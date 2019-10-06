Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Önümüzdeki iki ay Anadolu’da yapmanız gereken 10 şey
Sonbahar önemli bir geçiş dönemi olduğundan doğayla birlikte insan da bu değişime hazırlanıyor. Ağaçlar renkleniyor, hasatlar yapılıyor, kuşlar göçüyor, mutfak bile değişiyor. Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Farklı alanlardan gelen jürimize, kaçırılmayacak manzaraları, lezzetleri, kültürel olayları sorduk. İşte sizi yola çıkaracak 10 neden...
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Sonbahar önemli bir geçiş dönemi olduğundan doğayla birlikte insan da bu değişime hazırlanıyor. Ağaçlar renkleniyor, hasatlar yapılıyor, kuşlar göçüyor, mutfak bile değişiyor. Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Farklı alanlardan gelen jürimize, kaçırılmayacak manzaraları, lezzetleri, kültürel olayları sorduk. İşte sizi yola çıkaracak 10 neden...
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Ertuğrul Özkök / Hürriyet yazarı, gazeteci Renklerle mest olun: Bolu, Abant Meşe, köknar, çam, kayın ve gürgen ağaçlarının olduğu, huzur veren bir coğrafya.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Sonbaharın getirdiği renkler de cabası. Gençliğimden beri sonbaharlarda benim için en romantik yer Abant Gölü. Eylül, ekim, kasımda ışığı, renkleri ve havası ile beni mest eder.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Gitmişken bu coğrafyanın yanı başındaki Yedigöller’i de mutlaka görmelisiniz. Kışa hazırlanan ağaçların yaratacağı rengârenk atmosferi keşfedin.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Ali Boratav / Mavi Yolculuk Rehberi kitabı yazarı Akvaryumda kürek çekin: Kekova Kekova’da tarih, deniz ve lezzet peşine düşmenin tam zamanı! Simena’nın kalbi Kaleköy’de konaklayın.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Yamaçtaki olağanüstü sevimli taş evleri ve tarihin izlerini keşfedin. 2 bin yıllık patikaları kullanıp Kaleköy’ün zirvesinden Üçağız’a yürüyüş yapın.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bir kayık kiralayıp Kekova’nın dantel gibi kıyılarında, akvaryum gibi denizlerinde kaybolun. Yalnız dikkat; kasımın ilk haftasından sonra lodos başlar, Kekova’ya yağmur gelir.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Afrodisias’ta gezintiye çıkın: Aydın Aydın, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Menderes Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu vadide bulunuyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Anadolu’daki en eski yerleşimlerden. Mevsimin getirdiği renk cümbüşü antik kenti bugünlerde gezmeyi daha cazip kılıyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Afrodit Tapınağı, Hadrian Hamamları, Afrodisias Müzesi ve Anadolu’daki en büyük antik stadyum olan tiyatroyu gezebilirsiniz. 2017 yılında Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Aylin Öney Tan / Yeme-içme yazarı Reçellerin tadına bakın: Kastamonu Hem ormanlarının güzelliği hem de bin bir çeşit sonbahar lezzeti nedeniyle en iyi adreslerden. Alıç, kuşburnu, karamuk, ahlat, çakal eriği, yaban elması gibi orman lezzetlerinin zamanı. Bunlardan yapılan reçel, marmelat, pekmez, yerel ağızda ‘eğşi’ denilen ekşiler ve pestilleri tadabilirsiniz. Mantarlı yemekler de tüm yerel lokanta ve tesislerde kendini gösteriyor. Dönerken pastırma ve sucuk stoklanmalı, çekme helva unutulmamalı.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Yücel Sönmez / Hürriyet Seyahat editörü Saz kesimini izleyin: Kızılırmak Deltası, Samsun Bana göre sonbaharda gidilecek, ülkenin en güzel noktalarından biri Kızılırmak’ın Karadeniz’le buluştuğu nokta. Delta 56 bin hektar ve her bir köşesi farklı renk ve güzellikte. Tam bir kuş cenneti ve göç döneminde olduğumuzdan bugünlerde cıvıl cıvıl. Yine yılın bu zamanları deltadaki mandaların toplanması ve saz kesimi de mutlaka görülmeli. Bafra’da yılın bu ayında lezzetinin zirvesinde olan manda lokumunu da tatmadan dönmeyin.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Mustafa Seven / Fotoğrafçı Çınarların altında yürüyün: Dudaklı Köyü, Bursa Bursa merkezden Kestel tarafına 45 dakikalık bir yolculuk sonunda ulaşılan Dudaklı Köyü yeşiller içinde, etrafı tepelerle çevrili sıradan bir köy gibi. Ancak burayı muhteşem yapan detay köyün biraz yakınlarında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik, etrafı devasa çınar ağaçları ile çevrili toprak bir yol. Ardı ardına dizilmiş çınar ağaçları yola muhteşem bir çerçeve çizerken özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlere de unutulmaz anlar vaat ediyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı Hizan’a kadar gidin: Van Gölü Van Gölü çevresinde yapacağınız 430 kilometrelik bir seyahat, unutulmaz anılar yaşamanıza neden olacak.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Gölün etrafını dolaşan rota hem olağanüstü bir tarih ve kültür hem de muhteşem sonbahar manzaraları içeriyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bitlis ve Van sınırları içinde kalan gölün ucunda yer alan Hizan ve köyleri ise bu rotanın ayrı gezilmesi gereken önemli bir doğal değeri.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Karacaören’de balık tutun: Isparta Isparta-Burdur sınırları içerisinde yer alan Karacaören Baraj Gölü ve çevresi fazla keşfedilmemiş, gizli bir cennet.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Kuzukestanesi toplayın: Kocaeli Mevsimin en güzel meyvesi ormanlarda sizi bekliyor. Karatepe’nin kuzeybatı ormanları kuzu kestanesi ağaçlarıyla dolu...
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Pazarçayır Köyü’ndeki kır lokantasının avlusunda, çimenlerde kamp kurup köylülerin bahçelerindeki ağaçlardan toplayacağınız elma, armut, ceviz ve kokulu üzümlerden tadabilirsiniz. Buradan Serindere Vadisi’ne doğru yürüyerek hem sonbahar fotoğrafı çekebilir hem de eve götürmek için kestane toplayabilirsiniz.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Nilhan Aras / Yemek kültürü yazarı Tarsus’ta hasada katılın: Mersin Eğer ekimin son hafta sonunda bir işiniz yoksa cuma sabahından Tarsus’ta olmanızı öneririm; çünkü o gün 3. Tarsus Gastronomi Günleri başlıyor.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Programın ilk gününde zeytin hasadı olacak. Önce Ashab-ı Kehf yakınındaki bin yıllık zeytin ağacından zeytinler toplanacak.
Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Sonra soğuk sıkıma gönderilecek ve çıkan ürün tadılacak ve teknik değerlendirmesi yapılacak. Programda zeytin kooperatifinin ziyareti ve bilgi alışverişi de olacak.