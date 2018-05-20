Sessiz ve huzur dolu 10 tatil cenneti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yazın gelişiyle birlikte Bodrum, Alaçatı ve Alanya gibi gözde tatil beldelerinde iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluyor. Sabaha kadar yüksek sesli müziklerin yükseldiği sahillerdeki beach club’lardan, kalabalıktan ve gürültüden uzakta kafa dinlemek ve huzurlu bir yaz tatili geçirmek istiyorsanız listemiz tam size göre! Doğanın kollarında sakin plajlarda yüzmek veya yayla havasında enerji depolamak gibi farklı bir tatil yapmak mümkün.
Yazın gelişiyle birlikte Bodrum, Alaçatı ve Alanya gibi gözde tatil beldelerinde iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluyor. Sabaha kadar yüksek sesli müziklerin yükseldiği sahillerdeki beach club’lardan, kalabalıktan ve gürültüden uzakta kafa dinlemek ve huzurlu bir yaz tatili geçirmek istiyorsanız listemiz tam size göre! Doğanın kollarında sakin plajlarda yüzmek veya yayla havasında enerji depolamak gibi farklı bir tatil yapmak mümkün.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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10 - İstanbul’a çok yakın KIYIKÖY / KIRKLARELİ İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki balıkçı kasabasında harika bir plaj, dünyanın en eski taş oyma manastırlarından olan Aya Nikola gibi tarihi yerler, sakinlik ve balık restoranlarıyla bayram başka bir tatlı geçiyor.
Selim ONAT
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Kıyıköy’ün iki yakasından dökülen Kazan ve Pabuç Deresi de kasabayı bir gerdanlık gibi süslüyor.
Selim ONAT
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Yazın çalışıyorsanız hafta sonu günübirlik olarak da gidebilirsiniz.
Selim ONAT
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9- Kalabalıktan uzak KABAK KOYU / MUĞLA Burayı diğer koylardan ayıran özellik ulaşımının zor olması. Tepeleri aşarak yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle inilen sahil, çılgın kalabalıktan uzakta olmak isteyenler için doğru adres.
Selim ONAT
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Kabak Koyu’nun manzarasına hâkim konumlanmış kamp alanı ve butik otellerde konaklayabilirsiniz. Fethiye’den yaklaşık bir saat süren koy, Faralya Köyü’nden geçerken yol manzaraları bile harika.
Selim ONAT
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Turkuvaz renkli denizinde yüzmek ise büyüleyici. Ağaç bungalovlarda veya kamping alanlarında konaklayabilirsiniz.
Selim ONAT
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8- Yarımadanın koylarında DATÇA / MUĞLA Kuzeyinde Ege, güneyindeyse Akdeniz’in bulunduğu Datça bozulmamış doğaya, 235 km’lik sahil şeridine ve sayısız masmavi sessiz koylara sahip.
Selim ONAT
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Knidos Antik Kenti’ne uğramadan ve sahilde lezzetli bir balık yemeden dönmeyin. Bahar Akıncı, “Yazın ilk döneminde tüm Güney Ege kuytularında olduğu gibi Datça’nın da en güzel zamanı.
Selim ONAT
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Bal, badem, balık ve güneş; bu nefis yarımadada mevsimlerin en etkileyicisine hazırlar kendini. Yolu zordur, iyi ki de zordur diye şükreder insan her Datça’ya varışında” diye söylüyor.
Selim ONAT
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7- Bulutların üzerinde POKUT YAYLASI / RİZE Şehirden, stresten, sıcaktan izole edilmiş bir yer arıyorsanız 1800 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla dolu yemyeşil Pokut Yaylası sizi bekliyor.
Selim ONAT
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Bulutların deniz gibi akıp gittiği yaylada çiçeklerin arasında dolaşıp muhlama, karalahana sarması gibi yöresel lezzetlerin de tadı burada başka bir lezzetli oluyor.
Selim ONAT
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Gelmişken 8 km. uzaklıktaki Hazindak ve 15 km. mesafede yer alan Sal yaylalarını da mutlaka görün.
Selim ONAT
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6- İncecik kumlar ÇAKRAZ / BARTIN Batı Karadeniz’deki Çakraz, Amasra’ya 15 km. uzaklıkta yer alıyor. Yıldırım Güngör, “Burası 1970’lerin sonuna kadar sadece Almanların geldiği bir yermiş.
