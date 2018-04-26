Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pek fazla kişinin bilmediği dünyanın saklı plajları! Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
Dünyada herkes tarafından bilinen ve oldukça yoğun turisti ağırlayan plajların yanında saklı, gizli kalmış güzelliklerde bulunuyor. İşte saklı kalmış plajları Insider Travel listeledi. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var. İşte o 20 gizli plaj…
Dünyada herkes tarafından bilinen ve oldukça yoğun turisti ağırlayan plajların yanında saklı, gizli kalmış güzelliklerde bulunuyor. İşte saklı kalmış plajları Insider Travel listeledi. Üstelik listede Türkiye’den de bir yer var. İşte o 20 gizli plaj…
20-Chumphon / Güney Tayland Chumphon, Güney Tayland'da bulunan ve nispeten turistler tarafından kullanılmayan bir yer olarak kalmayı başarmış bir eyalet…
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Bu eşsiz plaj 40'ı aşkın adadan oluşan ve aynı zamanda misafirler için hizmet veren yerel balıkçı köyleri de sunuyor.
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19- El Cuco Plajı / El Salvador El Salvador'un doğu tarafındaki essiz Playa El Esteron'u , sörf yapmak, eşsiz kaya oluşumları ve göz kamaştırıcı plajını deneyimlemek ve diğer plajların kalabalıklığından uzaklaşmak için tercih ediliyor.
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Sakin bir tatil, ılık sular ve rahat bir atmosfer arıyorsanız, Playa El Esteron'a gidin. Ayrıca deniz kaplumbağalarını da gözlemleme şansınız bulunuyor…
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18- Anse Georgette / Seyşeller Seyşeller bakir kalmayı başarmış dünyanın en güzel yerlerinden... Buradaki Anse Georgette plajı, Anse Lazio veya Anse Kaynağı'nın daha popüler plajlarından farklı olarak, beyaz kumuyla dikkat çekiyor. Turistler genelde Anse Lazio veya Anse Kaynağı tercih ediyorlar. Georgette nispeten daha boş…
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Stres ve sıkıntıdan uzak tatilin vazgeçilmez adresi Seyşeller sakin plaj günü geçirmek üzere yaratılmış.
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17- Kujira-jima / Japonya Balinaya benzemesi nedeniyle yerli halk tarafından Balina Adası olarak anılan bu ada tamamen izole…
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Tamano Şehri'ndeki Uno Limanı'na 30 dakika mesafede bulunan plajı ile ziyaretçilere sakin dalgalar ve manzaralar sunan ada; balıkçılık, kano ve daha fazlasını içeren aktiviteleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.
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16- Panter plajı / ABD Bu plaj Santa Cruz'un yaklaşık 10 km kuzeyinde yer alıyor. Panther Plajı'na ulaşmanın tek yoluysa, otoyoldaki dar ve dik bir patikadan aşağı doğru yürümek.
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Etkileyici dalgalar, uçurumlar ve mükemmel bir altın kum taşı kemeriyle keşfedilmeyi hak eden bir plaj sizleri bekliyor.
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15- Kara Ada / Filipinler Bu plajda parlak, berrak sulara ve yemyeşil yeşilliklere karşı yükselen uçurumlar bulunuyor.
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Adada sığınaklar ve dikitlerle kaplı yüzebilen mağaralar yer alıyor. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'na dayanan bir gemi enkazı da bulunuyor. Burası şnorkelle dalış ve su altı keşiflerini sevenler için harika bir yer.
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14- Nanjizal / İngiltere Bu doğal ve son derece tenha plaja sadece patikalardan yapılacak yaklaşık bir saatlik yürüyüşle erişilebiliyor.
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Yalnız etkileyici doğası, denizi ve görüntüsüyle bu plaj çektiğiniz tüm stres ve sıkıntıyı size anında unutturacak.
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13- Punta Aderci Abruzzo / İtalya İtalya'nın az ziyaret edilen bölgelerinden biri olan Abruzzo, Amalfi Kıyısı'nın ötesinde bir sahil tatili yapmak isteyen ziyaretçiler için akıllıca bir seçim.
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Kum tepeleri, çayırlar ve kır çiçekleriyle doğal yaşam alanlarını korumayı başarmış plaj doğallığı tercih edenler için biçilmiş kaftan.
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12- Gunung Payung Plajı / Bali Bali'nin güneyinde yer alan bu sahil, köpüklü ve ılık sulara ev sahipliği yapıyor. Plajla aynı adı taşıyan Hindu tapınağı ise plajın 300 basamak üzerinde bir uçurumun tepesinde bulunuyor.
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Gunung Payung Beach, ziyaretçilerine güvenle yüzme garantisi ve şnorkelle dalış gibi etkinlikleri yapabileceğiniz sular sunuyor.
