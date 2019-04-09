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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatNisan ayında gidilecek en güzel 10 yer seçildi! Listeye Türkiye’den de bir yer girdi…
Seyahat

Nisan ayında gidilecek en güzel 10 yer seçildi! Listeye Türkiye’den de bir yer girdi…

Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla beraber güneşin tadını çıkarttığımız nisan ayında doğa, adeta bir tablo gibi eşsiz manzaralar sunuyor. Nehirlerin güneşle parladığı, tarihin ve yeşilin iç içe geçtiği gezginlerin tatile çıkmak için bekledikleri en güzel zaman. Travel Triangle sitesi yazarları ve editörleri nisan ayında gidilecek en iyi 10 yeri listeledi. Listede Türkiye’den de bir yer var…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
SON GÜNCELLEME
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Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla beraber güneşin tadını çıkarttığımız nisan ayında doğa, adeta bir tablo gibi eşsiz manzaralar sunuyor. Nehirlerin güneşle parladığı, tarihin ve yeşilin iç içe geçtiği gezginlerin tatile çıkmak için bekledikleri en güzel zaman. Travel Triangle sitesi yazarları ve editörleri nisan ayında gidilecek en iyi 10 yeri listeledi. Listede Türkiye’den de bir yer var…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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10- Vancouver, Kanada
Nisan ayında ziyaret edilebilecek en güzel yerlerden biri Vancouver eyaletinde bulunan Stanley Parkı…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Plajları, yürüyüş yolları, manzaralı kıyısı ve aileye uygun mekânlarıyla Vancouver'ın en büyük şehir parkı. Havaların güzelleşmesiyle beraber Vancouver’ın kuzeyinde bulunan 1889'da yapılan 137 metrelik Capilano Asma Köprüsü’nün altındaki orman manzarasını seyredebilirsiniz.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Ayrıca nisan ayının gelmesiyle balina izleme mevsimi de başlıyor. Yat turuyla beraber bu güzel canlıların yüzmelerine tanıklık edebilirsiniz.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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9- San Francisco, ABD
Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde yer alan bir şehir San Francisco… Kaliforniya’nın en işlek en canlı en hızlı şehri…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Yıl boyunca en çok rağbet gören seyahat noktalarından biri. Şehir havaların ısınmasıyla beraber açan güzel çiçeklerle daha canlı daha yemyeşil manzaralar sunuyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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San Fransico’ya bir grup yakın arkadaşlarınızla gidip gezmek için en ideal yerlerden. Görülecek Yerler: Golden Gate Köprüsü, Balıkçı İskelesi, Alcatraz Adası

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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8- Japonya
Japonya, nisan ayında Asya kıtasında görülecek en iyi yerlerden… Ülke sakura (kiraz) ağaçlarının çiçek açmasıyla beraber pembeye dönüyor. Bu süre zarfında, kiraz çiçeği mevsimine ev sahipliği yapan Hanami Festivali’ne de katılabilirsiniz.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Kutlamalar gün boyunca sakura ağacının altında yapılıyor ve gece yapılan partiye ‘yozakura’ deniyor. Birçok sakura ağacına asılan elektrik fenerleriyle ortaya çıkan büyüleyici manzarayı mutlaka görmelisiniz. Gezilecek Yerler: Ueno Park, Yae Dağı, Nakijin Kalesi

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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7- Nepal
Nepal’in bozulmamış arazileri ve güzel manzarası sizleri etkileyecek. Ayrıca etkinliklerin ve kültürel festivallerin de birçoğu bu dönemde.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Dağcılık, yamaç paraşütü ve bungee jumping gibi macera sporlarına ilginiz varsa Nepal en güzel seyahat noktalarından biri olabilir.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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6- Oahu, Hawaii
Hem doğaseverler hem de macera arayanlar için Hawaii Adası’nda hayatınızdaki en güzel deneyimlerden birini yaşayabilirsiniz.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Altın gibi sapsarı kumsalı, açık masmavi deniziyle arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle nisan ayında rahatlamak adına mükemmel bir ortam sunuyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Ayrıca plajda; sörf, tüplü dalış, şnorkelle yüzme, kano, su kayağı ve köpekbalığı dalışı gibi bol miktarda adrenalin dolu su aktiviteleri mevcut. Yapılacaklar: Volkan turları, yunus gözlemciliği, tüplü dalış

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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5- Sri Lanka
Güneşin ılıman ve sıcacık ışınlarına rağmen nisan ayında bir gezi planlamanın en iyi yerlerinden biri Sri Lanka…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Çay ve baharat bahçeleri, yemyeşil dağları ve plajları, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için çok cezbedici.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Güneşte parlayan güzel, temiz ve yeşil ülkenin plajlarını keşfetmek için nisan ayı en iyi zaman. Gezilecek Yerler: Kandy ve Galle şehri, Sigiriya antik kenti ve başkent Kolombo…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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4- Paris, Fransa
Sevdiğinizle beraber romantik bir tur planlıyorsanız Paris bunun için harika bir seçenek. Paris’te geçireceğiniz nisan ayı, nadiren yağışlı ve ılıman bir hava sunuyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Turistlerin mayıs ayından itibaren gezilerini yoğunlaştırdığı Paris’i keşfetmek için ideal bir zaman. Gezilecek Yerler: Louvre Müzeleri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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3- Roma, İtalya
Tüm ihtişamı ve çeşitli turistik yerleriyle İtalya’nın en eski şehri Roma… Paskalya için geri sayımın başladığı nisan ayında gezilebilecek en güzel yerlerden.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Paskalya zamanında çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Antik kent, ziyaretçilerine yürüyerek bir çok keşifler yapabilme imkânı sunuyor. Hava durumu da nisan ayı özelinde kentin her köşesini keşfetmek için yeterince hoş.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Görülecek Yerler: Kolezyum, Aziz Petrus Bazilikası, Pantheon Tapınağı

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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2- Antalya, Türkiye
Akdeniz Bölgesi’nin en güzel en canlı, nisan ayında sırt çantasıyla gezmek isteyenler için çok ideal bir yer Antalya…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Bir tarafta harika bir plaj ve diğer tarafta dağların gölgesiyle Antalya’nın tarihi kenti. Özellikle Avrupa’nın en çok aranan plajlarına sahip.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Gezilecek yerler: Düden Şelaleri, Kaputaş Plajı, Perge Antik Kenti…

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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1- İsviçre
Nisan ayında biraz soğuk olmasına rağmen en çok aranan, romantik tatil yerlerinden… Dağları ve manzarayı süsleyen kar taneleri, yemyeşil doğanın üstünde harika fotoğrafların çıkmasına neden oluyor.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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İsviçre toprakları yılın bu döneminde güzel ve büyüleyici… Arkadaşlarınızla, sevdiğinizle gitmeyi tercih edebileceğiniz harika bir yer.

Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy
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Gezilecek Yerler: Luzern, Cenevre, Zürih…

IlkbaharIlkbaharGezginnisan ayında gidilecek yerlernisanda nereye gitmeliSeyahatseyahat haberidunyagezi
Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Ingimage, Alamy

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