Sınırlarda gezen seyyah

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Murat Ayrancıoğlu (33) bankacı. Pek fazla gidilmeyen yerlere giden adrenalin meraklısı bir gezgin... Seyahat etmenin dışında en büyük tutkusu ise fotoğraf... İşten fırsat buldukça yola koyuluyor. Bugüne kadar 50 ülke ve 300’den fazla şehir gezdi. Tonga’da 50 tonluk kambur balinalarla yüzdü, Çernobil nükleer felaketinin zarar verdiği radyasyon yüklü şehirde keşfe çıktı. En son uçak kiralayıp İzlanda’yı havadan fotoğrafladı. Ayrancıoğlu ile seyahat maceralarını konuştuk...
Murat Ayrancıoğlu (33) bankacı. Pek fazla gidilmeyen yerlere giden adrenalin meraklısı bir gezgin... Seyahat etmenin dışında en büyük tutkusu ise fotoğraf... İşten fırsat buldukça yola koyuluyor. Bugüne kadar 50 ülke ve 300’den fazla şehir gezdi. Tonga’da 50 tonluk kambur balinalarla yüzdü, Çernobil nükleer felaketinin zarar verdiği radyasyon yüklü şehirde keşfe çıktı. En son uçak kiralayıp İzlanda’yı havadan fotoğrafladı. Ayrancıoğlu ile seyahat maceralarını konuştuk...
Fotoğraflar: Murat Ayrancıoğlu
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Fotoğrafa ilginiz ne zaman başladı? - Üç yıl önce yaptığım bir seyahatte tanıştığım ve bugün çok sevdiğim bir fotoğrafçı arkadaşımın cahilce sorularıma yanıt vermesi üzerine ilk merak uyandı. O sırada elimde şu anda kullandığıma kıyasla çok sade bir kamera vardı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Doğru yönlendirmeyle onunla bile neler yapabileceğimi keşfettikçe bu sefer elimdeki kamera yetmemeye başladı. Sonra bu tutkuyu seyahat aşkımla birleştirince gezgin oluverdim. Uzak ve çok fazla kişinin gitmediği yerleri gidip fotoğraflamayı seviyorum. Örneğin Tonga gibi...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tonga’ya gitmek sabır isteyen bir yolculuk! En az üç-dört aktarma yapmışsınızdır. Bu ülkede sizi çeken şey neydi? - En büyük etken kambur balinalardı... Tabii keşfedilecek çok şey de var. Dediğiniz gibi gitmek biraz zor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İstanbul’dan gidilebilecek en uzak noktalar sıralamasında ilk 10’a girer herhalde... Yolculuğum Hong Kong, Yeni Zelanda ve Tongatapu’da yapılan üç aktarma sonrasında tamamlandı. Bilet fiyatı da her şey dahil 6 bin TL’ydi. Yol uzundu ama 50 tonluk kambur balina izleme turu için değerdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu tur nasıl yapılıyor, ne kadar sürüyor? - Balina sezonu iki-üç ay sürüyor. Temmuz ve eylül arası en ideal olanı... Haftanın altı günü sekiz kişilik turlar yapan beş tane operatör var. En az bir yıl öncesinden yer ayırtmak şart. Turun günlük fiyatı 140 dolar (750 TL). Ortalama yarım saat sürüyor. Hem teknede hem suda deniz biyoloğu rehber olarak size eşlik ediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Teknede en fazla sekiz kişi oluyor, iki gruba ayrılıp uygun zamanda dalış yapılıyor. Bir balinayla rehber dahil beşten fazla insanın aynı anda suda bulunması yasak. 10-15 dakika ikişerli ya da üçerli olarak dalışlar gerçekleşiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Balinalarla ilk buluşmanızda neler hissettiniz, korkmadınız mı? - Talimat verildi: “Maske ve palet tak, atla!” Bu sesler hâlâ kulaklarımda... Dalgalı açık denizde sonsuz bir maviliğe doğru yüzmeye başladım. Bir an nefesim daraldı, dalgalar engel oluyordu. Israrla palet vurmaya devam ettim. Uzakta bir siluet belirdi. Derken yanında ondan çok daha ufak bir siluet daha... Yaklaştıkça ikisi de büyüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Onlar büyüdükçe ben küçüldüm. