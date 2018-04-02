Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği ilginç bir bölge
Kahire Kalesi’nin eteklerinde dünyada bir benzeri olmayan, ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği farklı bir bölge uzanıyor: Ölüler Kenti… Kırsal kesimden gelip de büyük kentte iş bulamayanların ya da geçici işlerde çalışanların sığınıp barındıkları, sıradan bir yaşam sürdürdükleri mezarlıklar bir bakıma şimdiler gecekondu işlevini görüyor. Bu mezarlıklara gitmek için bir taksi çevirdim ve ilginç bir dünyada buldum kendimi…
Kahire Kalesi’nin eteklerinde dünyada bir benzeri olmayan, ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği farklı bir bölge uzanıyor: Ölüler Kenti… Kırsal kesimden gelip de büyük kentte iş bulamayanların ya da geçici işlerde çalışanların sığınıp barındıkları, sıradan bir yaşam sürdürdükleri mezarlıklar bir bakıma şimdiler gecekondu işlevini görüyor. Bu mezarlıklara gitmek için bir taksi çevirdim ve ilginç bir dünyada buldum kendimi…
Fotoğraflar: Alamy, Business Insider, nytimes
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kahire Kalesi’nin eteklerinde dünyada bir benzeri olmayan, ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği farklı bir bölge uzanıyor: Ölüler Kenti…
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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3 / 30
Kırsal kesimden gelip de büyük kentte iş bulamayanların ya da geçici işlerde çalışanların sığınıp barındıkları, sıradan bir yaşam sürdürdükleri mezarlıklar bir bakıma şimdiler gecekondu işlevini görüyor.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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4 / 30
Bu mezarlıklara gitmek için bir taksi çevirdim ve ilginç bir dünyada buldum kendimi…
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Her zaman yaptığım gibi otelin resepsiyonundaki görevliye bir taksi çağırmasını söylemedim. Yürümek istiyordum biraz. Zamalek, daha önceden de belirttiğim gibi varlıklı kesimin yaşadığı, elçiliklerle kafe ve lokantaların gölgeli kaldırımlar boyunca sıralandığı bir semt.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kahire’nin, Zamalek’e inat, yoksul mahallleri de var ama gecekonduları yok.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kırsal kesimden gelip de büyük kentte iş bulamayanların ya da geçici işlerde çalışanların sığınıp barındıkları, sıradan bir yaşam sürdürdükleri mezarlıklar bir bakıma gecekondu işlevini görüyor.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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‘Ölüler Kenti’ diye adlandırılan bu mezarlıklara gitmek için bir taksi çevirdim yoldan.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Direksiyonu kaplayan deri yer yer sökülmüş, el freni sallanır olmuş, dışardaki aynanın biri iple tutturulmuştu. Öteki aynanın yerindeyse yeller esiyordu. Benzin göstergesi de dâhil, sayaçların hiçbiri çalışmıyordu.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Yırtık arka koltuktan bakıldığında şoförün aynadaki görüntüsü pek de güven uyandırmıyordu. “Ölüler Kenti’ne sür!“ demekten çekindiğim için “El-Mukaddem!”dedim şöföre. Der demez de trafik cehenneminin içine daldık.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Sürücülerin yok saydıkları lambalar boşuna yanıp sönerken yayaların araçların arasından kendilerine yol açabilmek için her türlü cambazlığı denedikleri meydanları, tek tük trafik polislerinin duruma hâkim olmaya çabalarken canlı heykellere dönüştükleri kavşakları son hızla katederek, akıp giden araba selini kapıldık.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Çirkin yapıların, kat kat yükselen beton duvarların önü sıra, altlı üstlü otoyollardan, köprülerden geçtik. Taksinin içinde tek çalışan alet, gaz pedalıydı sanki.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Bir de ağzına dek açık radyo. Deruni bir kadın sesi kulakları sağır edercesine “Ya habibi!” diye haykırıyordu. Bu Arap yalellilerine, bıkıp usanmadan dinlemek zorunda kaldığım Um Kalsum’unkiler de dahil, dayanacak halim yoktu.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Şoföre radyoyu kapatmasını işaret ettim. Önce somurttu, sonra başını salladı. Bu ‘evet’ anlamına gelmiyordu ama anladığım kadarıyla ‘hayır’ demek de değildi. Radyoyu kapatmayıp kanal değiştirmekle yetindi.