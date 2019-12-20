Ölüm Vadisi'nin gizemli olayı! Yürüyen kaya efsanesi nasıl çözüldü?

Muhteşem gezegenimiz, milyonlarca yıl boyunca volkanik faaliyetlerden, su ve rüzgar erozyonlarına kadar pek çok doğanın affetmeyen gücüne ev sahipliği yapmış. Bu doğal oluşumların sonucunda pek çok doğa harikası güzellik ortaya çıkmış. Açık denizde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları ya da Avustralya’nın olağanüstü Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) ya da Belize açıklarındaki gizemiyle kafalarda soru işaretleri uyandıran Büyük Mavi Çukur (Great Belize Blue Hole), bunlardan sadece bazıları! Hepsi de görmeye değer özel yerlerden. İşte yürüyen taşlardan, 1939’da keşfedilen ama hâlâ gizemi çözülemeyen çizgilere kadar dünyanın en büyüleyici yerleri...