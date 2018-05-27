Önce 70 günde 3 deniz, şimdi de 44 günde Akdeniz

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Neşe Vidinli Hasipek kendisi gibi iki cesur kadınla birlikte 70 günde Adriyatik’i geçerek bir ilki gerçekleştirdi. Şimdi Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan ile 44 gün sürecek Akdeniz yolculuğuna çıktılar. Yolculuk rotalarının dört ayağında ‘Tutkum’ teknesindeydik. Teknede müthiş bir disiplin, titizlik ve keyif vardı. Üstelik varılan her limanda, ilgiyle karşılama. Hem ekiple yelken açtık hem de deniz ve seyahat tutkularını dinledik.
Neşe Vidinli Hasipek kendisi gibi iki cesur kadınla birlikte 70 günde Adriyatik’i geçerek bir ilki gerçekleştirdi. Şimdi Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan ile 44 gün sürecek Akdeniz yolculuğuna çıktılar. Yolculuk rotalarının dört ayağında ‘Tutkum’ teknesindeydik. Teknede müthiş bir disiplin, titizlik ve keyif vardı. Üstelik varılan her limanda, ilgiyle karşılama. Hem ekiple yelken açtık hem de deniz ve seyahat tutkularını dinledik.
Fotoğraflar: Neşe Vidinli Hasipek
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Hikâyeniz nasıl başladı? - Uşak doğumluyum ama çocukluğumun bir kısmı Almanya’da deniz kıyısında ve yelken olimpiyatlarının yapıldığı yerde geçti. Başlangıç orası. Sekiz yaşındaydım ve hep tekne içerisinde oyun oynardım. Ama hayat şartları nedeniyle mavi sulardan uzaklaştım. Evlendim, kızım dünyaya geldi, Ankara’ya gittik, iş hayatı…
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Kızım üniversite sınavlarını kazandı ve evden ayrıldı. Böyle olunca ben de emekli olmaya karar verdim ve 2010’da tekne alıp Bodrum’a yerleştim. Bodrum’a yerleşince ve tekneniz de olunca çevrenizdeki eş dost ya da bu işe bulaşmış olanlar bir şekilde birbirini bulmaya başlıyor. Birlikteliğimiz böyle oldu. Sekiz yıl önce başladık ama bir eğitimimiz yoktu. Önce birbirinden önemli ve değerli kişilerden eğitim aldık ve belgelerimizi tamamladık. Geceli gündüzlü bütün yarışlara, tekne transferlerine katıldım.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Geçen yıl üç kadın önce Adriyatik’e yelken açtınız. Bu düşünce nasıl ortaya çıktı? - Aslında önce arabayla çıkacaktık. Sonra “Neden evimizi de götürmüyoruz ki” dedik ve yelkenliyle çıkma fikri gelişti, büyük ilgi gördü. Bunu yaparken de kadının toplumdaki gücünü denize taşımak istedik. Böylece bir araya geldik. Adriyatik’e yelken açacağımız gün Ankara’da patlama meydana gelmişti. Biz Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle sefere çıktık. Şimdi ise yine aynı sloganla Akdeniz seyrine çıkıyoruz.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Tekneyle bu kadar uzun süreli gezmenin farkını nasıl anlatırsınız? - Evinle gezmek gibi aslında… Mutfağınız yatağınız yastığınız hep yanınızda. İstediğiniz yemeği yapar yersiniz. Teknede yapılan makarnanın tadına doyum olmaz. Yastığını arayan, yemekte seçici olanlar için idealdir tekneyle seyahat. Kruvasan ve kahveyle kahvaltı yapmak zorunda kalmazsınız. En güzel kahvaltı, en güzel manzara, en güzel gezi tekneyle yapılandır. Kimi zaman sakin denizin eşsiz manzaraların tadına varırsınız. Dilediğiniz koyda durabilir, ufukta gördüğünüz doğa harikalarına en rahat denizden yaklaşırsınız. Kimi zaman da yelken ve denizle mücadele eder, zihninizi boşaltır biraz da adrenalin yaşarsınız.