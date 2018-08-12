Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Şaka gibi ama gerçek! Erkeklerin gelin olduğu ilginç ada...
Endonezya'nın Batı Sumatra Adası'nda yaşayan Minangkabau toplumu 4,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük 'anaerkil' topluluğunu oluşturuyor. Evlerin kadınlara ait olduğu ve soyun anneden ilerlediği Sumatra Adası'nda erkeklerin rolü oldukça ilginç... Eşleri tarafından sokağa atılan erkekler için adada 'sığınma odaları' bulunuyor. Hatta adanın çok ilginç bir özelliği daha var. İşte Sumatra Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
Endonezya'nın Batı Sumatra Adası'nda yaşayan Minangkabau toplumu 4,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük 'anaerkil' topluluğunu oluşturuyor. Evlerin kadınlara ait olduğu ve soyun anneden ilerlediği Sumatra Adası'nda erkeklerin rolü oldukça ilginç... Eşleri tarafından sokağa atılan erkekler için adada 'sığınma odaları' bulunuyor.
Fotoğraflar: Alamy, Wikimedia Commons, BBC, CNN
Hürriyet Haber
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Hatta adanın çok ilginç bir özelliği daha var. İşte Sumatra Adası ile ilgili ilginç bilgiler...
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Minangkabau toplumu, 4,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük 'anaerkil' topluluğu...
Hürriyet Haber
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Evlerin kadınlara ait olduğu ve soyun anneden ilerlediği Minangkabau toplumunda, sokağa atılan erkekler için' sığınma odaları' bulunuyor. Bu durum burayı oldukça ilginç kılıyor.
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Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıra dışı yaşam şekilleriyle birçok gezginin dikkatini çekiyor.
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Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine kadar pek çok alışkanlıklarıyla dünyadan bağımsız seyrediyorlar.
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Sumatra Adası'nda kadınlar erkekleri istemeye gidiyor. Yani burada roller tam tersi... Erkekler gelin oluyor.
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Hatta erkekler evlendikten sonra eşinin ailesinin evinde yaşıyor.
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Evlenen erkekler, kız evine gidiyor, kadının soyadını alıyor.
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Hatta eşi tarafından sokağa atılan erkekler için adada 'sığınma odaları' bile var.
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Evden kovuldukları zaman hiçbir sosyal güvencesi olmayan erkekler için ayrıca camilerde de sığınma odaları bulunuyor.
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Sürekli kaynanalarından dert yanan erkekler, evin de hizmetçisi durumunda...
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Eşi tarafından boşanan erkek ortada kalıyor ve acınası bir hale düşüyor.
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Adada erkek egemen kültürü hiçbir şekilde hissedilmiyor.
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Kadınlar her yerde ve her görevde, sıradan ve rahatlar.
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Hatta Sumatra için 'En zor sınavını modernleşmede veriyor' bile deniyor.
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Dünyanın en özel kahvesi burada! Diğer bir konu ise Sumatra'dan en özel kahve çekirdeklerinin çıkması.
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Sumatra'da klasik kahve üretiminin haricinde bir de çok şaşırtan bir yöntemle dünyanın en pahalı kahvesi üretilmekte.
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Bu kahvenin adı da 'Kopi Luwak' olarak biliniyor. Sumatra ormanlarında yetişen Kopi Luwak kahvesinin pahalı olmasının sebebi ise taklit edilmesi mümkün olmayan tadı...
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Kopi Luwak kahvesinin 100 gramının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten; 100 dolar (390 TL) civarında değişiyor...
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Fotoğrafta görülen 'Misk Kedisi' ise dünyanın en pahalı kahvesinin elde edilmesini sağlıyor.
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Sumatra Adası yeşillik bakımından çok zengin. Bunun yanı sıra bolca göle sahip ve çok sulak bir yer.
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Bu yüzden bolluk ve bereketin merkezi olarak anılmakta...
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Sumatra Adası'nda bir gelenek de hasat sonunda yapılan İnek Yarışları...
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İnek Yarışı her yıl düzenli olarak yapılıyor ve bu yarışlar sayesinde yarışçılar maharetlerini sergiliyor.
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Bu yarışlar Güney Doğu Asya'nın gözdesi olarak kabul ediliyor.