Şehrin gürültüsünden kaçmak için en doğru adres

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir tarafta oksijen dolu yemyeşil bir orman, diğer tarafta Karadeniz’in sonsuz maviliği ve muhteşem manzaralar… İğneada Longoz Ormanları yurdumuzun mutlaka keşfedilmesi gereken olağanüstü doğal güzelliklerinden biri. Üstelik Kırklareli’nin Karadeniz’e açılan doğal bir kapısı gibi olan bu benzersiz coğrafyayı görmek için çok geçerli nedenler var. Güzel bir hafta sonu için işte size İğneada gezi rehberi…
Bir tarafta oksijen dolu yemyeşil bir orman, diğer tarafta Karadeniz’in sonsuz maviliği ve muhteşem manzaralar… İğneada Longoz Ormanları yurdumuzun mutlaka keşfedilmesi gereken olağanüstü doğal güzelliklerinden biri. Üstelik Kırklareli’nin Karadeniz’e açılan doğal bir kapısı gibi olan bu benzersiz coğrafyayı görmek için çok geçerli nedenler var. Güzel bir hafta sonu için işte size İğneada gezi rehberi…
Fotoğraflar: Alamy, www.igneada.com, Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
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İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesi.
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İstanbul'a 250 kilometre, Kırklareli'ne 97 kilometre ve Edirne'ye 165 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp sessiz bir tatil için harika bir kaçış noktası…
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İĞNEADA’DA GEZİLECEK YERLER
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İĞNEADA ORMANLARI Karadeniz kıyılarının en muazzam güzelliklerinden biri olan İğneada Ormanları’nın en büyük özelliği, subasar longoz ormanı türünde olması.
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Türkiye’de longoz (subasar) özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Ormanları, Avrupa’da da nadir bulunan bir ekosistem. İğneada Ormanları, Mert, Erikli, Hamam Gölü ve Longozu, Pedina ve Saka Gölü Longozu gibi irili ufaklı göllere ev sahipliği yapıyor.
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Kuzeydoğusunda Yıldız Dağları’nın bulunduğu İğneada Ormanları, Türkiye’nin sayılı subasar ormanlarından biri olması nedeniyle de oldukça önemli. İçerisinde çok sayıda canlı ve bitki türü barındırıyor. Fotoğraf: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
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ülkemizde en iyi korunan longoz ormanlarından biri olarak görülüyor. Bitki ve hayvan çeşitliliği açısından, Türkiye’nin en eşsiz bölgelerinden biri olan İğneada Ormanları, kuğunun son ürediği yerlerden biri aynı zamanda.
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KARADENİZ’İN SERİN SULARINDA YÜZME KEYFİ Kırklareli’nin Karadeniz sahiline açılan kapısı İğneada deniz keyfi yapmak isteyenler için son derece uygun.
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Yaz aylarında veya havaların sıcak olduğu bir günde buraya gelirseniz ormanın hemen ilerisinde başlayan sahilden denize girebilirsiniz. Upuzun sahilin dilediğiniz noktasında serinlenmek için kendi havlunuzu ve şemsiyenizi getirebilirsiniz. Deniz biraz dalgalı ve soğuk…
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Sahilde ayrıca tuzlu suyu üzerinizden atmak için kullanabileceğiniz duşlar ve kabinler de var.
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İğneada’da konaklamak için hem manzaralı he de uygun fiyatlı oteller bulabilirsiniz.
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Geceyi geçirmek için diğer bir seçenekse genellikle evlerini pansiyon olarak işleten İğneada sakinlerden birinin evinde konaklamak. Bu alternatifi değerlendirmek istediğinizde önünde kiralık oda yazan evlerden birinin kapısını çalmanız yeter.
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ATV VE 4X4 ARAÇLARLA HEYECAN DOLU DAKİKALAR Heyecan ve adrenalin dolu bir macera isterseniz İğneada bu imkanı da sunuyor.
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İğneada’nın yemyeşil doğasında veya Karadeniz kıyısında uzanan kumsallarda ATV veya 4x4 tipi araçlarla safariye çıkarak etrafı keşfedebilir veya ata binebilirsiniz.
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DUPNİSA MAĞARASI’NIN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK Neredeyse 3 kilometrelik derinliğe ulaşan Dupnisa Mağarası İğneada’ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken mucizevi bir doğal güzellik.
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Mağaranın sadece küçük bir bölümü aydınlatılmış ve ziyarete açık.
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İçerisi ise yaz aylarında bile serin olabiliyor. Bu nedenle gelirken kalın giyinmekte yarar var
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Mağaraya girmeden önce veya çıktıktan sonra etrafta satılan gözleme ve tostlardan alıp karnınızı doyurabilirsiniz.
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İĞNEADA FENERİ Türkiye’nin en batı ucunda yer alan deniz feneri olarak kayıtlara geçen İğneada Feneri, denizden 44 metre yükseklikte. İğneada Feneri’nin önünde doğal bir plaj bulunuyor. 1866 yılından beri denizcilerin yolunu aydınlatan fener, kurulduğu dönemde gazyağı ile çalışıyormuş.
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Teknik gelişmelerin gereği olarak daha sonra asetilen gazı ile çalıştırılmış. Elektrik enerjisinin bölgede kullanılmaya başlamasıyla fener de elektrik enerjisiyle çalıştırılır olmuş. Günümüzde hâlâ elektrik enerjisine bağlı ama ayrıca güneş enerjisini elektriğe çeviren panellerle donatıldı. Sisli, puslu olmayan açık havalarda 20 mil mesafeden görülen fener 10 saniyede bir çakıyor.
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SAKA GÖLÜ LONGOZU İğneada Longozu’nun en güneyinde bulunan, kumullar arasında 5 hektarlık küçük bir göl Saka Gölü Longozu. Bir lagün gölü olan Saka Gölü Longozu, yılın belirli zamanlarında denizle birleşiyor ve bu durum eşi benzeri olmayan bir doğal kaynak oluşturuyor.
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Diğer göllere göre içeride değil, kumsalın kenarında bulunuyor. İçinde pek çok balık türü yaşıyor. Bölgede bulunan diğer göller gibi koruma altına alınmış. Büyük bir kısmı sazlıklarla kaplı. Günübirlik doğa yürüyüşleri için oldukça uygun bir yer.
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HAMAM GÖLÜ VE LONGOZU İğneada Longozu içerisinde yer alan yedi gölden biri. Bulanık Dere Longozu’nun yakınında bulunan Hamam Gölü ve Longozu, kumsala 1200 metre uzaklıkta yer alıyor. Buranın en çok dikkat çeken özelliği, yaz mevsiminde su çekilmesinin en az görülen göl olması. Bununla birlikte kerevit ve tatlı su levreğinin en çok görüldüğü göldür. Hamam Gölü ve Longozu’nun bir diğer dikkat çekici özelliği de nilüfer çiçeklerinin yetiştiği tek bölge olması. Avrupa – Sibirya tatlı su florasını içeren ve 19 hektarlık olan Hamam Gölü ve Longozu’nda, Bulgaristan, Rusya ve Tuna Nehri deltasından gelen kuğu, yaban ördeği gibi göçmen kuşlara rastlamak mümkün. Yolunuz İğneada’ya düşerse, Hamam Gölü ve Longozu’nu da mutlaka görün.