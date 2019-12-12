Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
12 Aralık 2019 - 10:23,
Şehrin göbeğinde huzur adresi! Sakin bir hafta sonu tatili için çok ideal, üstelik pek fazla bilinmiyor...
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle farklı aktivitelerle bu iki güne renk katmak istiyoruz. Bunun içinse tercihler genelde kolayca gidip gelebilecek, pek fazla cep yakmayacak yerler oluyor. Peki hafta sonu tatilinde kısa bir yolculukla, cebinizde üç beş kuruş parayla nereye gidilir, neler yapılır? İşte hafta sonu tatili için gidilecek yerler…
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Bu hafta sonu ailecek güzel vakit geçirmeye ne dersiniz? İster kayak yapın, isterseniz karlar altında tarihi kalıntıları gezin ya da sadece sakin bir köşede manzaranın keyfini çıkarın. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz hafta sonu gidilecek yerleri sizler için derledik. Hepsini çok seveceksiniz. İşte detaylar…
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Şehrin içinde bir açık hava müzesi
Ankara'nın 100 yıl öncesinin köy hayatını Ankaralılara yaşatan Altınköy Açıkhava Müzesi, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde Anadolu'nun bir köyünde ne varsa, Altındağ Belediyesi tarafından oluşturulan bu köyde de hepsi var. Karapürçek Beşikkaya'da bulunan Altındağ Belediyesi Altınköy Açıkhava Müzesi ‘Altınköy’ ismiyle biliniyor.
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Camisi, okulu, bakkalı, köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi ile masalsı bir atmosfere sahip. Yaşayan bir açık hava müzesi olan köyün özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, tavuklar da var.
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Buğday tarlası, sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, at arabası gibi önemli detayların da unutulmadığı Altınköy’de harika manzaralı yürüyüş yolları ve dinlenme alanları köy kahvehaneleri ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlıyor. 500 dönüm arazi üzerine kurulu Altınköy, şehrin göbeğinde ama adeta şehirden uzakta bir köy. Eski tarım aletleri, ev ve işte kullanılan pek çok alet ve eşya, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde meraklıların ilgisine sunuluyor.
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Osmanlı’nın arka bahçesi
Mudurnu, Osmanlı’dan kalma sokakları ve gezilip görülecek yerleri kadar lezzetleriyle de dikkat çeken bir yer. Listedeki diğer yerler gibi Mudurnu da tarihi açıdan oldukça zengin bir yer. Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı bulunuyor.
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Gezilecek birçok yer de var. Karamurat Gölü, Sülüklü Göl, Yıldırım Bayezid Cami, Şehriman Tepesi bunlardan sadece birkaçı… Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Konaklamak için en iyi alternatif Haci Şakirler Konağı…
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İstanbul Boğazı’nın sonu Karadeniz’in başlangıcıRumeli Feneri, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Rumeli Feneri’nin yanında şirin bir de balıkçı köyü bulunuyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den ilk giriş noktası. Rumeli Feneri, 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkmalarını kolaylaştırmak için yapılmış.
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Hemen karşısında da Anadolu Feneri bulunuyor. Rumeli Feneri’ni gördükten sonra çevresinde bulunan Garipçe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Rumeli Feneri’nde Cenevizlilerden kalma, şuan bakımsız olan Rumeli Feneri Kalesi bulunuyor. Fenere çıkış olmasa da bölgenin eşsiz manzarası güzel fotoğraflar çekmek için size yetecektir.
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Biraz huzur biraz eğlence
İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak en doğru adres…
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Ayrıca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye’yi de gezmelisiniz. Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğinizin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden... “Nerede kalınır?” derseniz Maşukiye Cansu Tesisleri oldukça ideal. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Hafta sonu iki gece standart oda 550, süit oda 700, bungalovlar ise 600 TL.