Selim ONAT
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Alman turistler yemyeşil ormanların arasında bazen bir zümrüt misali parlayan Çakraz’ın 600 metrelik altın sarısı kumlarına, arka taraftaki ormanına ve masmavi denizine vurulmuşlar.
Selim ONAT
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Ege ve Akdeniz’e göre oldukça sakin bir plaj olan yer sakin tatil için ideal bir yer” diye anlatıyor. Sahilin yanı başında otel ve pansiyonlarda kalabilirsiniz.
Selim ONAT
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5- Kaz Dağları’nda… ADATEPE / ÇANAKKALE Çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçları ile bezeli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan köyde gerçek huzuru bulacaksınız.
Selim ONAT
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Köyün girmeden önce sağ taraftaki Zeus Altarı’na gidip Kaz Dağları’ndan vadinin manzarasında seyre çıkmalısınız. Adatepe’de yüzlerce yıllık taş evlerde hizmet veren butik otellerde konaklayın.
Selim ONAT
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Yapılacaklar arasında Ege kahvaltısı yapmak, Zeytinyağı Müzesi’ni gezmek ve otlu dondurma yemek olmalı.
Selim ONAT
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4- Mavinin her tonu SELİMİYE / MUĞLA Marmaris ilçe merkezine 45 km. uzaklıktaki Selimiye sığ ve durgun sularıyla ünlü. Özellikle ağaçların içerisinde, şirin bir köyün çevrelediği Sığ Liman Koyu korunaklı yapısı ve güzelliğiyle yatların demir atmak için sık sık uğradığı bir yer.
Selim ONAT
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Köyde Ege mavisinin farklı tonlarını görüp, restoranlarında lezzetli deniz ürünlerini tadacak ve küçük ama samimi butik otellerinde konaklayabilirsiniz.
Selim ONAT
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Şerif Yenen, “Selimiye, Marmaris’e çok yakın ama bir o kadar da zıt bir yer. Gürültülü müzik mekânları yok, masmavi deniz ve güzel balıklar tadacaksınız” diyor.
Selim ONAT
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3- Kuş sesleri BÖRDÜBET / MUĞLA Bir yanınızda Akdeniz’in masmavi sularıyla dalga sesleri diğer yanda ise sık çam ağaçlarının yemyeşil güzelliği.
Selim ONAT
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Marmaris yaz boyu kalabalık ama burası kuş sesleriyle dolu bir saklı cennet gibi. Burayı özel kılansa 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi.
Selim ONAT
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Nehrin kenarında sandala atlayıp ördeklerin ve kuğuların yanından geçip denize açılabilirsiniz.
Selim ONAT
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2- En batıda…GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Gökçeada’nın en kalabalık hâli bile ünlü tatil beldelerine göre çok sakin.
Selim ONAT
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Türkiye’nin en büyük adasında Türk ve Rum kültürünün bir arada aktığı sokaklar, uzun ve mavi plajlar, balık lokantaları ve sakinlik sizi bekliyor.
Selim ONAT
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Ülke sınırlarının en batısında yer alan Gizli Liman’ın berrak sularında yüzün ve Yıldız Koyu’nda gün batımını mutlaka seyredin.
Selim ONAT
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1- Yeşillikler içinde MACAHEL / ARTVİN Büyüleyici güzellikteki yemyeşil ormanları, gölleri, şelaleleri, sıcakkanlı insanları, havası ve yöresel yemekleriyle huzura doyacaksınız.
Selim ONAT
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Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadide 18 köy var bunların altısı Türkiye sınırlarında içerisinde bulunuyor. Pek çok kişi tarafından bilinmediği için Ayder Yaylası veya Uzungöl gibi kalabalık değil.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Karadeniz’in yaylalarında ve birbirinden güzel vadilerinde doğanın sesini dinleyeceğiniz Macahel bölgesi, ülkemizin en güzel yürüyüş parkurlarına sahip. Artvin’den Gürcistan’a uzanan bir bölge olan Macahel, aynı zamanda tarihsel süreciyle de dikkatleri üzerine çekiyor” yorumlarını yapıyor. Köylerdeki pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Karagöl ve Maral Şelalesi’ni mutlaka görün.