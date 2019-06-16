Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Popüler olan diziyle yeniden turist akınına uğruyor! ‘İnsanlıktan sonraki yaşam’ olarak biliniyor
Çernobil faciası son günlerde yeniden tüm dünyanın gündeminde. Bunun nedeni ise Johan Renck’in yönetmenliğini yaptığı Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan 'Chernobyl' dizisi… Dizinin ardından gözler Çernobil’de yaşanan faciaya çevrildi ve insanların ilgisi oldukça arttı. Dizi geçtiğimiz günlerde final yaptı ve Çernobil'e turist akınları da başladı. Özellikle Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan Pripyat başı çekiyor. İşte radyasyon ölçen dedektörle gezilebilen ve birçok yasağın olduğu dünyanın en ilginç yeri hakkında bilgiler…
Çernobil’in 10 kilometrelik tehlike çemberine içerisinde yer alan 49 bin nüfuslu, bir gecede binlerce hayatın bir anda taşınmak zorunda kaldığı hayalet şehir Pripyat… Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev’de yer alıyor ve ‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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4 Şubat 1970’te kurulan Pripyat kenti, kimilerine göre ihmal, kimilerine göreyse komplo neticesinde ortaya çıkan Çernobil nükleer felaketi sonucunda, 27 Nisan 1986 tarihinde güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Çok değil, 11 gün boyunca devam eden radyoaktif salınım, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 200 kat daha fazla radyasyon yaydı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Maalesef bu patlama iki gün boyunca dünyanın geri kalanı tarafından öğrenilemedi; ta ki Norveç’te yaşanan anormal hava kirliliğine kadar!
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Norveçli yetkililerin yaptıkları araştırmalar ve Sovyetler Birliği’nden talep ettikleri veriler sonucunda, acı gerçek öğrenildi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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‘insanlıktan sonraki yaşam’ olarak adlandırılıyor Son yıllarda; popüler bilgisayar oyunlarında, sinema filmlerinde, ünlü rock grubu Pink Floyd’un Marooned isimli şarkısının klibinde kendine yer bulan Pripyat, artık tam anlamıyla bir hayalet şehir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Özellikle 2008 yılındaki History Channel'in çektiği “İnsanlıktan Sonraki Yaşam” adlı belgesele konu olarak önemli bir role sahip olmuştu. Bu belgeselden sonra da 'İnsanlıktan Sonraki Yaşam' olarak anılmaya başlandı. Pripyat, dönemin en zengin ve gösterişli kentlerinden biriydi ve şehirde genellikle nükleer santral çalışanları ikamet ediyordu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Bugün ise Pripyat, 1 Mayıs 1986’da açılması planlanan; ancak patlama nedeniyle hiçbir zaman açılamayacak olan lunaparkı ve viraneye dönmüş önemli merkezleriyle biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Pripyat’ın normale dönmesi için gereken düre yaklaşık 50 yıl Çernobil nükleer patlamasının, doğaya ve insanlığa geri döndürülemez zararları oldu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Patlama anında ölen 31 kişi ile birlikte, zaman içerisinde birkaç milyon insan bu patlama nedeniyle hayatını kaybetti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Pripyat’ta ve patlamanın meydana geldiği Çernobil’in yakınlarında yaşayan birçok insan, hayatlarını kaybetmeseler de, sağlıklarından oldular.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Ayrıca, ilerleyen yıllarda doğan sayısız çocukta tiroit kanseri gibi hastalıklar teşhis edildi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Çeşitli organizasyonlar aracılığıyla ve tabii güvenlik önlemleriyle gezilebilen Pripyat’ta, hâlâ çok yüksek düzeyde radyasyon bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Yapılan araştırmalara göre, doğanın kendini onarması ve radyasyon seviyesinin zararsız hale gelmesi için 300 ila 1000 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Uzmanlar, Pripyat’taki radyoaktif etkinin yaklaşık 50 sene sonra tamamen ortadan kalkacağını öngörüyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Hangi ülkeleri etkiledi? Çernobil Faciası, başta Ukrayna olmak üzere, Rusya, Beyaz Rusya ve bütün Avrupa’yı etkileyen geniş çaplı bir felaket olmuştur.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Facianın ardından açığa çıkan radyoaktif maddeye en çok maruz ülke ise Bulgaristan’dır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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İngiltere’nin Galler bölgesi de facianın etkilerini hissetmiştir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Çernobil Faciası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini oldukça hissettirmiştir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Coğrafi konum itibariyle Karadeniz’e komşu olan Türkiye, Çernobil’in olumsuz etkilerinden payını almıştır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulunan illerde sıklıkla rastlanan kanser vakalarının nedeni Çernobil Faciası’na atfedilmektedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage
SON GÜNCELLEME
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Nasıl geziliyor? Pripyat’ta el ve yüz hariç teni açıkta bırakan kıyafetler giymek yasak.