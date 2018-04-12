Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Nisan’da gidilmesi gereken yerler! Seyahat yazarları seçti…
Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı, güneşin sıcak yüzünü gösterdiği, doğanın yeniden harekete geçtiği nisan ayı, seyahat dürtülerimizi de harekete geçirir. “Şehrin gürültüsünden kaçmak istiyorum” diyenler için Business Insider seyahat yazarları nisan ayında gidilmesi gereken yerleri listeledi…
Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı, güneşin sıcak yüzünü gösterdiği, doğanın yeniden harekete geçtiği nisan ayı, seyahat dürtülerimizi de harekete geçirir. “Şehrin gürültüsünden kaçmak istiyorum” diyenler için Business Insider seyahat yazarları nisan ayında gidilmesi gereken yerleri listeledi…
Fotoğraflar: Alamy, Business İnsider
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Nisan, seyahat için en iyi aylardan biridir. Buz sonunda çözülüyor, çiçekler açılmaya başlıyor ve birçok yerde yoğun kalabalıklardan birkaç ay uzak kalıyorsunuz. İşte şimdi tam zamanı olan o yerler…
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WASHİNGTON DC Günlük yaşamın dinamizmi Amerikan tarihinden öykülerle birleşip başkenti özel şehre dönüştürüyor. Washington son yıllarda epeyce değişti. Artık New York usulü biftek yemek ve federal hükümet binalarının mermer kaplı koridorlarında adımlamak dışında yapacak çok şey var.
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Hatta unutulmaz birkaç gün geçirmek mümkün. Nisan ayında dünyaca ünlü ‘Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali’ için yüz binlerce turist Amerika'nın başkentine akın ediyor.
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Burada, 1912 yılında Tokyo'dan bir hediye olarak alınan Japon kiraz ağaçlarının çiçeklenmesini kutluyor. Üç hafta süren festivalde, konser ve geçit töreni gibi etkinliklerin yer alıyor. Ayrıca bu yıl rekor bir katılım bekleniyor.
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VALPARAÍSO, ŞİLİ Başkent Santiago’ya 120 kilometre uzaklıkta bir liman kasabası Valparaiso, Nobelli şair Neruda’nın evinin bulunduğu yer.
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Burası doğası ve renkli yapıları nedeniyle görülmeye değer.
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KANARYA ADALARI Atlas Okyanusu’nun İspanya’ya yakın sularında konumlanmış Kanarya Adaları tatil denilince ilk akla gelen cennetlerden biri.
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Coğrafi konumu, doğası, birbirinden ilginç tarihi güzellikleriyle Kanarya Adaları aynı zamanda gemi turlarının da en çok uğradığı limanlardan biri olma özelliğine sahip.
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Burada her zevke uygun seçenekler mevcut. Örneğin, Gran Canaria, enerjik bir gece hayatı sahnesine sahipken Tenerife, plajlar, yiyecek ve gezi için sıcak bir nokta.
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Fuerteventura, rüzgâr sörfü sevenler için bir cennet. La Gomera ise yürüyüşçüler için tercih edilen ada...
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CHARLESTON, GÜNEY KAROLİNA Genç Amerika Birleşik Devletleri'ne zor yıllar yaşatan iç savaşta ilk bombanın atıldığı kent Charleston. Koloniyal dönem, iç savaş derken yaşamlarını düzene sokabilmek Charlestonlular'ın yüzyıllarına mal olmuş.
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Nisan ayında şehir harika bir çehreye dönüşüyor. Charleston’da gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Rainbow Row gelmekte; burada 18. yüzyıla kadar geçmişi olan tarihi binalar bulabilirsiniz.
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Ayrıca şehirde restore edilmiş, 100 yaşının üzerinde birçok konak mevcut. Wentworth Konağı, Josep Aiken Konağı, Nathaniel Russell’ın Evi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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HAVANA, KÜBA Artık zaman içinde donup kalmış bir şehir değil Havana. Küba’nın kontrollü serbest ticarete açılma politikası dönüşümü başlattı.
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Antika Amerikan otomobilleri, salsa şarkıcılarıyla klasikleşen görüntüye yemekten, kültüre, eğlenceden, konaklamaya yaratıcı fikirler katıldı. Nisan ayında, Havana’da hava mükemmel…
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Burada, Eski Havana'nın tarihi sokaklarında dolaşabilir, Plaza de Armas'ta görkemli binalara hayran kalacaksınız.
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KANSAS CİTY, MİSSOURİ Kansas, 450 bin civarında nüfusuyla hızla gelişmekte olan ABD'nin eyaleti… Özellikle müzeleri, parkları ve hayvanat bahçesiyle aile dostu geziler için harika bir destinasyon… Gezilecek birçok yer var. Dünyaca ünlü Nelson-Atkins Müzesi Kansas'ın en değerli hazinelerinden biri.
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Sergilenen koleksiyonlarda 2000'den fazla antik Mısır heykelleri ve Japon koleksiyonları bulunmakta. Kansas city Hayvanat bahçesinde ise 900 hayvan ve 200 dönümlük arazisi ile size eğlenceli anlar yaşatacak. Kansas'ın hemen doğusunda bulunan Powell Gardens inanılmaz tarih geçmişiyle, barındırdığı bitki ve çiçeklerle güzel bir botanik bahçe... Özgürlük anıtı ve I. Dünya Savaşı Müzesi de görülmesi gereken yerlerden…
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ROMA, İTALYA Üç bin yıllık bir tarihe sahip Roma’ya âşık olmamak imkansız, tıpkı Roma’ da âşık olmamanın imkansızlığı gibi.
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Bir şehir düşünün aşkı tarihinin her köşesinde yaşamış, düşünün ki aşkı tanrılarına adamış.
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Tanrıçasını yaratmış mitolojisinde... Göklere sığdıramamış Venüs’ünü, şehrin her yerine nakşetmiş. Roma’yı tersinden okuduğunuzda bir sürprizle karşılaşıyorsunuz: 'Amor' yani aşk...
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Roma’yı gezmenin şimdi tam zamanı… Hava nisan ayında harika…
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KIBRIS Kıbrıs deyince aklımıza sadece deniz, kum, lüks oteller ve kumarhaneler gelmemeli.
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Adadaki ilk yerleşim MÖ 10 binli yıllara kadar uzanıyor. Burası Mısır, Finike, Lüzinyan, Pers, Roma ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin eserlerini bir arada bulunduran nadir bir coğrafya.
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Mutlaka listenize eklemelisiniz…
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TOKYO Japonya’nın nüfusu yaşlansa da Tokyo her zaman genç. Yüzyıllar boyunca depremler, yangınlar, seller ve nice felaketler atlatıp yenilenmiş.
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1990’ların gökdelen yarışı yavaşlayıp yerini liman ve sahil sayfiyesi modasına bıraktı. 160 bin restoranı, alışveriş ve ibadet merkezleriyle keşfedilmeyi bekliyor.
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Dünyanın en etkileyici doğa olayları Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikteki yerlerden biri de Türkiye’de… İşte gözlerinizi alamayacağınız muhteşem doğa olayları... Detaylar için videoya tıklayınız...