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Adriyatik yolculuğunuzda nasıl karşılandınız, neler yaşadınız? - 70 gün süren ve 3885 km yol yaptığımız seyirde gittiğimiz her ülkede ve her limanda Türk kadınının gücünü ve farklılığını anlatıp, denizlerde de olduğumuzu gösterdik. Bazıları oldukça şaşırdı ve “Teknede mutlaka bir erkek vardır!” diyerek tepki verdi. Türk kadını olarak erkek olmadan bu yolculukta yelken yaptığımıza kimseyi inandıramadık. Erkek kaptan aradılar.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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‘Gittiğimiz yerlerde, limanlarda da kadın denizci göremedik’ desek yeridir. Sabahları erken kalkıp yola çıkıyorduk. Denizler tehlikeliydi. Sadece hava şartlarıyla değil denizdeki kirlilikle de mücadele ettik. Bazı zamanlarda 10 saatlik yollar kat ettik. Zorlu bir seyrin sonunda birçok insana ulaşmak çok sevindiriciydi. Ama kadınların da yelken yapabildiğini denizlerde olduğunu göstermek için çıktığımız bu seyrimizde amacımıza da ulaştık. Türk bayraklı teknemizde Adriyatik’e ulaşıp geri dönerek seyrimizi tamamladık. Bizim gibi deniz tutkunu kadınlara da örnek olmayı diliyoruz.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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44 gün sürecek Kıbrıs yolculuğunda neler olacak? - 22 farklı noktada duraklayıp 1300 deniz mili yol alacağız. Bodrum’dan demir alıp Bütün Akdeniz’i İskenderun’a kadar geçeceğiz. Kıbrıs’ta da Karpas ve Girne’ye uğrayıp aynı rotayla geri döneceğiz. 44 gün boyunca dört kadın olacağız ama aralarda değişimli olarak yine kadın konuklar alacağız. Şule Kükrer ve Ferda Volkan da vizörlerinden mavi karelerle unutmak istemedikleri anların yer alacağı bir sergiyi yine Kıbrıs ve Bodrum’da takipçileriyle buluşturacak. Tüm bunların hepsi de barış yolunda olacak.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Ekibin diğer üyeleri ‘Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibi: Bilgisayar programcısı kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan’dan oluşuyor. Yolculuğun destekçileri arasında Bodrum Belediyesi, Kılıçbalık ve Kırçiçeği bulunuyor.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Ceyda Güleçyüz: Geçen yıl Adriyatik yolcuğunda da ekipteydim. 6 yıl boyunca kendi teknemde seyir yaptım. Geçen kış Neşe Kaptan’la seyir yapma kararı aldık. Müthiş ve keyifli bir seyir oldu. İnsanlar üç kadını görünce şaşkınlık yaşıyorlardı. Güzel olan ise şuydu; biz Türk bayrağı ile seyir halindeyiz ve yabancı yaşlı çiftler var, zamanında herhangi bir sebepten Türkiye’de bulunmuşlar. Bizi gördükleri anda koşa koşa gelip sarılıp öpüyorlar. Almanlar, Fransızlar... Onların o sarılışları, o sıcak karşılamaları bizim çok hoşumuza gitti.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Biz daha çok kadın yelkenciyle karşılaşmayı bekliyorduk. Ama ülkemizde kadın yelkenci daha fazlaymış. Yolculuktaki en güzel anım ise İtalya’da okuyan küçük kızımı ziyaret etmekti.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Şule Kükrer: İnanılmaz, gurur verici. Bazen açık denizde başka teknelerle karşılaşıyoruz, bizi gördüklerinde inanamıyorlar.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Sanki içeride ekstradan bir erkek kaptan ya da yardımcı varmış gibi bakıyorlar. Gittiğimiz ülkelerin sahil güvenlik birimleri de ilgiyle bakıyor.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Ferda Volkan: Bu yolculuğun amacı; kadının toplumdaki ve denizdeki yerini güçlendirmek, gelecek nesillere temiz ve barış içinde bir dünya bırakmanın kadınların ellerinde olduğunu vurgulamak.
Banu ŞEN / bsen@hurriyet.com.tr
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Dünyada yükselen şiddete karşı, barışa yelken açmak. Bu yolculukta, dünyanın tüm çocuk ve kadınlarına tertemiz bir dünyada, şiddetten uzak yaşamak için ortam sağlanması gereğine dikkat çekmeyi hedefliyoruz.