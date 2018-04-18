Nuh Peygamber'in Kafkaslar'daki 'torunları'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Burası Azerbaycan'ın Kuba bölgesindeki Kınalık köyü… Aynı zamanda Büyük Kafkas dağlarındaki en yüksek yerleşim yeri… Köy sakinleri dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşıyor. En önemlisi kendilerini Nuh Peygamber'in torunları olarak görüyorlar. Peki ama neden? İşte Kınalık köyünün ilginç hikâyesi…
Burası Azerbaycan'ın Kuba bölgesindeki Kınalık köyü… Aynı zamanda Büyük Kafkas dağlarındaki en yüksek yerleşim yeri… Köy sakinleri dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşıyor. En önemlisi kendilerini Nuh Peygamber'in torunları olarak görüyorlar. Peki ama neden? İşte Kınalık köyünün ilginç hikâyesi…
Fotoğraflar: Alamy, Oleksandr Rupeta / BBC
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 28
Büyük Kafkas dağlarındaki Kınalık köyü sakinleri yüzyıllardır dillerini ve geleneklerini koruyarak zorlu koşullarda ayakta kalmayı başarmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 28
Kınalık köyü Azerbaycan'ın Büyük Kafkas dağlarındaki en yüksek yerleşim yeri.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 28
Tarihi 2 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Fakat bölge hakkında yazan bazı gazeteciler, buradaki köylülerin geçmişlerini 5 bin yıl öncesine, Kafkas Albanyası dönemine dayandırdıklarını söylüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 28
Hatta bir söylenceye göre buradaki insanlar kendilerini Nuh Peygamber'in torunları olarak görüyormuş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 28
Kınalık köyü, ülkenin kuzeydoğusunda zengin bir kültüre ve etnik çeşitliliğe sahip Kuba bölgesinde.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 28
Kınalık, Kafkasların tepesinde yer alırken dağın eteklerinde Kafkas Yahudileri, Tatlar, Lezgiler bulunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 28
Fotoğrafçı Oleksandr Rupeta, Kuba'daki etnik çeşitliliği araştıran bir proje kapsamında Kınalık köyünü ziyaret etti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 28
Yöre halkı Rupeta'ya kendilerini Azeri olarak görmediklerini söylemiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 28
Burada Kınalık adlı ayrı bir dil konuşuluyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 28
Sadece köy halkı tarafından konuşulduğu için UNESCO bu dili yok olmakla yüz yüze bir dil kategorisine koydu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 28
Fakat bu dilin yaşama şansı hâlâ yüksek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 28
Kınalık'taki ortaokula giden 300 öğrenciye Azeri ve İngilizce'nin yanı sıra Kınalık dili dersleri de veriliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 28
Kınalık'ta düğünler de yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan merasimler içeriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 28
Gelinin ailesi kurban kesiyor ve konuklara çay dağıtılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 28
"Çay içmek de bir merasim gibi ele alınıyor" diyor Rupeta. "Bu kültürde çay çok önemli."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 28
Köy yüksekte olduğu için fazla ürün yetiştirilemiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 28
Patates ve bazı temel tahıl ürünleri köylülerin temel gıda maddeleri arasında yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 28
Köylüler Kafkasya ve Batı Asya'ya özgü 'lavaş' adını verdikleri yufkalarıyla övünüyor. Kadınlar iki saat içinde bir haftalık yufkalarını pişiriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 28
Modernleşme, binlerce yıllık izolasyonun sonucu olarak gelişen bu gelenekleri tehdit ediyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 28
Kuba ile Kınalık arasında 2006'da açılan yol ile köy dış dünyaya ve ziyaretçilere açılmış oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 28
Fakat zorlu çevre koşulları nedeniyle yol yılın çoğu ayı ulaşıma kapalı oluyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 28
Eylül'de düşmeye başlayan kar ile hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düşüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 28
Soğukla birlikte çobanlar bölgenin can damarı olan koyunları dağın aşağılarındaki daha sıcak alanlara indiriyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 28
Köylüler ısınmak için tezek yakıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 28
Buradaki taş evler birçok depreme rağmen 200 yıldır ayakta kalmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 28
Koyunlar yiyecek ve giyimin yanı sıra diğer köylerle ticaret için de kullanılıyor. İşte bu beceriklilikleri bu insanların zorlu koşullara rağmen yüzyıllardır ayakta kalmasını sağlamış. Kaynak: Daniel Moritz-Rabson / BBC Travel
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 28
İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer Dünya üzerindeki birçok güzel yerin popüler olması bu güzelliklerin insanlar tarafından berbat hale getirilmesini de tetikler durumda. Ama bu yerlerin aksine öyle yerler var ki insan eli değmemiş, doğasına ve yapısına dokunulmamış bakir yerler… İşte dünyanın en bakir 10 yeri… Detaylar için videoyu tıklayınız...