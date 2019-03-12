Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Popüler olan sokağın sakinleri isyan etti! Bıktık artık, gelmeyin...
Paris'te, Arnavut kaldırımlı, güzel evlerle kaplı Cremieux Sokağı'nın sakinleri, Instagram'da paylaşmak için fotoğraf çekenlerden bıktıklarını söyledi. Belediyeden, belirli saatlerde sokağa girişin kısıtlanmasını istiyorlar.
Paris'te, Arnavut kaldırımlı, güzel evlerle kaplı Cremieux Sokağı'nın sakinleri, Instagram'da paylaşmak için fotoğraf çekenlerden bıktıklarını söyledi. Belediyeden, belirli saatlerde sokağa girişin kısıtlanmasını istiyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çok sayıda beğeni alan binlerce fotoğrafla Instagram’da büyük ilgi gören Cremieux Sokağı’nın bir sakini, sokaktaki tüm istenmeyen faaliyetleri belgelediği bir Instagram hesabı açtı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Seyahat güncesi yazarı Kris Morton, sokakta yaşananların mükemmel fotoğraf arayışının nasıl bir sorun haline gelebileceğini gösterdiğini söyledi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sokağın sakinleri, giriş ve çıkışlara kapılar konulmasını talep ediyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kapıların akşamları, hafta sonları ve iyi ışığın mükemmel Instagram fotoğrafını arayan insanları çektiği güneşin doğuş ve batış saatlerinde kapatılmasını istiyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bir sokak sakini France Info radyosuna yaptığı açıklamada, “Yemeğe oturuyoruz ve tam dışarıda insanlar fotoğraf çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Rap şarkıcıları penceremizin altında video klip çekerken iki saat geçiriyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bekarlığa veda partileri yapanlar bir saat boyunca bağırıyor. Açıkçası, bıktık artık.” dedi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kris Morton, İzlanda, Venedik ve Peru’daki Machu Picchu’da, Instagram kullanıcılarının kabul edilemez davranışlarına tanık olduğunu söyledi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Morton, “Machu Picchu’dun teraslarında durmuştuk ve erkek arkadaşımla yukarıdan bakıp, terasların hepsinde her bir klişe Instagram pozunu aynı anda çekenleri görmüştük.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bir kadın ve yanındaki erkek yolu kapatıp, onlarca poz fotoğraf çekene kadar bekledik.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sonra da dayanamadık ve fotoğraf makinelerinin önünden geçip, yürüdük” dedi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kris Morton ayrıca burada suçlanması gerekenin, Instagram uygulaması değil insanların davranışları olduğunu da vurguladı:
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Sadece Instagram için fotoğraf çekmek sorun değil ve bu fotoğraflar insanları seyahat etmeye ve dünyayı görmeye teşvik ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ama özel mülklere izinsiz girmek, belirli noktaları işgal etmek ne kadar doğru.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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100 farklı pozda fotoğraf çekerken, başkalarının tadını çıkarmasını ya da kendi fotoğraflarını çekebilmesini engellemek, daha iyi fotoğraf almak için çitlerden atlayıp, yoldan çıkmak kabul edilebilir değil.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Instagram’ı istediğiniz gibi kullanın ama biraz makul olun ve ev sahiplerine, diğer gezginlere ve çevreye saygılı olun.”