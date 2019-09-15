Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rize'nin yeni popüler adresi! Uzak Doğulular istedi uygulamaya başlandı...
Rize'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suda, Uzak Doğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosu, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi odağı oluyor.
Rize'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suda, Uzak Doğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosu, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi odağı oluyor.
DHA
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İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor.
DHA
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Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi.
DHA
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Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa buluyor.
DHA
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Cilt güzelliği için yeşil çay banyosu Termal Kaplıca Merkezi'nde, Uzak Doğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Uygulama ile bahçeden toplanan işlenmemiş yeşil çay yaprakları, merkezde bulunan açık termal havuz ve özel havuzlara dolduruluyor.
DHA
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Havuzlara girenler de yeşil çay banyosu yapıyor. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosuna, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de ilgi gösteriyor.
DHA
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'Kendilerini dinç hissediyorlar' Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, Uzak Doğulu misafirlerin isteği üzerine dünyada uygulanan yeşil çay banyosunu her yıl eylül ayı başında hasat edilen yeşil çaylardan yaptıklarını belirterek, "Yeşil çayın insan üzerinde oluşan antidepresan özelliği ve botoks etkisini burada şifalı su le birleştirdik.
DHA
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Önce bunu lokal olarak özel aile banyolarımızda denedik. Olumlu sonuçlar alınca her yıl çay sezonu bitiminde halkımıza da hizmet vermeye başladık. Suyun ve çayın özünün etkisiyle misafirlerimiz antidepresan özelliği ile rahatlıyorlar.
DHA
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Havuzlardan çıkanlar kendini daha dinç hissediyor, kadınlar ise banyonun cilt güzelliğine iyi geldiğini belirterek kırışıklıklardan kurtulduklarını söylüyor. Biz de bu uygulamamızı her yıl bu aylarda yapıyoruz" diye konuştu.
DHA
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'Hücre yenilenmesini güçlendirir' Güzellik Uzmanı Özgül Güney ise yeşil çayın, cilde en büyük faydasının işlenmemiş bir bitki olmasından geldiğini belirterek, “Bitki bol miktarda antioksidan barındırıyor. Yeşil çay zamanla vücudumuzda oluşan kırışıklıklara, lekelenmelere, elastik kaybına karşı savaş açarak hücre yenilenmesini güçlendirmektedir.
DHA
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Bu durum, bizim daha genç görünmemizi sağlar. Ayrıca 'diüretik' (vücüttan söküp atma) etkisiyle vücutta biriken ödemin rahatlıkla atılmasına destek verir. Böylelikle zayıflamamıza ve ideal kiloya gelmemize imkan sağlar" dedi.