Sadece kimlikle gidilen ülkeler! Pasaport derdi yok, üstelik hepsi çok ucuz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hiç pasaport, vize derdiyle uğraşmadan tatile çıkmaya ne dersiniz? Sadece nüfus cüzdanınızı kullanarak, 90 güne kadar gidebileceğiniz ülkeler var. Üstelik pek de fazla cep yakmıyor. İşte ne vize ne de pasaport isteyen o ülkeler…
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, DepoPhotos
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GÜRCİSTAN İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum Havalimanı, pasaportsuz gidilen yerlerin başında geliyor. Haftanın her günü İstanbul-Batum seferlerinin yapılıyor olması da Batum'u cazip hale getiren özelliklerden biri. Pasaport yerine nüfus cüzdanı ile bile girilebilen yegane ülkelerden olan Gürcistan hafta sonu tatili için şehirden kaçılabilecek güzel bir adres…
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Tarihi sokakları, alışveriş noktaları ve ünlü gece hayatı ile öne çıkan Gürcistan gezisine Tiflis'ten başlayabilirsiniz. Kutayıs ve Signagi gezip görülebilecek en bilindik yerlerden…
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1- Tiflis Gürcistan'ın güneyinde yer alan başkentin kuruluşu, Gürcü efsanesine göre 5. yüzyıla kadar dayanıyor.
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Kral Vakhtang Gorgasali tarafından kurulduğu rivayet edilen eski şehir, Avrupa ve Asya kültürleri arasında takılıp kalmış bir geçiş yolu gibi.
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Tiflis, bize büyük benzerlikler gösteren mutfağıyla yemek konusunda memleket hasreti çekmeyeceğiniz şehirler arasında! Eski şehir bölgesinde görülebilecek bir çok ilgi çekici yer var.
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Doğu ve batı kültürünün harmanlandığı bu bölgede kilise de görebilirsiniz, hamam ve cami de.
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2- Batum Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent. Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez. Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.
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3- Kutayıs Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutayıs, Sovyetler Birliği'nden kalma görüntüsüyle ilk bakışta insanda zaman makinesi ile eski zamanlara gitmiş hissi yaratıyor.
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Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirde çok güzel parklar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.
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1- Girne En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var.
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Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.
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2- Karpaz Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de tabii ki Karpaz. Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve deniz kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz.
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3- Gazimağusa Kıbrıs sahillerinin en güzellerinin bulunduğu Gazimağusa bölgesi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor.
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Daha önce dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan kapalı Maraş bölgesi de Gazimağusa yakınlarında yer alıyor.
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4- Lefkoşa Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor
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UKRAYNA Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı.
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Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev geliyor.
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Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden.Ukrayna’nın Harkov ve Dnipro gibi diğer şehirlerinde keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Ayrıca Kiev ve Lviv'de eğlence için birçok mekan da bulunuyor
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Odessa Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi. Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri. Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.