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Dünyada ilk kez batıdan doğuya göçen insanların köyü
Misi Köyü İstanbul’a yakın olmasının yanında tarihiyle de dikkat çekiyor. 2 bin yıllık geçmişe sahip Misi Köyü, Bursa’da yer alıyor. Köyün keşfi milattan sonra 183 yılında, Alex ismindeki bir keşiş tarafından gerçekleşmiş. Köyün bilinen ilk adı ise ‘Mysia’. Aynı zamanda diğer tarihi bilgi de ünlü tarihçi Heredot’a dayanıyor. Heredot’a göre Trakya’dan Anadolu’ya geçen altı kavimden biri olan Mysiler burada ‘Misyalılar’ adıyla bir birlik kurmuşlar. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Kurulan bu birlik dünya tarihinde ilk kez batıdan doğuya geçen kavim olarak bilinmekte. Tarihi hakkında söylenecek daha çok şey olsa da biraz da Misi Köyü’nde gezilecek yerlerden bahsedelim. Misi Köyü’nde bir çocuk kütüphanesi bulunuyor. Kütüphane ufak yaş ve ilköğretim olarak ikiye ayrılmış. Giriş ise ücretsiz.
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Köyde bir de Etnografya Evi bulunuyor. Karagöz Gölge Oyunu’nu günümüzde de yaşatmaya çalışıyorlar. İçeride yöresel kıyafetlerden köye has hediyelik eşyaya kadar birçok şey bulunuyor. Şüphesiz köyün en ilgi çekici yeri buram buram Osmanlı kokan sokakları… Burada birçok fotoğraf çekebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Bu hafta sonu rotanıza burayı mutlaka ekleyin, ortalama harcayacağınız miktar 200 TL. Fotoğraf: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Her mevsim güzel
Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
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Her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yeraltından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Türkiye'nin en güzel orman alanlarından özellikle fotoğraf meraklıları için en gözde yerlerden biri… Genelde sonbahar için önerilse de şu sıralar da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün.
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Trakya’da bir balıkçı kasabası
Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy.
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Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta… Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba. Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal yazın tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Ege Denizi’nin en güzel adası
Sahillerinde yürüyüş yapabileceğiniz ve bol bol fotoğraf çekeceğiniz tipik bir Ege adası Cunda. Tam anlamıyla huzurun kol gezdiği bu adada birçok gezilebilecek yer de bulunuyor. Taş sokakları arasında kaybolup, tarihi eserleri tek tek incelemek yorgunluğunuzu unutturmaya yeter de artar. Yaz aylarında tercih edilse de şu dönemlerde sakin olduğu için kafanızı dinleyeceğiniz garanti.
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Cunda Adası’nda bulunan Taksiyarhis Kilisesi, belki de adanın en önemli yapıları arasında. Aynı zamanda kilise Rahmi M. Koç Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bir minare eklenerek camiye dönüştürülmüş. Camiye dönüştürülmüş bir diğer kilise de Saatli Camii. Huzurlu bir hafta sonu için Cunda sizi bekliyor...
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Tarihin avuçlarının içinde bir kent
Çanakkale, geçmiş zamanlara dayanan tarihi ve bizim tarihimizdeki önemi açısından gezilip görülmesi gereken bir yer. Bunların yanı sıra yeşil ve mavi renklerinin uyumu ve insana ağzını açık bıraktıracak güzellikteki manzaralarıyla da görülmesi gerekiyor. Çanakkale’de Çanakkale Savaşı’ndan kalan eserlerin yanında, bölgede hâkimiyet kurmuş devletlere ait eserler de mevcut.
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Şehitler Abidesi’ni de içine alan Gelibolu Yarımadası Milli Parkı’nı ziyaret etmelisiniz. Bu milli parkta Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerilerinin yanı sıra 60 bini aşan Türk askerinin anıtları bulunuyor. Aynı zamanda bölgede bulunan muharebe alanları, gemiler vb. gibi yerler tarihi sit alanı ilan edildiğinden kolaylıkla gezilip görülebilir.
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Çanakkale’ye gidilmişken görülmeden gelinmemesi gereken bir diğer yer de Troya Antik Kenti. Bu antik kent 1988 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. İlyada Destanı’nda bahsedilen Truva Savaşı da burada yapılmış. Yine bölgede bulunan tarihi Truva Atı ziyaretçilerini bekliyor.
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Kayakseverler şimdi tam zamanı
Türkiye’de kış tatili deyince akla ilk gelen yer Uludağ. Haliyle şu dönemlerde hafta sonları biraz kalabalık. Kış aylarında eğlenceli etkinlikler ve konserler de düzenleniyor. Kayak yapmak istiyorsanız günübirlik düşünebilirsiniz.