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11- Playa Mina / Kosta Rika 'Zapatilla' olarak da adlandırılan bu plaj sadece 4x4 arabalar tarafından erişilebiliyor. Adrenalin tutkunuysanız bu plaja yapılacak yolculuk size ayrı bir keyif verecek…
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Bu plajlda bulacaklarınız ise parıldayan kumsal, gelgit havuzları, parlak mavi su ve yalnızlık.
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10- Afrika Likoma Adası / Malavi Malawi'nin küçük Likoma Adası, Mauritius gibi daha popüler sahil yerlerinde bulunan ve safariyle ilgilenen turistlerin göz ardı ettiği plajlar sunuyor.
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Baobab ağaçları ve mango bahçeleriyle çevrili olan bu izole sahil beldesi, Mozambik sahili manzaralarıyla size unutulmaz anlar geçirme fırsatı sunuyor.
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9-Coffee Bay / Güney Afrika Doğu Burnu'nda yer alan Coffee Bay, uzaklığı, doğa dolu yürüyüş parkurları, sörfü ve daha fazlasıyla ünlü.
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8- Hiriketiya Plajı / Sri Lanka Tangalle'den sadece kısa bir sürüş mesafesinde olan Hiriketiya Beach, bölgedeki birçok plajın ortak koşuşturmasından uzak, harika sörf ve tropikal yapıya sahip küçük bir koy.
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Bu el değmemiş koy yemyeşil hindistan cevizi ağaçlarıyla çevrilidir ve turistlerin akın ettiği yerler arasına girmiş durumda.
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7- Skoutari / Yunanistan Kalabalıktan uzaklaşmak için Skoutari'nin gizli plajlarına gitmelisiniz. Kalamakia, Skoutari ve Agia Varvara deniz kayalıklarıyla ayrılır ve tüm stresinizi unutmak için biçilmiş kaftan…
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Ayrıca buraya giderseniz Agia Varvara'da plajın adını taşıyan 10. yüzyıldan kalma Yunan kilisesini de ziyaret etmelisiniz.
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6- Victoria Kitty Miller / Phillip Island Phillip Adası'nın güney sahilindeki bu şirin plaj, şnorkelli yüzücüler için mükemmel bir seçim. Resif ve kayalıklarla korunan sakin sularıyla bu plaj maceraperest ziyaretçilerine vahşi yaşamı görme şansı sunuyor.
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Ayrıca Kitty Miller Beach, 1906'da sahile harap olmuş şekilde yerleşmiş üç direkli çelik gemi olan SS Speke'nin de bulunduğu yer.
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5- Honohoshi Plajı / Japonya Bu gizli kumsal bünyesinde ziyaretçilerine dinlenme fırsatı sunan ve misafirlerinde hayranlık duygusu uyandıran kayalık bir kıyı şeridi barındırıyor.
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Honohoshi Beach büyük, yumuşak yuvarlak taşlar ve dalgalarıyla çarpıcı bir manzaraya sahip.
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4-Don Pedro Adası / ABD Sadece özel tekne veya feribotla erişilebilen bu 1.3 kilometrelik halka açık plajı sessiz bir deniz tatili arayanlar için biçilmiş kaftan…
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Kaplumbağaları, yöneticileri, şahinleri ve daha fazlasını düşünün. Mangrov ormanlarından pitoresk kumlu plajlara, Don Pedro Adası'ndaki manzaradan sıkılmayacaksınız .
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3-Port des Canonge Mallorca / İspanya Bu az bilinen eski balıkçı köyü, güneşin altında sakin bir gün geçirmek isteyen ve çakıl taşlarıyla kaplı kıyısıyla yürümeye istekli ziyaretçilerini bekliyor.
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Zamanında tekneleri saklamak için kullanılan 'escars' adı verilen eski taş kulübelerle çevrili olan Port des Canonge, doğayı tek başına tahlil edebileceğiniz büyüleyici bir yerleşim yeri.
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2-Anse Coco / Seyşeller Anse Coco, Grand Anse'den yarım saatlik bir yürüyüş mesafesinde .
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Seyşeller'de daha güzel ve sakin bir kumsal bulmak için zorlu sahilleri ve kayaları aşanlar Anse Coco’nun turkuaz sularına ulaşacaklar…
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1-Marmaris Bozukkale Koyu / Türkiye- Yılın her mevsimi gidip tatil yapabileceğiniz koy, özellikle bahar ve yaz aylarında tercih ediliyor. Bozburun yarımadasının güneyindeki bu büyüleyici plaja sadece tekneyle ulaşma şansınız bulunuyor.
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Yunan Rodos Adası'nın manzaralarına ek olarak, Bozukkale Koyu ziyaretçilere hem sessiz hem de rahat bir atmosfer ve tarih turu sunuyor.