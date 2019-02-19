Simitçilik yaparak dünyayı geziyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gökhan Karaarduç (25) Uşak Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisiyken son sınıfta okulunu bıraktı. İstanbul’da Kartal Köprüsü’nde 24 yıllık baba mesleği olan simitçilik yapıyor. En büyük tutkusu ise seyahat… Kendisini ‘Gezgin Derviş’ olarak adlandırıyor. Simit satarak seyahat bütçesi oluşturuyor ve vosvosu ile yola çıkıyor. Karaarduç ile seyahat maceralarını konuştuk…
Gökhan Karaarduç (25) Uşak Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisiyken son sınıfta okulunu bıraktı. İstanbul’da Kartal Köprüsü’nde 24 yıllık baba mesleği olan simitçilik yapıyor. En büyük tutkusu ise seyahat… Kendisini ‘Gezgin Derviş’ olarak adlandırıyor. Simit satarak seyahat bütçesi oluşturuyor ve vosvosu ile yola çıkıyor. Karaarduç ile seyahat maceralarını konuştuk…
Simit satarak seyahat paranızı nasıl biriktiriyorsunuz? Bu şekilde biriktirdiğiniz para hangi ihtiyaçlarınızı karşılıyor? Simitçilikten kazandığım parayla ancak zorunlu seyahat ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bunlar vosvosumun bakımı, benzin parası, seyahatlerimde kullandığım otoyol ücretleri...
Seyahatlerinizi vosvos ile gerçekleştiriyorsunuz. Özellik bakımından zor araba diyebiliriz. Hiç seyahatlerinizde sorun yaşadınız mı? Sahip olduğum araç 1973 model Volkswagen Beetle türü yaygın olarak 'vosvos' olarak bilinir. Bu araçların hava soğutma özellikli olması bizim için bir avantaj.
Yurt içinde sıcak havalarda Ege ve Akdeniz bölgelerini gezdim ancak büyük bir sorun yaşadım diyemem. Yurt dışı seyahatlerime ise vosvosların seveceği havalar diyebileceğimiz ekim ayında gitmeyi tercih ettim.
Bugüne kadar hangi ülkeleri gezdiniz? Seyahatleriniz boyunca nerelerde konaklamayı tercih ediyorsunuz? İlk yurt dışı seyahatimi vosvosumla yaptım. Bir ayda 10 bin km yol yaptım ve 10 ülke gezdim. Ortalama 15 bin TL harcadım...
Gezginler genelde ilk olarak vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ederler. Siz bunu yapmayıp vize izni olan ülkeleri tercih etmişsiniz. Vize almak zor olmadı mı? Vize konusunda kendimi şanslılardan biri olarak görüyorum. Genelde gezgin arkadaşlar sizin de dediğiniz gibi vizesiz ülkelerden başlıyorlar. Ben ise zoru denemek istedim ve üniversite öğrenciliğimin devam ettiğinden bu imkanımı kullanmak istedim.
Yabancı dil biliyor musunuz, bunu bir problem olarak görüyor musunuz ? Yabancı dilim hiç yok diyebilirim. Sadece yes ve no demeyi biliyordum. Yurt dışına gittiğim zaman insan yes no derken bile heyecanlanıyormuş bunu hissettim.