Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Jacob Laukaitis, Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ölümden döndü. Hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü yaşamının son günü gibi yaşamaya karar verdi. Şimdi öyle şeyler yapıyor ki, çok şaşıracaksınız…
Jacob Laukaitis, Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ölümden döndü. Hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü yaşamının son günü gibi yaşamaya karar verdi. Şimdi öyle şeyler yapıyor ki, çok şaşıracaksınız…
Fotoğraflar: Jacob Laukaitis
Hürriyet Haber
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Hepimiz dünyayı gezmek için bir bahane ararız. Kimi işi bırakmayı göze alamaz kimi de oluşacak zorlukları düşünüp vazgeçer.
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Jacob Laukaitis, 2016 yılı sonunda Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ölümden döndü.
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Maliyeti 10 bin doları geçen dört saatlik bir plastik cerrahi operasyonu geçirdi. Laukaitis, hastaneden çıktıktan sonra ise olanlar oldu.
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Hastane yatağında yatarken bunun başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu fark etti.
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Hayatın ne kadar kısa ve güzel olduğu...
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Ve bunları YouTube ve Instagram hesaplarından paylaşmaya başladı. (Instagram: @jacoblaukaitis)
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Çocukluk hayali olan Everest Ana Kampı'na tırmanmayı gerçekleştirdi.
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Jacob, Türkiye'de gezdiği Pamukkale Travertenleri fotoğrafının altına "Türk hamamlarının harika olduğunu biliyordum, sadece bu kadar sıra dışı güzellikte olduğunu bilmiyordum!" diye yazdı.
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Yeni Zelanda'da 43 metre yükselikten nehrin serin sularının içine bungee jumping atlayışı yaptı.
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Çin Seddi'nin insana hayranlık veren güzelliğine tanık oldu.
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İran'ın muhteşem çöllerinde gezdi.
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Tazmanya'da 10 metre yükseklikten denize atladı.
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Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti.
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Yaklaşık bir saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. dolaştı.
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Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi.
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Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri
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Yeni Zelanda'da uçaktan atlayarak nefes kesici gökyüzü dalışını (skydive) gerçekleştirdi.
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Hindistan'da çılgın bir kar fırtınasında motorsiklet kullandı.
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Güney Kore'de bambu ormanları içinde kayboldu.
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Tayvan'ın en yüksek konumu olan Yushan Milli Parkı zirvesine, bir günde deniz seviyesinden 3952 metre yüksekliğe 25 km yürüyerek ulaştı.
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Dünyadaki Mars olan 'Wadi Rum' çölünde üç gün kamp yaptı.
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Hindistan'da 0,13 dolara profesyonel, temiz bir traş oldu.
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Yeni Zelanda'da inanılmaz gün batımlarına şahit oldu.
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Mumbai'nin gecekondularında beş gün geçirdi.
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Güney Kore'de harika mısır içecekleri içti
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Karadeniz'in en güzel 10 yaylası İşte herkesin bir gün gidip görmek isteyeceği, doğanın kendini tüm asaletiyle sergilediği en iyi 10 Karadeniz yaylası için videoya tıklayınız..