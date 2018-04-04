Sadece kimlikle gidebileceğiniz ülkeler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Seyahatseverlerin yeni yerler keşfetmek istemelerinin ardında yatan en büyük sorun pasaport ve vize işlemleri. Ancak bu sorunlarla uğraşmadan sadece kimlik kartınızla gidebileceğiniz ülkelerde var. İşte eşsiz şehirleri, tarihi yerleri ve farklı kültürleriyle o ülkeler...
Seyahatseverlerin yeni yerler keşfetmek istemelerinin ardında yatan en büyük sorun pasaport ve vize işlemleri. Ancak bu sorunlarla uğraşmadan sadece kimlik kartınızla gidebileceğiniz ülkelerde var. İşte eşsiz şehirleri, tarihi yerleri ve farklı kültürleriyle o ülkeler...
Fotoğraflar: Alamy
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Ukrayna 1 Haziran 2017 itibariyle Türk vatandaşlarının pasaportsuz yani sadece kimlikleriyle gidebileceği ülkeler arasına katılan Ukrayna en tercih edilen rotalardan biri.
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Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev’in yanı sıra UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü olan Lviv de yer alıyor.
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Kiev Kiev gezilecek tarihi ve kültürel mekanları haricinde gece hayatıyla da öne çıkıyor. Ukrayna'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Kiev’de keyifli vakitler geçirebileceğiniz yerler bulunuyor.
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Dinyeper Nehri kenarına kurulmuş bu kentte geniş meydanlar, caddeler ve güzel parklar var.
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Lviv Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Kültür Başkenti olarak da seçilen Lviv, Ukrayna'nın en güzel şehirlerinden biri. Lviv tarihi, mimarisi ve sıcakkanlı insanlarıyla seyahatseverlere harika bir gezi imkanı sunuyor.
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Turistik anlamda gerçekleştireceğiniz birçok aktivitenin bulunduğu Lviv ziyaretçilerine çok şey sunuyor.
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Kharkiv Ukrayna'nın öğrenci şehri olarak tanımlayabileceğimiz Kharkiv'de gezilecek yerler diğer şehirlerden geri kalmıyor.
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Müzeleri ve parklarıyla dikkat çeken Kharkiv ayrıca, yüzlerce sanayi şirketine de ev sahipliği yapıyor. Kriz zamanlarında dahi gelişen Kharkiv’de sürekli yeni oteller inşa ediliyor.
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Odessa Ukrayna'da gece hayatı ve tarihiyle öne çıkan bir diğer şehir de Odessa. Üniversiteleri, müzeleri ve tiyatrolarıyla Ukrayna’nın önemli kültür merkezlerinden biri olarak kalmış Odessa'da Opera Binası, Deribasovskaya Caddesi, Potemkin Merdivenleri, Primorski Bulvarı, Arkeoloji Müzesi ve Puşkin Müzesi gibi yerleri gezebilirsiniz.
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Başta belirttiğimiz gibi gece hayatı ile bilinen şehre binlerce turist sadece bunun için bile gelebiliyor.
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Zaporijya Dinyeper Nehri kenarında bulunan kent son zamanlarda turistler tarafından daha fazla ziyaret edilmeye başladı.
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Ziyaretçi çekme nedeninin Dnepropetrovsk havaalanının uluslararası uçuşlara kapatılması olarak gösterilen şehirde gezilecek yerler bakımından Ukrayna’da olduğu gibi birçok katedraller, kiliseler, parklar, müzeler mevcut.
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Ama bunların dışında Ukrayna’nın 7 harikasından biri olan Khortytsa Adası turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
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Gürcistan İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum havalimanı, sadece kimlikle gidilebilen yerlerin başında geliyor. Batum'un dışında başkent Tiflis, Rioni Nehri'nin kıyısına kurulu ülkenin ikinci büyük şehri Kutayıs ve Signagi, Gürcistan'ın gezip görülebilecek en bilindik şehirleri.
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Tiflis Gürcistan'ın güneyinde yer alan başkentin kuruluşu, Gürcü efsanesine göre 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Kral Vakhtang Gorgasali tarafından kurulduğu rivayet edilen eski şehir, Avrupa ve Asya kültürleri arasında takılıp kalmış bir geçiş yolunu andırıyor.
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Dar ve dolambaçlı sokakları, geleneksel cumbalı evleri ve hanlarıyla çevrili eski şehir bölgesi bunu kanıtlıyor.
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Tiflis'in tarihi bölgesi dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Eski şehir bölgesinde görülebilecek birçok ilgi çekici yer var. Bunların başında kiliseler, hamamlar ve camiler geliyor.
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Batum Türkiye sınırına oldukça yakın olması ve kimlikle giriş yapılabilmesi nedeniyle Türkler tarafından en çok bilinen Gürcü şehrinin Batum olduğu söylenebilir.
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Ayrıca hemen hemen her yerinden denize girilebilmesi, nemli bir havası olmaması ve sürekli gelişen yapısı ile Batum, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki Türkler için çok cazip...
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Şehir merkezinde görülecek yerler arasında Avrupa Meydanı, Tiyatro Meydanı, şehrin konser alanı olan Batum Bulvarı ve dünyanın en eski ve en büyük ikinci botanik parkı olan Batumski Botaniciski Sad yer alıyor.
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Kutayıs Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutayıs, Sovyetler Birliği'nden kalma görüntüsüyle ilk bakışta insanda zaman makinesi ile eski zamanlara gitmiş hissi yaratıyor. Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor.
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Şehirde UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer yerler.
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Mestia, Svaneti ve daha fazlası Gürcistan'da büyük şehirler haricinde görmeniz gereken diğer yerler ise daha küçük yerleşim birimleri.
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Örneğin; Tiflis'e 456 km uzaklıkta olan Mestia mutlaka görülmeli. Mestia ve çevresine düzenlenen trekking turlarına katılabilir, köyleri gezerken Kafkas Dağları'nın ihtişamını seyredebilirsiniz.
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KKTC. "Kıbrıs'a pasaport gerekiyor mu?" diye sormanıza gerek yok. Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabilirsiniz.
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Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle bahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.
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KKTC'ye bağlantıyı sağlayan Ercan Havaalanı başkent Lefkoşa'da yer alsa da, turistler Kıbrıs'ta tatil için Girne ve Gazimağusa'yı daha çok tercih ediyor.
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Girne En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var.
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Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıbrıslı gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır. Girne gezinize, Bellapais Köyü'ndeki aynı adlı Manastır'ı gezerek başlayabilirsiniz.
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Karpaz Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de Karpaz. Yazın gitmenizin daha faydalı olacağı Karpaz'da, yol üstündeki plajlarda durup yüzebilir, köylerde dolaşabilir, Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve Kıbrıs'ın en güzel plajlarının tadını çıkarabilirsiniz.
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Gazimağusa Kıbrıs sahillerinin en güzellerinin bulunduğu Gazimağusa bölgesi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor.
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Daha önce dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan kapalı Maraş bölgesi de Gazimağusa yakınlarında yer alıyor.
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Lefkoşa Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor.
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Eğer şehrin Rum kesimini seyretmek ve keyifli bir akşam yemeği yemek isterseniz tam sınırdaki Saray Oteli'nin terasındaki restorana çıkabilirsiniz.