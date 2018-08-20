‘Şehirde kalanlara’ en iyi 10 bayram önerisi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Kurban bayramında şehirde kaldım diye üzülmeyin. Normal zamanda kalabalık olan ve fırsat bulup gezemediğiniz kentinizi gezmenin tam zamanı. İşte tatil boyunca doğa, kültür, deniz, tarih ve eğlence dolu şehrinizdeki en iyi seçenekler…
Kurban bayramında şehirde kaldım diye üzülmeyin. Normal zamanda kalabalık olan ve fırsat bulup gezemediğiniz kentinizi gezmenin tam zamanı. İşte tatil boyunca doğa, kültür, deniz, tarih ve eğlence dolu şehrinizdeki en iyi seçenekler…
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Erdal İpekeşen – TEMPO Travel Yayın Danışmanı Murat Köksal – ATLAS Dergisi Yayın Direktörü Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı
Selim ONAT
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Şerif Yenen – Rehber Nilay Örnek – Gazeteci Metin Yılmaz – Rehber Hasan Volkan Kantarcı – Rehber
Selim ONAT
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10- Eşsiz kareler: BALAT’I KEŞFET/ İSTANBUL Fotoğraf makinenizi alıp farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Balat ve çevresini keşfe çıkın.
Selim ONAT
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Renkli evleri, Fener Rum Patrikhanesi, eski kiliseleri, sokakta oynayan çocukları, Cibali Karakolu, antikacıları ve seyyar satıcılarıyla otantik bir dokusu var.
Selim ONAT
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9- Bayram eğlencesi: THE LAND OF LEGENDS / ANTALYA Bayramda çocuklarınızla birlikte doyasıya eğlenmek istiyorsanız doğru adres burası.
Selim ONAT
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Yüksekliği iki metreyi bulan dev dalgalar, çılgın nehir, bembeyaz kumlarla dolu plajı, her yaşa uygun su kaydırakları, 5D sinema ve 111 metre yüksekliğe sahip gizemli kulesiyle eğlenceye doyacaksınız. Belek.
Selim ONAT
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8- Sular altındaki tarih: HALFETİ’DE TEKNE TURU / URFA VE ANTEP Birecik barajının faaliyete geçmesiyle sular altında kalan Halfeti’de tekne turuna çıkarak Fırat Nehri’nin oluşturduğu doğa manzaralarını ve tarihi mirasın izlerini seyredebilirsiniz.
Selim ONAT
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Halfeti’ye hem Urfa’dan hem de Gaziantep’ten gidiliyor. Saffet Emre Tonguç, “Çok iyi restoranlar var; birinde oturup günbatımını orada seyredin” diyor.
Selim ONAT
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7- Huzur ve doğa: MİSİ KÖYÜ / BURSA Yeşillikler içerisinde rengârenk evleri ve dere kenarındaki çay bahçeleriyle Misi’de huzura ve doğaya kavuşacaksınız.
Selim ONAT
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2 bin yıllık geçmişe sahip köyde ipek böcekçiliği ve atölye çalışmaları yapılıyor. Şehir merkezine 12 km. uzaklıkta bulunan Missi, Nilüfer ilçesinde yer alıyor.
Selim ONAT
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6- Çağlar arasında yolculuk: ÇAYÖNÜ HÖYÜĞÜ / DİYARBAKIR Ergani’ye giderek çağlar öncesine yolculuk edebilirsiniz. Metin Yılmaz, “8 bin yıllık geçmişiyle Çanaksız Neolitik Çağ’a giden Çayönü, tahıl ve evcilleştirmen ilk yapıldığı yerlerden biri olmasıyla uygarlığın gelişimindeki en önemli yerlerden birisidir.
Selim ONAT
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Buraya gelmişken yine Ergani’de yer alan 10 bin yıllık geçmişiyle Hilar Mağarası da görülmeli” diyor.
Selim ONAT
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5- Farklı bir köy SİLLE VE KELEBEKLER VADİSİ / KONYA MS 50’lerde kurulan Rum Köyü’nde mübadele öncesinde 18 bin Müslüman ve Hıristiyan bir arada yaşadığı köyde Aya Elena Kilise’si, Kapadokya’daki gibi mağara yerleşimleri ve Safranbolu’yu anlatan evlerini mutlaka görmelisiniz.
Selim ONAT
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Yakındaki Kelebek Vadisi’ne de giderek kelebeklerin tüm hayat evrelerinin yanı sıra 98 türde 20 bin tropikal bitkiyi de göreceksiniz.
Selim ONAT
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4- Vapur sefası: UZUN BOĞAZ TURU / İSTANBUL İstanbul Boğazı’nda altı saatlik bir keşfe çıkmaya hazır olun. Sıcak yaz gününde Eminönü’nden kalkan vapurda püfür püfür esen rüzgârda seyir alırken Beşiktaş, Ortaköy, Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı, Kanlıca ve Üsküdar’a gidip geri dönülüyor.
Selim ONAT
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Her gün 10:35 ve 13:35’te tur düzenleniyor. Gidiş-dönüş 25 TL.
Selim ONAT
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3- Piknik sefası: MOGAN GÖLÜ PARKI / ANKARA Gölün kenarındaki büyük park alanlarında yüzlerce barbekü şeklinde mangalları kullanıp piknik yapabilir ya da onlarca restorandan birine gidebilirsiniz.
Selim ONAT
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Koşu parkuru, oyun alanları, üç adet tenis kortu, mini futbol ve basketbol sahalarının yanı sıra kuş gözlem evi de var. Gölbaşı.
Selim ONAT
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2- Klasik otomobiller: KEY MUSEUM / İZMİR Dünyanın dört bir tarafından getirilen her biri paha biçilmez 140 klasik otomobil, 40 motosiklet, 2550 model otomobil ve 1900’lü yıllardan beri kullanılan orijinal benzin istasyonu ekipmanları 7 bin metrekarelik alanda sergileniyor.
Selim ONAT
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Torbalı, (0232) 850 35 35
Selim ONAT
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1- Gökyüzünden Tarihi Yarımada: HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU Dünyanın en özel şehirlerinden olan İstanbul’u gökyüzünden keşfetmeye ne dersiniz?
Selim ONAT
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Ayasofya, Rumeli Hisarı, köprüler, Süleymaniye, Sultanahmet, Galata Kulesi, Haliç, Topkapı Sarayı, Taksim Meydanı, Dolmabahçe ve Haydarpaşa gibi kentin simge noktalarını kuşbakışı göreceksiniz.
Selim ONAT
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15 dakika süren turlar pazar günleri yapılıyor ve ücreti 75 Euro. Kaan Air, 0534 598 64 29