Şehir hayatını bırakıp kamp yaşamını tercih etti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'da ücretli öğretmenlik yaparken şehir hayatının stresinden bunalıp 6 yıl önce Düzce'ye yerleşen 2 çocuk babası 30 yaşındaki Kerim Durkal, çok sevdiği kamp hayatında hem doğayla iç içe yaşıyor hem de geçimini sağlıyor.
İstanbul'da ücretli öğretmenlik yaparken trafik ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için Düzce'ye yerleşen Kerim Durkal, Batı Karadeniz yaylalarında kamp organizasyonları düzenleyerek hem geçimini sağlıyor hem de hayalini kurduğu sakin hayatı yaşıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Sosyal medyada "Doğadaki Cheff" olarak tanınan 30 yaşındaki Durkal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Bölümünden mezun olduktan sonra özel okullarda ve birebir dersler vererek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Aslen Düzceli olan ve fırsat buldukça metropol kentin gürültüsünden kaçarak Batı Karadeniz yaylalarına eşiyle tatile çıkan Durkal, daha sonra sosyal medya üzerinden yayla ve kamp hayatına yönelik paylaşımlar yaptı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Doğal hayatı sevenlerin ilgisi karşısında bunu sektöre çevirebileceği fikrini benimseyen Durkal, 6 yıl önce ücretli öğretmenliği bırakarak kamp organizasyonları düzenlemek için Düzce'ye yerleşti.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Yayla ve kamp turları düzenleyerek geçimini sağlayan Durkal, yılın 9 ayını farklı yaylalarda geçiriyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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"Hayata yeniden başladım" Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını anlatan Durkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gürültüsü ve yoğunluğu nedeniyle ailesiyle Çilimli ilçesine bağlı Arabacı köyüne yerleştiğini söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Köye yerleşmesinin ardından daha doğal ortamda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Durkal, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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"Doğaya gelince yeniden hayata başladım diyebilirim. Hem manevi olarak hem sağlık olarak harika bir ortam. Herkese böyle bir hayatı tavsiye ederim. İnsanlar büyük şehirlerde ve metropollerde çok sıkıldı, artık doğaya kaçmak için sebep arıyorlar. Kamp ise doğa sporlarının en gözdesi. Kamp ortamında doğada geçirebileceğiniz bir gece sizin kendinizi tanımanıza vesile olacaktır. Doğanın içinde yıldızlara karşı sıcak uyku tulumunuz ile kendi yaptığınız yemekleri yediğinizde çok daha farklı tat alacaksınız."
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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"Doğaya saygı çok önemli" Kamp tutkunlarının gün geçtikçe arttığını ve doğada olan insanların saygılı bireyler haline geldiği vurgulayan Durkal, kamp tutkunlarının dikkat etmeleri gereken en önemli hususun, doğaya saygı olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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Durkal, Batı Karadeniz'de özellikle Düzce bölgesinde Pürenli, Balıklı ve Topuk Yaylası ile Güzeldere ve Samandere şelalelerinin etrafının kamp için oldukça huzurlu ortamlar olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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"Ailem tereddüt etti" Ailesinin bu kararına ilk etapta çok sıcak bakmadığını fakat gün geçtikçe kararının ne kadar doğru olduğunu anladıklarını söyleyen Durkal, sözlerini şöyle tamamladı:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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"İstanbul'daki yaşantımızı bir kenara bırakıp Düzce'ye yerleştik. Eşim ilk başta çekindi 'yapabilir miyiz?' diye tereddütte kaldık ama doğaya geldiğimizde buraya uyum sağlamamız fazla zaman almadı. Zaten kendi içimizde olan bir şeymiş, kendi benliğimizi burada bulduk.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Instagram
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İçimizdeki gerçek kişilik ortaya çıktı doğada. Çocuklarım ve eşim gayet mutlular, çoğu zaman doğada vakit geçiriyoruz, kamp yapıyoruz. Doğal yaşamın getirdiği huzuru tüm benliğimizle hissediyoruz.''