Sıra dışı hayat süren ilginç insanlar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyamızın yaşamaya elverişli her bölgesinde insanlar, bulundukları coğrafyalarının da etkisiyle bir kültür oluşturmuşlar ve bunu ritüellerle süslemişler. Sizin için sıra dışı yaşam süren insanların ilginç hayatları ve geleneklerini derledik. Listede hükümetlerin yok etmek için uğraştığı kabileleri de bulacaksınız, ölülerini yiyen tuhaf insanların yaşamını da… İşte sıra dışı yaşamlarıyla görenleri şaşırtan beş ilginç kabile geleneği…
Dünyamızın yaşamaya elverişli her bölgesinde insanlar, bulundukları coğrafyalarının da etkisiyle bir kültür oluşturmuşlar ve bunu ritüellerle süslemişler. Sizin için sıra dışı yaşam süren insanların ilginç hayatları ve geleneklerini derledik. Listede hükümetlerin yok etmek için uğraştığı kabileleri de bulacaksınız, ölülerini yiyen tuhaf insanların yaşamını da… İşte sıra dışı yaşamlarıyla görenleri şaşırtan beş ilginç kabile geleneği…
Hükümetlerin yok etmek için uğraştığı kabile: Spinifexler Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan Spinifex diğer bir adıyla Pile Nguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden biri.
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Yaptıkları sanat eserleriyle tanınan bu kabile yaklaşık 15 bin yıldır bu coğrafyada yer alıyor.
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Yalnız bu topraklarda kalmak için verdikleri mücadele sizi çok şaşırtacak...
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Spinifex veya diğer adıyla 'Pile Nguru' Kabilesi, en sert iklimlerden birine sahip olan Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan en az 15 bin yıllık Aborjin bir kabile.
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Avrupalıların Avustralya’ya yerleşmesinden sonra, soğuk ve kuru bir işgal ortamında oldukları için Spinifex Kabilesi yalnız kaldı. Ancak bu durum, 1950’lerde değişti. Spinifex toprakları tarımsal nedenlerden dolayı değerli değildi fakat yabancılar bu çorak toprakları kullanmak için iyi bir sebep buldu; nükleer testler!
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1953’te, İngiltere ve Avusturya hükümetleri, Spinifex’in ana vatanında, onların rızası olmadan ve çok az uyarıyla nükleer bir bomba patlattı.
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Bu olaydan sonra, çoğu başka yerlere taşınıp, 1980’lerin sonuna kadar topraklarına geri dönmediler.
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Geri döndüklerinde, kendi bölgelerini geri alabilmek için zorlu bir savaş verdiler. İlginçtir ki, bölgede bıraktıkları sanat eserleri, 1997’de onların yerli halk olduklarını ıspatlamalarında yardımcı oldu.
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Bireysel ve toplumsal birçok sanat eseriyle geniş bir beğeni topladılar. Şuan da kaç Spinifex üyesi mevcut belirlemek zor olsa da, Tjunjuntjara olarak bilinen en büyük toplulukları, 180-220 civarı kişiden oluşmakta.
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Burada erkekler kadınlar için süsleniyor: Wodaabe Kabilesi… Sahra çölünde yaşayan Wodaabe Kabilesi, yaklaşık 50 bin kişiden oluşuyor. Bu kabilenin en ilginç özelliği her yıl düzenlenen geleneksel erkek güzellik yarışması...
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17. yüzyılda Batı Afrika’da İslam’ı ilk kabul eden topluluk olan Wodaabeler, günümüze kadar hiçbir geleneğinden vazgeçmemiş ve alışkanlıklarını yüzyıllar boyunca sürdürmüş.
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Sözün kadınlarda olduğu Wodaabe Kabilesi’nde kadın erkek fark etmeksizin çok önemli olan bir konu var. O da güzellik. Güzellik onlar için o kadar önemli ki, bir kadın evli olmasına rağmen kocasından daha güzel bir erkekle evlenebiliyor ve o erkekten çocuk sahibi olabiliyor.
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Güzelliğe bu kadar önem veren kabilede geleneksel erkek güzellik yarışması düzenleniyor. Bu güzellik yarışması her yıl eylül ayının sonunda düzenleniyor. Kabilenin erkekleri bütün yıl bu yarışma için hazırlanıyorlar.
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Bir sürü para ve emek harcanan bu yarışma için özel kıyafetler bile dikiliyor. Yarışmanın jürisi kabilenin kadınlarından oluşuyor. Kadınlar, yarışmada erkeklerin içinden en güzel yüzlü, en uzun boylu ve en iyi giyinmiş olanını seçmek için tüm yarışmacıları özenle inceliyorlar.
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Kabilenin bekar kadınları da bu yarışma sırasında kendilerine bir eş seçmeye çalışıyor. Çok eşliliğin olduğu bu kabilede erkeklerin çok güzel olması gerekiyor.
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Bu nedenle bu kadar çok süsleniyorlar. Kadınlar evli olsa bile kendilerine daha yakışıklı bir eş seçebiliyor.
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İlk evliliklerini bir akrabaları ile yapmak zorunda olan kabile kadınları, bu yarışma sayesinde ikinci evliliklerini yapıyor. Yaptıkları ikinci evliliğe halk arasında ‘aşk evliliği’ deniyor.
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3- Satere-Mawe erkeklerinin sıra dışı imtihanı Amazon'da yaşayan Satere-Maweler, erkek çocukları için acı veren bir geleneğe sahip.
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Erkek çocuk, tam bir erkek olarak görülmesi için elini içinde kurşun karıncaların olduğu eldivene sokup 10 dakika elini içinde tutar.
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Bu karıncaların ısırırken verdiği acı uzmanlara göre doğadaki en acı verici ısırıklardan birisidir.
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Erkekliğe geçme yaşına gelen çocuk bu geleneği belli zaman aralıklarında 20 kere tekrarlamak zorundadır.
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4- Şaka gibi ama gerçek! Ölülerini yiyorlar… (Aghoriler) Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan Aghoriler ölüleri yemeleriyle ünlü... Gizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler'in sayıları zamanla azalmış durumda...
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Onlar hakkında pek fazla fotoğraflar, bilgi, kayıt mevcut değil. Genellikle ölülerin yakıldığı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghoriler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.
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Aghoriler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanırlar ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görürler.
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Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler.
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Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar, bunun yerine öldükten sonra nehre bırakırlar, Aghoriler de onları nehirden alır ve yerler.
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5 – Yanamamölar’ın ilginç dini ritüeli Venezuela ve Brezilya topraklarına yayılmış büyük bir kabile olan Yanamamö kabilesi halen eski geleneklerini koruyanlardan.
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Dini gelenekleri ölü bedenin hiçbir parçasının kalmamasını emrediyor. Bu yüzden bir Yanamamö öldüğünde cansız bedeni yakılıp ve kemikleri kırılıyor.
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Artıklar aile yakınları arasında paylaşılıp tamamı yeniliyor.
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Bedenin hiçbir parçasının kalmaması gerektiğinden külleri barındıran küp de yok ediliyor.