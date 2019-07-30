Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sakin bir bayram tatili için 10 adres! Ege ve Akdeniz'in kalabalığından uzak ve ucuz...
Kurban Bayramı'nda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi bekleniyor. Otellerde doluluk oranının ise yüzde 95-100'ü bulması öngörülüyor. Hatta Antalya'nın tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, doluluk oranı şimdiden neredeyse yüzde 100’e ulaştı bile… Sizin için bu bayramda popüler yerlerden ziyade biraz daha sakin kalması beklenen, deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkaracağınız yerleri listeledik.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kurban Bayramı'nda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi bekleniyor. Otellerde doluluk oranının ise yüzde 95-100'ü bulması öngörülüyor. Hatta Antalya'nın tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm merkezlerinden Çıralı'da, doluluk oranı şimdiden neredeyse yüzde 100’e ulaştı bile… Sizin için bu bayramda popüler yerlerden ziyade biraz daha sakin kalması beklenen, deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkaracağınız yerleri listeledik.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tanıtım filmlerindeki güzel: Belice Plajı - Ordu Güzelliğiyle Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filmlerinde de yer alan plaj, Ordu’nun Fatsa ilçesinden yaklaşık 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Alameti farikası ise görüntüsüyle timsaha benzeyen, bu nedenle de ‘Timsah Adası’ olarak anılan kayalık. Orduluların oldukça sevdiği plaj hafta sonları genelde kalabalık oluyor ama bayramda sakin olacağı kesin… Ayrıca küçük olmasına karşın kamp yapmaya da müsait.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ege ve Akdeniz kadar kalabalık değil: Çakraz Plajı - Amasra Burası Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından Amasra’nın en güzel plajı… Amasra merkeze 14, Çakraz’a 1 km uzaklıkta.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yazın gelmesi ve bunaltıcı sıcakların başlamasıyla çevre illerdeki insanları hafta sonu tatil kaçamağı için kendine çeken plaj, altın sarısı kumsalı, etkileyici manzarası, denizinin temizliği ve civarda göz tırmalayacak hiçbir betonarme yapının olmamasıyla dikkat çekiyor. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü orada olursanız sessiz sakin bir deniz tatili yapacaksınızdır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sakin ve temiz: Çatalçam Plajı - Samsun Samsun-Bafra arasındaki Çatalçam Plajı şehir merkezine 20 km uzaklıkta. Uzunluğu 353 metre, genişliği ise 18-50 metre arasında olan plaj Karadeniz’in en güzel kum plajlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bölgede yapılaşma az olduğu için sakin ve temiz olan plajın mavi bayrak başvurusu olmasa da bu yıl valiliğin yaptırdığı analizlerde ve duyurularda mavi bayrak kriterlerini sağladığı açıklandı. Gerçekten her şeyden uzaklaşıp biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre… Her yer sessiz sakin…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu sefer Bozcaada’yı es geçin Gökçeada daha sakin Şu soru hiç değişmez Bozcaada’ya mı gitmeli, Gökçeada’ya mı? İnsan trafiğinden yürünemeyen, plajlarında park yeri ve şezlong bulunamayan ve rezervasyonsuz güzel bir restorana gidilemeyen Bozcaada yerine bu bayram Gökçeada’ya yelken açmak daha mantıklı…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bir de Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız. Bu nedenle bu seferlik Bozcaada'yı es geçin Gökçeada daha iyi bir tercih...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Turistik yerlerin pahalılığından uzak: Sokakağzı / Çanakkale Dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası Sokakağzı… Turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, tam aradığınız şeyse burası size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü deniz ve güneşle birlikte huzur içinde karşılayabilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına da hiç şüpheniz olmasın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Saklı cennet olarak biliniyor: Karamağara ve Yuvadibi sahili / Hatay Deniz, yayla ve kaplıca turizmi açısından eşsiz güzelliklere sahip Hatay'da keşfedilmeyi bekleyen yerlerin başında Karamağara ve Yuvadibi sahili geliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Maviyle yeşilin buluştuğu noktada yer alan bir zamanlar kaçakçı ve korsanların gizlenmek için kullandığı Karamağara ve berrak suyuyla Yuvadibi sahili görülmesi gereken bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Beş yıl öncesine kadar sezonda ortalama 50 bin kişinin geldiği Karamağara'ya geçtiğimiz yaz 100 bin kişinin geldiği biliniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bu yıl da çok fazla turist çekti. Biraz kalabalık ama Antalya, Bodrum, Çeşme gibi popüler yerleri düşünürsek çok da kalabalığın olmadığı keyifli bir deniz tatili yapacağınız kesin…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Deniz suyu oldukça temiz: Cebeci Plajı / Kefken – Kocaeli Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Özellikle şu zamanlarda hafta sonu kafa dinlemek isteyenlerin en uğrak noktası… Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahilde yorgunluğunuzu atmak güzel olacaktır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor. Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bayramda da hareketlilik olacaktır ama Ege ve Akdeniz’i düşünürsek burasının biraz daha sakin kalacağı kesin…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tertemiz berrak sularıyla tanınıyor: Güzelçamlı / Aydın Büyük Menderes Milli Parkı’na komşu bir sahil kasabası olan Güzelçamlı, Kuşadası kıyı şeridine 25 km mesafede yer alıyor. Osmanlı’dan Perslere kadar birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan Güzelçamlı, tertemiz berrak sularıyla tanınıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Hem sahil kasabası profiline uyan hem de eğlenmek istediğinizde size Kuşadası ve Dikili gibi seçenekler sunan Güzelçamlı’da zamanın nasıl geçtiğini anlamak çok güç. Burada yazlık evlerinden birini kiralayabilir ve günübirlik olarak Kuşadası ve Selçuk turlarına katılabilirsiniz. Şirince Köyü, Yediuyuyanlar, Meryemana Evi, milli parklar, görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İstanbul’a yakın huzur adresi: Kilimli Koyu / Ağva Bayramda İstanbul’da kalacaklar için denize girilecek yerler belli… Akla da genellikle Ağva gelir. Hafta sonları kalabalık olsa da bayramın birinci ve ikinci gününde hafta sonlarına kıyasla sakin olacağı kesin. Kilimli Koyu’na ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 20-30 TL. karşılığında gidebilirsiniz. Burada bir-iki gün kamp yapmak güzel olurdu ama ateş yakmak ve kamp yapmak yasak. Sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yalnız yine de yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İstanbul’un içinde: Çatalca İstanbul’da kalacaklar için bir diğer alternatif Çatalca olabilir. Hafta sonu günü birlik deniz tatili yapmak isteyenlerin akın ettiği bölge, bayramda biraz daha sakin olacaktır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Özellikle burası Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik… En güzel yanı çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Bayramda ailecek güzel bir-iki gün geçirebilirsiniz.