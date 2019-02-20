Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sadece kimlikle gidilen ülkeler! En son Moldova eklendi, diğer ülkeler ise...
Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat dönemi başladı. İki ülke arasındaki turist sayısına olumlu yansıması beklenen kimlikle seyahatin, özellikle Moldova'dan gelen turist sayısını artırması bekleniyor. Peki Moldova dışında başka hangi ülkelere kimlikle gidiliyor? İşte detaylar…
Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat dönemi başladı. Türkiye'ye geçen yıl 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Bu yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısının kimlikle seyahatin etkisiyle 200 bini geçmesi bekleniyor. Peki Moldova dışında hangi ülkelere kimlikle gidiliyor? İşte o ülkeler...
GÜRCİSTAN İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum Havalimanı, pasaportsuz gidilen yerlerin başında geliyor. Haftanın her günü İstanbul-Batum seferlerinin yapılıyor olması da Batum'u cazip hale getiren özelliklerden biri. Pasaport yerine nüfus cüzdanı ile bile girilebilen yegane ülkelerden olan Gürcistan hafta sonu tatili için şehirden kaçılabilecek güzel bir adres…
2- Batum Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent. Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez. Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.
Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirde çok güzel parklar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.
Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.
4- Lefkoşa Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor
Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden.Ukrayna’nın Harkov ve Dnipro gibi diğer şehirlerinde keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Ayrıca Kiev ve Lviv'de eğlence için birçok mekan da bulunuyor
Odessa Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi. Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri. Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.
MOLDOVA Türkiye'ye geçen yıl 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Bu yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısının kimlikle seyahatin etkisiyle 200 bini geçmesi bekleniyor.