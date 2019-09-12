Savaş gemisine benzeyen gizemli ada! Bir zamanlar dünyanın en kalabalık şehri unvanına sahipti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Savaş gemisine benzeyen gizemli ada! Bir zamanlar dünyanın en kalabalık şehri unvanına sahipti...
Hayalet şehir Hashima Adası, Japonya'nın güneyinde, Kyushu Adası’nın güneybatısında yer alıyor. James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikâyesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi. Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor. Adayı ilginç kılan ise tam 40 yıldan fazladır hayalet şehir olarak bilinmesi… İşte Hashima’nın ilginç hikâyesi…
Hayalet şehir Hashima Adası, Japonya'nın güneyinde, Kyushu Adası’nın güneybatısında yer alıyor. James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikâyesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi. Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor. Adayı ilginç kılan ise tam 40 yıldan fazladır hayalet şehir olarak bilinmesi… İşte Hashima’nın ilginç hikâyesi…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 29
Ada Japonya’nın güneyinde, Kyushu Adası’nın güneybatısında yer alıyor ve sahilden sadece 3 km uzaklıkta... Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil. Ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 29
Hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri unvanını kazanıyor. 1800'lerin sonu Japonya'nın endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor. 1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 29
Bu verimli kömür madeninde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5 bin 300'e dayanıyor. Bu da adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor. Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 29
Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam dokuz katlı... Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hâkimiyeti adanın sonunu hazırlıyor. Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 29
Adada yapacak iş bulamayan sakinler çamaşır makinelerini, koltuklarını, oyuncaklarını ve daha aklınıza ne gelirse geride bırakıp adayı terk ediyor. 1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima Adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 29
38 yıl boyunca Mitsubishi mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak verildi. Adanın sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebiyle Temmuz 2015 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Ada uzunca bir süre herkese kapalıydı. 2005 yılında ilk olarak gazeteciler girdikten sonra Hashima'nın turist ziyaretine açılması planlandı. Ancak adadaki binaların oluşturduğu tehlike bölgenin turistlik olmasını engelliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 29
Tıpkı Hashima Adası, zamanında farklı milletlerinin yaşadığı, tarihe tanıklık eden ancak şu an kimsenin uğramadığı dünyada terk edilmiş birçok kasaba ya da şehirler var. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Sizin için en ilginç olanları listeledik. Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 29
Humberstone ve Santa Laura / Atacama Çölü - Şili Şili’nin kuzeyinde bulunan eski potasyum nitrat rafinerisi burası. İki büyük şirketin ortaklaşa kurduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda nitrat madenciliğinin merkezi sayılan kasaba 1958 yılından itibaren şirketlerin kapanması sonucu terk edilmeye başlandı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 29
1970 yılında hayalet kasaba haline geldikten sonra Şili hükümeti tarafından ulusal anıt olarak ilan edilmiş ve turizme açılmış.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 29
Kasabada orijinal sandalyeleri bulunan tiyatro, evler, gemi kabuğundan yapılmış dayanıklı bir yüzme havuzu bulunuyor. 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilmiş ve yıkılması engellenmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 29
Bhangarh / Rajasthan - Hindistan Hindistan’da bulunan bir köy olmakla beraber tarihi kalıntılarıyla ünlü eski bir hayalet kasaba. 1720 yılında Jaipur rajaları tarafından fethedildikten sonra halk tarafından terk edilmeye başlandı. 17. yy ve öncesinden kalma tapınaklar, harabeler, pavyonlar, kale ve bir ortaçağ çarşısının bulunduğu köyde yerlilere göre gün batımından sonra ruhların ortaya çıktığı söyleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 29
Hindistan Hükümeti tarafından yazılan tabelada şöyle yazıyor: “Gün doğumundan ve batımından önce Bhangarh sınırlarına girmek kesinlikle yasaktır. Bu kuralara uymayan kişilere yasal işlem başlatılır”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 29
