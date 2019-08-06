Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Nereye park ederseler artık evleri orası! Okul servisini öyle bir şeye dönüştürdüler ki...
Chase Green ve Mariajose Trejo seyahate tutkulu gezgin bir çift. Uzun süredir ağır tempoda çalıştıkları işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. Yalnız hikâyeleri bu tip maceraya atılan gezginlerden oldukça farklı… Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirip içini bir yuvaya dönüştürdüler. İşte çılgın ikilinin ilginç maceraları…
Chase Green ve Mariajose Trejo seyahate tutkulu gezgin bir çift. Uzun süredir ağır tempoda çalıştıkları işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. Yalnız hikâyeleri bu tip maceraya atılan gezginlerden oldukça farklı… Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirip içini bir yuvaya dönüştürdüler. İşte çılgın ikilinin ilginç maceraları…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Her geçen gün, sabah 9 akşam 5 çalışmaktan bıkmış, işi bırakıp maceraya atılmak isteyen yeni bir çiftin haberini alıyoruz...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Tıpkı Chase Green ve Mariajose Trejo çifti gibi... Yalnız onların hikâyeleri biraz farklı…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Dünya turu kararı aldıklarında ihtiyaçları olan tek şey köpekleri ve bir okul servisiydi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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İstifa ettikten sonra okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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82 koltuklu okul servisini 3500 dolara satın alan çift yenileme için 16 biin dolar harcadılar. Otobüsün içinde yok yok…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve güneş panelleri bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Chase Green The Sun’a verdiği röportajda “Youtube’dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık.”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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“İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu.” diyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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“Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı.”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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O gün bugündür dünyayı dolaşıyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Yolda freelance olarak yaptıkları işlerden para kazanmaya devam ettiler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık.”Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Chase ve Mariajose’nin yolculuğunu @tioaventurabus Instagram hadresinden takip edebilirsiniz