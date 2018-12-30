Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Sekiz gün izinle 38 gün tatil bizi bekliyor! Uzman jüriden 8 öneri...
Yeni yıldan herkesin beklentisi farklı. Seyahat tutkunlarının beklentisi daha fazla tatil olabilir diye düşündük ve çalışanlar için 2019’un tatil takvimini hazırladık. Görünüşe bakılırsa sadece sekiz gün izin alarak toplamda 38 gün tatil yapılabilecek. Peki ama o tatillerde nereye gideceğiz? Onu da gezginlere, gezmeyi sevenlere sorduk. İşte size sekiz resmi tatil için sekiz uzman önerisi… Mutlu yıllar, bol tatilli seneler!
Yeni yıldan herkesin beklentisi farklı. Seyahat tutkunlarının beklentisi daha fazla tatil olabilir diye düşündük ve çalışanlar için 2019’un tatil takvimini hazırladık. Görünüşe bakılırsa sadece sekiz gün izin alarak toplamda 38 gün tatil yapılabilecek. Peki ama o tatillerde nereye gideceğiz? Onu da gezginlere, gezmeyi sevenlere sorduk. İşte size sekiz resmi tatil için sekiz uzman önerisi… Mutlu yıllar, bol tatilli seneler!
Fotoğaflar: Alamy
Melis YILMAZ
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1 OCAK / YILBAŞI Gün: Salı İzin: 1 gün Tatil: 4 gün
Melis YILMAZ
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Onur Baştürk / Hürriyet yazarı ‘Başka gezegende’ yeni yıla merhaba: Ürdün Dört günlük bir tatilde ve tam da bu mevsimde farklı bir destinasyon olarak Ürdün’ü tercih ederim ben. ‘Marslı’ filminin de çekildiği Wadi Rum’da iki gece konaklayıp ‘Kızıl Gezegen’e çok benzeyen bu nefis çölde 2019 için enerji toplamak şahane olabilir.
Melis YILMAZ
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‘Memories Aicha Luxury Camp’ adlı kamp alanı çölde konaklamak için en iyi seçeneklerden. Wadi Rum’a çok yakın olan Petra da mutlaka görülmeli.
Melis YILMAZ
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Gün: Salı İzin: 1 gün Tatil: 4 gün
Melis YILMAZ
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Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı Çiçeklerle renklenen rota: Erzurum 3 Nisan tatili için önereceğim rota Erzurum’un Narman ilçesi sınırları içindeki Narman Jeoparkı’ndan başlıyor. Fotoğraf: Yıldırım Güngör
Melis YILMAZ
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İlkbaharda bu coğrafyada baharın en güzel renklerini görebilirsiniz. Günümüzden yaklaşık 3 milyon yıl önce oluşmaya başlayan vadinin dünyada sadece üç benzeri var... Fotoğraf: Yıldırım Güngör
Melis YILMAZ
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Burada bir gün geçirebilirsiniz. İkinci gün ise Tortum Vadisi, Öşvank Kilisesi, Tortum Şelalesi, İşhan Kilisesi ve Yusufeli rotasını gezebilirsiniz. Üçüncü gün ise Sarıgöl- Barhal- Yaylalar Köyü’nü gezebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Gün: Çarşamba İzin: 2 gün Tatil: 5 gün
Melis YILMAZ
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Tuba Ünsal / Model, oyuncu Renkli ve eğlenceli: Berlin mı alıp kaçmak istesem en güzel seçenek Berlin olurdu! İki buçuk saatlik yoluyla ulaşımı oldukça kolay... Berlin’de Soho House, Casa Camper Otel ve Bikini Otel benim konaklamak için tercih ettiğim yerler.
Melis YILMAZ
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Parasızlık dönemlerimde genelde ev tutmayı da tercih ediyorum. Tiergarten’da yürümek, botanik bahçesinde piknik yapmak ve hayvanat bahçesinde pandaları ziyaret etmek hem çocuklar için eğlenceli hem de benim için çok renkli.