Belchite / Zaragoza- İspanya Belchite (Belkit), 1936 ve 1939 yılları arasında çıkan İspanya İç Savaşı’nın gerçekleştiği yer olarak ön plana çıkıyor. General Franco tarafında 1937 yılında işgal edilen kasaba, Cumhuriyet Ordusu tarafından saldırıya uğruyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 29
Yaşanan bu kuşatma Belchite’i yıkık bir kasabaya çeviriyor. Hayalet kasaba olarak tanınan bu şehir şimdilerde bu savaşa tanıklık eden yıkık binaların hayalet şahidi olarak hizmet ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 29
Bodie / Kaliforniya - Amerika 1879 yılında altın madenciliğinin kalbi olarak bilinen kalabalık bir kasabaydı. 5-7 bin arasında değişen bir nüfusa sahip olan kasabada o yıllarda yaklaşık 200’e yakın bina olduğu söyleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 29
1940’lara kadar yaşayan insanların olduğu kasabada, günümüze kadar yaklaşık 110’a yakın bina hâlâ sağlam-yarı sağlam olmak üzere ayakta ve bir zamanlar canlı olan kasabanın ıssız sokaklarında ziyaretçiler yürüyebilme imkânı bulabiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 29
Hercaleneum / Napoli – İtalya MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda varlıklı, küçük, Roma sahil beldesi kül altında kalıyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 29
Bölgeye yapılan keşifler sonucunda şehirde özel villalar, dükkânlar, günlük kullanılan eşyalar, hamamlar bulunmuş. Şehrin yüzde 75’i keşfedilememiş ya da gömülü bir şekilde yer altında kalmış. Napoli’nin güneyinde bulunan Hercaleneum’a şehirden otobüs ve trenle ulaşım sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 29
Chaco Kanyonu / Yeni Meksika Chaco medeniyeti MS 800-1100 yılları arasında gelişen, büyüyen bir medeniyet özelliği taşıyor. Bu süre boyunca tören, toplantı ve ticaret merkezi olarak kullanıldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 29
O zamanın sakinleri tarafından günümüze kadar bozulmadan gelen kumtaşı, kerpiç ve ahşaptan yapılan kivas adı verilen evler ve dairesel törenlerde kullanılan yapılar bulunuyor. 14 kilometrelik düz olmayan bir yolun sonunda bu kanyona ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 29
St. Elmo / Colorado – Amerika Bir zamanlar gelişen maden kasabası olma özelliğinin yanı sıra Colorado’nun merkezine giden demiryolunun bulunduğu kasaba St. Elmo… 1922 yılında demiryolunun kapatılması sonucunda şehir terk edilmeye başlandı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 29
Şehirde bulunan mağazalar, evler ve kiliselerde yaşamış kişiler eşyalarını olduğu gibi bırakıp terk etmiş. Gunnison Ulusal Ormanı içinde yer alan St.Elmo şehrinden yürüyüş yollarına, arazi yarışlarının yapıldığı yollara ulaşım oldukça kolaydır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 29
Kayaköy / Fethiye - Türkiye Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy’de Rumlar yaşıyordu ve 1923’te gerçekleşen mübadeleyle köy boşaltılmış. Tekrardan değerlendirilmek istenen köy için yetkililer birtakım çabalar içinde olsa da yeniden yapılaşma pek mümkün görünmüyor Kayaköy’de... Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ IV. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 29
Kayaköy'de ayrıca her biri 50 metrekare büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var. Bu evlerin arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası da ziyaret edilebiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 29
Kolmanskop / Namibya Namibya Çölü’nun kum tepelerinin arasında bulunan bir hayalet kasaba Kolmanskob. Elmasın bulunmasıyla canlanan kasabada bakkal, kasap, mobilya dükkanları, tiyatro, müzikaller, hastane gibi binalar yapılmıştı. Kum tepelerinin, çölün ortasında bir kasaba var oluyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra düşen elmas talebi ve rezervlerinin tükenmesi sonucunda burada yaşayan insanlar başka kasabalara göç etmeye başladılar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 29
1950’lerin ortalarından itibaren terk edilmeye başlanan kasabada, zamanla büyük evlerin içi kumla doldu. 1980’den itibaren turizm adına restore edilen binaları gezip dolaşabilecek duruma getirip ilginç seyahat rotası olabilecek yerler arasında yerini alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
28 / 29
Grytviken, Güney Georgia Adası Eskiden en büyük balina avcılığı istasyonlarından biri olan Grytviken, Güney Atlantik Adası’nda, Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
29 / 29
Antarktika’nın keşfini yapan Ernest Shackleton adlı kaşifin mezarı bu kasabada olduğu için kasaba değer kazanıyor. Grytviken, şu an bir müzeye ve kiliseye sahip.