Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Onlarca ülkeden gönüllüler Bilecik'e geliyor! Türk girişimci öyle bir şey yaptı ki...
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bankacılık sektöründen ayrılıp permakültür (sürdürülebilir tarım) çiftliği kuran 41 yaşındaki girişimci Selçuk Şahin, çiftliğinde dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırlıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bankacılık sektöründen ayrılıp permakültür (sürdürülebilir tarım) çiftliği kuran 41 yaşındaki girişimci Selçuk Şahin, çiftliğinde dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırlıyor.
Fotoğraflar: AA
Anadolu Ajansı
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Permakültür anlayışına göre tasarlanan çiftliğin kilometrelerce uzaklardan gelen ziyaretçileri, kendileri için ayrılan 7-8 kişilik bölümlerde konaklayabiliyor.
Anadolu Ajansı
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Çiftliği internet üzerinden gönüllüler sitesinden görerek Macaristan'dan bisikletleriyle yola çıkan Dora Kovats ile Alan Iversan, 7 bin kilometre yol katederek Gölpazarı'na geldi.
Anadolu Ajansı
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Çiftlikte, horoz sesiyle uyanan, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltıyla güne başlayan, odun kırıp evcil hayvanları elleriyle besleyen, bulaşıkları hep birlikte yıkayan çift, doğal sirke, salça ve ekmek yapmayı, zeytin fermantasyonunu, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını öğreniyor.
Anadolu Ajansı
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Onlarca ülkeden gönüllüler geliyor Çiftlik sahibi Selçuk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çiftliği 2008 yılında bir arkadaşıyla ortak olarak 150 bin liraya satın aldıklarını söyledi. İstanbul'da uzun süre ilaç ve bankacılık sektöründe çalıştığını, 2014'te hem bankacılık sektöründeki işinden hem de ortaklıktan ayrıldığını anlatan Şahin, ekolojik tarımla sebze yetiştirdiklerini, zeytincilik ve hayvancılık yaptıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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Şahin, bunun yanında dünyanın her yerinden insanların yaptıkları işleri görüp, deneyimlemeye geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı
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"200'ün üzerinde gönüllü ağırladık çiftliğimizde, son iki senede. Burada sabah erkenden kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz, akşamdan zaten ne yapacağımız belli oluyor.
Anadolu Ajansı
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Kış döneminde özellikle krem ve sabunlar yaparak geçinmeye çalışıyorum. Yazın ürettiğimiz ürünlerin etiketlerini yapıyoruz. Ne kadar çok insan gücü olursa o kadar çok çalışabiliyoruz. Kışın odun kesmeye yardımcı oluyorlar ziyaretçilerimiz.
Anadolu Ajansı
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Çiftliğimizde İspanya, Brezilya, Güney Afrika, Çin, Hollanda, Danimarka, Macaristan, Almanya, Fransa, Ürdün, Suudi Arabistan, Fas, İran, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi birçok ülkeden gönüllü ağırladık."
Anadolu Ajansı
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Şahin, son olarak Macaristan'dan 7 bin kilometre katederek bisikletle iki kişinin geldiğini belirtti. Bu ziyaretçilerin, tur bitiminde bir çiftlik almayı hedeflediğini aktaran Şahin, "Beraber orada yaşamak istiyorlar. Bunu yapmadan önce de bir çiftlikte gerçekten yapmaları gereken nedir, karşılaşabilecek oldukları sorunlar nedir; bunları deneyimlemek için buraya geldiler. Rotaların üzerinde bu tür çiftliklere de uğrayıp kendilerini geliştirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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"Hindistan'a gideceğiz" Macaristan doğumlu 33 yaşındaki Dora Kovats ise macera dolu bir yolcuğun ardından bisikletle Gölpazarı'na geldiklerini anlattı. Alan Iversan ile 10 ay önce bu maceraya başladıklarını dile getiren Kovats, "Alan ile Macaristan'da yolda tanıştık ve beraber devam etmeye karar verdik. Hindistan'a gitmek üzere yola çıktık, Güney Asya üzerinden devam edeceğiz yolumuza. Her tarafı keşfederek yavaş bir yolculuk yapmak istiyoruz." dedi. Kovats, İtalya ve Balkanlar'ı dolaştıklarını, yaklaşık iki ay Yunanistan'da zaman geçirip iki hafta önce de İstanbul'a geldiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
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Türkçeyi biraz bildiğini söyleyen Kovats, "Üç yıl önce Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsünde öğrendim. Türkçe, Macarcaya çok benziyor. Bu çiftliği gönüllülük sitelerinden bulduk. Burası ilk geldiğimiz çiftlik ve burada öğrendiklerimizle ileride bir permakültür çiftliği kurmayı planlıyoruz." bilgilerini paylaştı. Danimarkalı 27 yaşındaki Alan İversan de 15 bin kilometre yol katettiğini ifade ederek, "Çok fazla kötü deneyimim olmadı yolda. Dora ile 7 bin kilometredir yollardayız. Genellikle insanlar bize karşı çok arkadaşça davrandı. Günde 50-70 kilometre gidiyoruz. Hindistan'a belki 7 ay sonra varmayı hedefliyoruz. Ailemize telefonla internet üzerinden haber veriyoruz." diye konuştu.