Şehrin göbeğinde huzur adresi! Sakin bir hafta sonu tatili için çok ideal, üstelik pek fazla bilinmiyor...

Ayrıca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye’yi de gezmelisiniz. Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğinizin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden... “Nerede kalınır?” derseniz Maşukiye Cansu Tesisleri oldukça ideal. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Hafta sonu iki gece standart oda 550, süit oda 700, bungalovlar ise 600 TL.