine rağmen, Tuareglerin üstün kişileri, anneler.
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İlginç gelenek: Misafirlikte su istemek yasak! Ancak soyluların ve köylülerin değer yargılarında hiçbir farklılık yok.
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Politik yaşamda yerleri yokmuş gibi görünse de, aslında siyaseten atılan adımların çoğu kadınların fikri veya altlarında onların imzası var.
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Bunun yanı sıra, misafir oldukları evde asla sorulmadan su istenmiyor.
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Susuzluktan yansalar dahi, ev sahibi sormadan su istemeleri ayıp karşılanıyor.
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Yemek yapmak, misafirleri hoş tutmak, topluluk için çok önemli.
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Eğer kadınlar izin verirse, erkekler geceleri çadırlarda kalabilirler. Ancak gün doğduğundan çıkmış olmaları gerekiyor.
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Etkileyici yazılan şiirle gelen evlilik Aileler, kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karışmıyorlar. Evde yaşayan kadınlar, geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu görmezden geliyorlar.
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Tek bir şart var: Sabah olduğunda, erkeğin devesi ile birlikte orayı terk etmiş olması gerekiyor.
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Bir erkeğin cinsel ilişki yaşamadığı bir kadının çadırında yemek beklemesi, büyük bir kabalık ve kadına yapılmış ağır bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.
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Evlilik, tamamen kadınların arzusuna bağlı gerçekleşiyor.
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Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse, erkeğin kendisine yazacağı şiirlerin etkileyici olmasını bekliyor.