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibiydi... Paletlerim pervane oldu, hızla yaklaştım. Rehber beni son anda yakaladı bileğimden... Tutmasa sarılacaktım. Hiç korkmadım; büyük bir mutluluk ve benden 500 kat ağır, 40 kat büyük bir canlıya duyulan saygı ve sevgi inanılmazdı...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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HAYALET ŞEHİRDE TEK BAŞINA Fotoğrafa tutkulu bir gezgin olarak sizi en çok etkileyen yer neresiydi? - Pripyat... Ukrayna’da 1986’da yaşanan Çernobil nükleer felaketinde hayalet şehre dönmüş. Bir dergide fotoğrafları görüp, çok etkilendim. Şehre adım attığımda en hâkim olan hissiyat doğanın nasıl kendisinden alınan her şeyi inanılmaz kısa sürede geri alabildiğiydi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sovyetler’in en şatafatlı dönemlerinde yapılan geniş bulvarlar ve binaların yerinde dallarını açarak ilerleyen ağaçlar var. Merdivenleri, sütunları kırıp çıkmış ağaçlar. O ağacın ilk nasıl filizlendiğini hayal ettikçe aslında bazı şeyler için denemekten vazgeçmemek gerektiğini anladım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki radyasyon tehlikesi yok mu, gezerken nasıl önlem alınıyor? - El ve yüz hariç teni açıkta bırakan kıyafetler giymek yasak. Dilerseniz ücretle size geiger sayacı (radyasyonu ölçen dedektör) veriyorlar. Bastığınız veya merak ettiğiniz bir noktada radyasyon miktarını ölçerek geziyorsunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çok fazla toprağa basmamak en doğrusu... Genelde beton üzerinde yürümeye dikkat etmek gerekiyor. Bölgeye Kiev’den kalkan günübirlik turlarla gidiliyor. Fiyatı, 90 dolar (470 TL).
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İZLANDA'YI KUŞBAKIŞI KEŞİF Bugüne kadar yaptığınız adrenalini en yüksek seyahatiniz hangisiydi? - İzlanda... Bu yıl üçüncü kez gittim ve bu sefer aklımda havadan görmek vardı. Takip ettiğim fotoğrafçılardan birinde beni bu konuda ateşleyen kareyi görmemle ‘sarı uçak’ fikri aklıma düştü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Amacım mümkün olduğunca bana özel fotoğraflar üretmekti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yakın bir arkadaşımla uçağı kiraladık ve iki saat boyunca 1000’e yakın fotoğraf çektik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Fiyatı bir saat için 1000 Euro (5930 TL). Uçaktan sonra iki karavanla mini İzlanda turu da yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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2019 planlarınızda neresi var? - Listemin ilk sırasında Arjantin var. Patagonya’yı fotoğraflamak çok istiyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Namibya, Kırgızistan, Moğolistan, Hindistan, Myanmar, Romanya ve Fas da diğerleri.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hiç yurt dışına çıkmamış olanların genel korkusu dil bilmemek, sizce bu önemli bir sorun mu? 50 ülke gezen bir seyyah olarak ne gibi tavsiyeleriniz olur? - Evet, dil önemli ama o kadar da gerekli değil. Korkmayın. Türkiye’de benim çok saygı duyduğum bazı portre fotoğrafçıları tek kelime yabancı dil bilmeden onlarca ülke gezip nice portreler biriktirdiler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bazen ufak bir tebessüm, bazen de beden dili iletişim için yeterli oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eğer çekiniyorsanız ilk seyahatinizi bir turla yapın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir noktadan sonra bu seyahat mikrobunu kaparsanız kabınıza sığamayıp kendi başınıza gezmeye başlayacaksınız zaten.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Murat Ayrancıoğlu seyahatlerinde çektiği fotoğrafları ‘@murontheroad’ Instagram hesabında paylaşıyor.