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kur’an eşliğinde yolculuk Bu kez Kur’an okuyan bir müezzinin yanık sesi doldurdu arabayı. “Bu da olmaz!” diyemedim artık.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kur’an eşliğinde, cenaze kaldırır gibi dura kalka, El Mukaddem tepesinin doğu yamacından başlayarak uzayıp giden Karafa mezarlığındaki Ölüler Kenti’ne geldiğimizde güneş, kubbelerle kabirlerin içine yerleşmiş mahalle sakinlerinin çamaşır serdikleri, tuğla duvarlarla çevrili avluların, mezar taşlarıyla uzaktaki minarelerin üzerinde yükseliyordu.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Taksiden inerek yürümeye başladım. İki ya da üç katlı ahşap evlerin, taş avluların ve bu avlularda otlayan keçilerle tavukların peşinden koşturan kırmızı ibikli horozların arasında buldum kendimi.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Çocuklar, yalınayak başı kabak, sokak görünümündeki mekânlarda bağıra çağıra oynuyor, kadınlar çamaşır asıyor, sakalları uzamış yanık tenli, yorgun adamlar kahve demeye bin tanık ister oyukların içinde nargilelerini tüttürüyorlardı.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Hayat burada da, kent merkezinde olduğu gibi, tüm canlılığıyla devam ediyordu. Berber dükkânları, araba tamircileri, zerzevat satıcıları bile vardı ama ölülerle kucak kucağa yaşayan mahalle sakinlerine yönelik su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri yoktu.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Ölülerle sarmaş dolaş Evler viranelerden ibaret değildi. Deyim yerindeyse ‘kâşaneler’ yani geniş ve ferah odalı, bir değil bir kaç salonu olan konutlar da vardı. Fatimilerden kalma mezar taşları Memluk türbeleriyle, diriler ölülerle hemhal olmuş, ebedi uykularını uyuyanlar sanki çoluk çocuğun arasına karışmışlardı.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Yalnızca kabir bekçileriyle mezar kazıcıları yoktu mahalle sakinleri arasında, hali vakti yerinde memurlar, sıradan vatandaşlar da vardı. Ve elbette yoksullar.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kıyamet günü dirilmeyi bekleyen ölülerle sarmaş dolaştılar. Ve bu durum, gördüğüm kadarıyla, günümüze özgü değildi. Mısır’da mezarlıkları mekân tutma alışkanlığı bir gelenekti.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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İbn-i Batuta şöyle betimliyor bu geleneği : “Mısır’da Karafa mezarlığı kutsallığıyla ünlüdür. Allah’ın cennetin bir köşesi olarak kullarına bahşettiği Mukaddem tepesinin yamaçlarındadır.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Kahire’nin sakinleri burada duvarlarla çevrili, ev ve benzeri kabirler inşa edip içlerinde otururlar. Gece gündüz Kur’an sesi duyulur. Aileler kabrin yanındaki odalarda çoluk çocuk kalırlar. Satıcılar da yanlarından hiç eksik olmaz.”
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Ölüler Kenti, ne külüstür otobüslerle bir tramvay hattının da geçtiği İmam Şafi Caddesi’nden ulaşmak mümkün.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Ama benim yaptığım gibi, tutarın en az iki ya da üç katını ödemek pahasına, taksiyle de gelebilir, Gizeh Piramitleri kadar turistik olmasa da Kahire’nin bu kendine özgü, yoksul ama konuksever mahallesini görebilirsiniz.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Aslında burada yoksullar oturmuyor yalnızca, ölmüşlerinin ruhlarından uzak kalmak istemeyen ya da bunu bahane ederek kabirlerin ortasındaki oldukça büyük evlere yerleşen insanlar da var.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Ölüler Kenti, her geçen gün, içinde yaşayıp çoğalanlar sayesinde büyüyüp gelişiyor. Ve kent merkezine doğru, ölülerin hakkından yer kaparak, ilerliyor.
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Burada da, Kahire’de olduğu gibi, insanlar yaşıyor, düğünler doğumları, doğumlar ölümleri izliyor. Ölüm hayatın sonu olarak değil onun ayrılmaz bir parçası, hatta varlık nedeni olarak, şairin dediği gibi “Asude bir bahar ülkesi” görünümünde. Ve bir başka şairin dediği gibi “Aynı haşmetle vuruyor şah ile fakiri.”
Nedim GÜRSEL / nedim.gursel@free.fr
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Dünyanın en etkileyici doğa olayları Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikteki yerlerden biri de Türkiye’de… İşte gözlerinizi alamayacağınız muhteşem doğa olayları... Detaylar için videoya tıklayınız...