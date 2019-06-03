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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatPara harcamanın yasak olduğu ada! Sadece 62 kişi yaşıyor hatta...
Seyahat

Para harcamanın yasak olduğu ada! Sadece 62 kişi yaşıyor hatta...

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Cook Adaları’nın bir parçası Palmerston… Çok sayıda kumlu adacıklardan oluşuyor. Yılda sadece iki kez erzak yardımı için gemi geliyor ve adaya ulaşmak su üstünde tam dokuz gün sürüyor. Adayı ilginç kılan ise tarihi… 19. yy’ın ortalarında gemi marangozluğu yapan William Marsters adaya geliyor. İki evlilik yapıyor ve 20 çocuğu oluyor. O günden bugüne adada sadece Marsters’in soyundan gelenler yaşıyor. Ada ne elektrik var ne de internet… Hatta para harcamak bile yasak! İşte Palmerston Adası’nın ilginç hikâyesi…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Palmerston Adası, eski bir sualtı batık volkanın zirvesinde, ‘mercan ada’ olarak adlandırılan oluşumun üzerinde bulunuyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Modern zaman kâşiflerinden James Cook tarafından keşfedilen Cook Adaları’nın da arasında yer alıyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Palmerston’un tıpkı kendisi gibi Kuzey Adası, Lee To Us, Leicester, Primrose, Toms ve Cook isminde altı komşusu var.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi oldukça ilginç
19. yy’ın ortalarında gemi marangozluğu yapan William Marsters adlı bir İngiliz, Polinezyalı eşiyle birlikte adaya geliyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kayıtlara Palmerston'un 150 yıl önceki ilk daimi yerlisi olarak geçiyor. Daha sonra ilk eşinden ayrılıp başka bir Polinezyalı kadınla evleniyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu iki evliliğinden 20 çocuğu oluyor. Marsters 1899’da hayatını kaybediyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bugün adada yaşayanlar William Marsters'in çocukları ve torunları.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Burada yaşayan iki kişi hariç yaşayan herkes Marsters’ın soyundan geliyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Marsters'in pek çok çocuğu da Yeni Zelanda'ya göç etmiş.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Şu an 62 kişi yaşıyor
1950-1970 yılları arasında adanın nüfusu 300 kişiye kadar artmasına rağmen şimdiler de bu sayı 62.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Nüfusun üçte birini oluşturan çocuklar adada bulunan okula gidiyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ancak ileride birçoğu yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan daha iyi imkânlara sahip şehirlere gitmek istiyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adada yaşayanlar işledikleri çiftlik alanlarından daha fazla sahip olduğu toprakları satılığa çıkararak dışarıdan göçmen kabul etmeyi planlıyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu şekilde dünyayla iletişime açılıyorlar ancak şu an burada yaşamak isteyen gönüllü bulunmuyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Palmerston, Cook Adaları hükümeti tarafından Palmerston Island Administration (PIA) aracılığıyla Yeni Zelanda’yla birlikte yönetiliyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kendi halinde bir ada
Adada ne dükkân ne de market var.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Geçimlerini sürdürebilmek için balıkçılık ve Hindistan cevizi yetiştiriyorlar.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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. En büyük eğlenceleri takı yapma, voleybol oynamak ve saatlerde denizde kalmak..

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adada elektrik ve internet bulunuyor ama sınırlı.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Günde sadece altı saat boyunca elektrik ya da internet kullanabiliyorlar.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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En ilginci sadece iki kişide cep telefonu olması.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca adada para harcamak ve birbirleriyle ticaret yapmak da yasak.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Paralarını sadece adaya gelen gemilerden erzak almak için kullanıyorlar.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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İçme suları da deniz ve yağmurdan elde ediliyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adada dişçi, hastane gibi sağlık alanları olmadığı için yaşanan bir sorun için gidiş-geliş aylar sürebiliyor. Kaynak: BBC, boredpanda.com

Seyahat HaberiSeyahat HaberiGezgin James CookCook Adaları neredeseyahatdunyagezi
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy

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