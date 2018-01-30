Orada yaşamanız için size para veren şehirler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya üzerinde sırf orada yaşamanız için size para veren şehirlerin olduğunu düşünmek ütopik gelse de, böyle şehirler gerçekten var... Başka bir ülkeye taşınıp, şöyle sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak özellikle son dönemde sıklıkla dile getirilen hayallerden biri. Fakat bunun zorluğu da oldukça bilinen bir gerçek. İşte orada yaşamanız için size para veren şehirler. Üstelik ücretler dudak uçuklatıyor…
Dünya üzerinde sırf orada yaşamanız için size para veren şehirlerin olduğunu düşünmek ütopik gelse de, böyle şehirler gerçekten var... Başka bir ülkeye taşınıp, şöyle sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak özellikle son dönemde sıklıkla dile getirilen hayallerden biri. Fakat bunun zorluğu da oldukça bilinen bir gerçek. İşte orada yaşamanız için size para veren şehirler. Üstelik ücretler dudak uçuklatıyor…
Kalkınma ve büyüme için daha fazla nüfusa ihtiyaç duyan şehirler dünyanın birçok ülkesinde var.
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Üstelik bazı yerlerde, insanları buralarda yaşamaya ve çalışmaya teşvik etmek için çok cazip meblağlarda para veren bazı şehirler de mevcut. İşte o ilginç altı yer…
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Taşınan her çifte 3 bin Euro: Ponga, Asturias / İspanya İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan bu muhteşem köy, ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biri.
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Genç yerleşimcileri cezbetmek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek isteyen hükümet, buraya taşınan her çifte 3 bin Euro veriyor.
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Ayrıca çiftlerin orada yaşarken sahip oldukları her çocuğa da 3 bin Euro veriliyor.
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Temiz bir çevreye sahip olan bu inanılmaz güzellikteki yerde yaşamak için oldukça iyi bir fırsat olduğu söylenebilir.
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ABD'nin 10'uncu büyük kenti: Detroit, Michigan / ABD Detroit, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile olan kuzeydoğu sınırında, Michigan Eyaleti’nde yer alıyor. 4,5 milyona yakın nüfusu ile bulunduğu eyaletin en büyük ve ABD’nin 10 en büyük kenti...
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Otomobil üretimi ve ticareti ile bilinen kentte; 1896 yılında bir çiftçinin oğlu olan Henry Ford tarafından ilk kez bir araba üretilmiş ve Detroit bu tarihten sonra ‘ABD'nin otomobil başkenti’ olarak tüm dünyada anılmaya başlamıştır.
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Fakat şehir, günümüzde eski günlerdeki ihtişamını yeniden canlandırmaya çalışıyor.
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Hükümet, bu amaçla ‘Challenge Detroit’ ismini verdiği bir program başlattı.
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Bu program kapsamında belli endüstriyel alanlarda profesyonel olan ve şehirde yaşayıp çalışmak isteyen kişilere 2,500 dolar veriliyor.
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Daha fazla detaya www.challengedetroit.org buradan da ulaşabilirsiniz.
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Doğal güzellikleriyle popüler: Saskatchewan / Kanada Dünyanın en yaşanılabilir ülkeleri arasında yer alan Kanada, üç bölge ve 10 eyaletten oluşuyor. Aynı zamanda Rusya’dan sonra dünyanın en büyük ikici toprak alanına sahip olan ülke...
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Saskatchewan ise Kanada’nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri ile sınırı olan eyaletlerden birisi... Komşu eyaletleri de Manitoba ve Alberta...
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Saskatchewan eyaletinin yarısı kadarı orman, üçte biri çiftlik ve sekizde biri tatlı sularla kaplı... Özetle benzersiz doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
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Eyalet, ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Ukrayna, İskandinavya ve Britanya’ya dayanan kozmopolit nüfusa sahip. Yaklaşık 1 milyon civarında nüfusa ev sahipliği yapıyor.
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Kanada'nın bu bölgesi, yakın zamanda mezun olan (2010'dan sonra) ve kariyerlerini ne yönde şekillendireceklerine henüz karar vermemiş olan kalifiye kişilere güzel bir fırsat tanıyor. Bu bölgede 7 yıl çalışmaları karşılığında insanlara toplamda 20 bin Kanada doları ödeniyor.
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Kışı seviyorsanız burası size göre: Alaska / ABD Birbirine yaslanmış karlı dağlar, denizin kıyısına kadar inen ormanlar, denizle kucaklaşan buzullar, masmavi ve durgun bir deniz ve Kenai Fiyordları…
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Alaska seyahat tutkunu gezginler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet… Zaten son yıllarda burası birçok gezginin uğrak noktası…
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Kışı, kar manzaralarını ve sakin bir hayatı seviyorsanız, Alaska'da yaşam, sizin için çok zevkli olabilir.
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Hükümet burada, nüfusun düşüşte olduğu bölgelerde yaşamak isteyen profesyonellere özel bir fon sağlıyor. Bunun için şart koşulan tek şey, en az bir yıl Alaska'da ikamet etmek.
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Üniversite mezununa 7 bin dolar: Niagara Şelaleleri, New York / ABD Kanada ve ABD sınırındaki Niagara Şelaleleri, dünyanın en ünlü doğa anıtlarından biri.
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Sınırın iki yanında da turistlerin gözdesi olan üç şelale, benzersiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor.
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Bu görkemli su gösterisini izlemek için yılda 30 milyon kişi bölgeye geliyor.
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Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel gelen bu seçenekte ise dünyanın en güzel ve en nefes kesici yerlerinden birinde yaşamak için para alıyorsunuz.
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Hükümet, şelalenin yakınında yer alan işlerde çalışmaları durumunda üniversite mezunlarına iki yıl için 7 bin dolar veriyor.
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Curtis, Nebraska / ABD Herkes hayatında en az bir kere de olsa yerel yönetimlerin, yaşadıkları şehir için yeterince hizmet sağlamadığından yakınmıştır.
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Nebraska'nın küçük Curtis kasabasında buna bir çözüm sunuluyor.
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Yerel altyapıyı ve kültürü geliştirmek için otoritelere bir fikir sunarak orada bedava bir yerleşim alanı edinebiliyorsunuz.