Melis YILMAZ
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19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Gün: Pazar Tatil: 2 gün
Melis YILMAZ
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Kansu Şarman / Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni En anlamlı yolculuk: Samsun/Kastamonu Ülkenin varlık mücadelesinin sürmesi için savaşılan cephelerdeki muharebe alanları ve halkın verdiği desteğin bugüne kalan nişanesi olan ulaşım yolları, hem doğal güzellikleri hem de tarihi önemiyle sıradışı bir tatil rotası sunuyor.
Melis YILMAZ
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Bunlardan biri Atatürk’ün Samsun kent merkezinden Amasya’nın Suluova ilçesine kadar gittiği 98 kilometrelik güzergâh. İki günlük tatil için bu yıla özel bir rota takip edilebilir.
Melis YILMAZ
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RAMAZAN BAYRAMI / 4-7 HAZİRAN Gün: Salı- Pazar İzin: 1.5 gün Tatil: 9 gün
Melis YILMAZ
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Ayhan Sicimoğlu / Televizyoncu, seyahat yazarı Sessiz sakin Ege güzellikleri: Uyaroğlu Adaları (On İki Ada) Haziranda 12 adalar ‘Uyaroğlu Adaları’... Kos’u ( İstanköy) es geçin.
Adalara Kuşadası’ndan geçin. Gece kulubü, barlar sokağı, ‘dımtıs dımtıs’ müzik arayanlar başka adalara, buralarda sıkılırsınız. Bu tür sessizlik sakinlik Ege güzelliği arayanlar için...
Melis YILMAZ
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KURBAN BAYRAMI / 10-14 AĞUSTOS Gün: Pazar-Perşembe İzin: 2 gün Tatil: 9 gün
Melis YILMAZ
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Ertuğrul Özkök / Gazeteci, Hürriyet yazarı Bildiklerinizi, gördüklerinizi unutun: Etiyopya Dokuz günlük bayram tatilinde, programım Etiyopya’nın Lalibela bölgesinden yana olur. Burası dördüncü yüzyılda Hıristiyanlığı resmi olarak devlet dini kabul eden ilk imparatorluk...
Melis YILMAZ
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki şehirde kayalara oyulmuş kiliselerin olduğu vadi Etiyopya Hıristiyanlarının kutsal sayıldığı bir bölge. Lalibela, hikâyesi çok güçlü bir destinasyon.
Melis YILMAZ
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Ayrıca Türkiye’den gitmesi çok kolay. Güvenlik açısından da hiçbir sorun yok.
Melis YILMAZ
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Gün: Cuma Tatil: 3 gün
Melis YILMAZ
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Bora Ercan / Yoga eğitmeni, gezgin Akdeniz’in demir kilidi: Girit Üç günlük tatilde Akdeniz’in dördüncü büyük adası olan Girit’e gidilebilir. Adanın Ege’ye bakan tarafında Rethymno, Hanya ve Heraklion adlı üç büyük şehir var. Bu şehirde Osmanlı izleri camilerde, hamamlarda, çeşmelerde, mezarlıklarda, eski mahallelerde hâlâ görülebilir.
Melis YILMAZ
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Girit mutfağı Türkiye’de de iyi bilinir, adanın her yerinde birbirinden özel tavernalarda otların ve deniz ürünlerinin tadına uygun fiyatlarla bakılabilir. Girit’in Afrika’ya bakan güney kıyılarında ise iki büyük kanyon ve büyük plajlar var. Deniz o tarihlerde, hava biraz soğusa da hâlâ yumuşak, girilebilir!
Melis YILMAZ
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE ARİFESİ Gün: Pazartesi- Salı İzin: Yarım gün Tatil: 4 gün
Melis YILMAZ
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Serhan Yedig / Gazeteci, gezgin Hem damağa hem göze: İtalya Toskana’da sonbaharın bereketini festivale dönüştüren en renkli etkinliklerden biri Volterragusto. Ekimin son hafta sonunda bölgenin meşhur şarap, peynir, zeytinyağı ve trüf mantarları müzikli, yemekli, eğlenceli şölen atmosferinde görücüye çıkıyor.