Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Nisan ayında gidilecek en güzel 10 yer seçildi! Listeye Türkiye’den de bir yer girdi…
Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla beraber güneşin tadını çıkarttığımız nisan ayında doğa, adeta bir tablo gibi eşsiz manzaralar sunuyor. Nehirlerin güneşle parladığı, tarihin ve yeşilin iç içe geçtiği gezginlerin tatile çıkmak için bekledikleri en güzel zaman. Travel Triangle sitesi yazarları ve editörleri nisan ayında gidilecek en iyi 10 yeri listeledi. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla beraber güneşin tadını çıkarttığımız nisan ayında doğa, adeta bir tablo gibi eşsiz manzaralar sunuyor. Nehirlerin güneşle parladığı, tarihin ve yeşilin iç içe geçtiği gezginlerin tatile çıkmak için bekledikleri en güzel zaman. Travel Triangle sitesi yazarları ve editörleri nisan ayında gidilecek en iyi 10 yeri listeledi. Listede Türkiye’den de bir yer var…
Plajları, yürüyüş yolları, manzaralı kıyısı ve aileye uygun mekânlarıyla Vancouver'ın en büyük şehir parkı. Havaların güzelleşmesiyle beraber Vancouver’ın kuzeyinde bulunan 1889'da yapılan 137 metrelik Capilano Asma Köprüsü’nün altındaki orman manzarasını seyredebilirsiniz.
8- Japonya Japonya, nisan ayında Asya kıtasında görülecek en iyi yerlerden… Ülke sakura (kiraz) ağaçlarının çiçek açmasıyla beraber pembeye dönüyor. Bu süre zarfında, kiraz çiçeği mevsimine ev sahipliği yapan Hanami Festivali’ne de katılabilirsiniz.
Kutlamalar gün boyunca sakura ağacının altında yapılıyor ve gece yapılan partiye ‘yozakura’ deniyor. Birçok sakura ağacına asılan elektrik fenerleriyle ortaya çıkan büyüleyici manzarayı mutlaka görmelisiniz. Gezilecek Yerler: Ueno Park, Yae Dağı, Nakijin Kalesi
Ayrıca plajda; sörf, tüplü dalış, şnorkelle yüzme, kano, su kayağı ve köpekbalığı dalışı gibi bol miktarda adrenalin dolu su aktiviteleri mevcut. Yapılacaklar: Volkan turları, yunus gözlemciliği, tüplü dalış
Paskalya zamanında çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Antik kent, ziyaretçilerine yürüyerek bir çok keşifler yapabilme imkânı sunuyor. Hava durumu da nisan ayı özelinde kentin her köşesini keşfetmek için yeterince hoş.
1- İsviçre Nisan ayında biraz soğuk olmasına rağmen en çok aranan, romantik tatil yerlerinden… Dağları ve manzarayı süsleyen kar taneleri, yemyeşil doğanın üstünde harika fotoğrafların çıkmasına neden oluyor.