Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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CNN International, seyahat bölümünde ‘Neredeyse hiç turistin gitmediği 20 güzel Avrupa şehri’ni listeledi. Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız bir yer girdi…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ORANGE / FRANSA Orange, Fransa'nın Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine bölgesinde Vaucluse’de yer alan bir komün. Şehrin toplam nüfusu 30 bin kişi kadar. Belediyedeki tarihi alanlar 1981 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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NORWİCH / İNGİLTERE Norwich, İngiltere’nin doğusundaki Norfolk Kontluğu’nun en büyük şehiridir. 12. yüzyıldan beri şehir statüsüne sahip olan şehirde bugün yaklaşık 132 bin kişi yaşamakta.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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AARHUS / DANİMARKA Orhus ya Aarhus, Danimarka'nın ikinci büyük kenti. Bir liman kenti olan Aarhus, ülkenin Yülen yarımadasının kuzeydoğusunda yer alır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kentte gezilip görülecek yerler arasında; 13. yüzyıldan kalma, ülkenin ve kuzey Avrupa'nın en büyük kilisesi olan katedral, Danimarka'nın geçmişindeki yapıların yakın zamanda yapılmış tıpkılarının bulunduğu eski Dan yaşamını canlandıran Den Gamle By ("eski kent"), Bitkibilimi (Botanik) bahçesi, Tivoli Friheden eğlence parkı ve kentin sanat müzesi ARoS sayılabilir. Kent ayrıca, ülkenin önemli üniversitelerinden birini de barındırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ANTWERP / BELÇİKA Belçika’nın kuzeybatısında bulunan ülkenin ikinci büyük kenti, 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’nın ticaret merkezi olarak altın çağını yaşayan Antwerp, aynı zamanda Avrupa’nın ikinci büyük liman kenti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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LAHEY / HOLLANDA Su tutkunlarının fazlasıyla ilgisini çeken Hollanda'nın en gözde şehirlerinin başında yer alan Lahey, özellikle de çocukları ile tatil yapmayı planlayanlar için bire bir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Lahey, gece eğlencelerinin doludizgin olduğu, caddelerinde at ve bisiklet turlarının görsel bir şölen yarattığı, gezinti yerleri ve rıhtımıyla 3 km uzunluğundaki plajı ve tarihle sanatın iç içe geçtiği şehir merkezi ile görülmeye değer yerlerin başında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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SARAYBOSNA / BOSNA Saraybosna hem Osmanlı hem Avusturya – Macaristan İmparatorluğu izleriyle harmanlanan çok özel bir yer. Özellikle mutfağından müziğine kadar çok etkileyici… Özellikle Türkiye’den bir hafta sonu kaçamağı için gidilecek yakın, vizesiz ve ucuz bir rota…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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PRİŞTİNE / KOSOVA Genç nüfusuna sahip ülkede artık dinamik, kültür sanata düşkün, modern bir toplum, huzur içinde yaşıyor. Ama pek fazla turist çekmiyor. Halbuki Newborn anıtı, Azize Rahibe Teresa Katedrali ve Germia Park gibi mutlaka görülmesi gereken birçok güzelliği barındırıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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MALMÖ / İSVEÇ Modern ve klasiğin buluştuğu bir yer Malmö. Stockholm ve Göteborg’dan sonra İsveç’in en büyük üçüncü şehri… Şehrin tamamını yürüyerek gezmeniz mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ABERDEEN / İSKOÇYA Aberdeen’e genellikle granit, yeşillik ve deniz rıhtımı kenti denir. Burası ünlü bir liman kenti ve bir sanayi bölgesi. 19. yüzyılda Aberdeen granit yataklarıyla ünlü… Duthie Park, Hazlehead Park ve Johnston Gardens gibi keşfedilecek ok fazla yeşil alanları var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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BERN / İSVİÇRE Albert Einstein’ın da yaşamayı seçtiği Bern şehri dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden. Bern şehri İsviçre’nin başkenti konumunda ve tarihi Orta Çağ'a kadar uzanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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WROCLAW / POLONYA Polonya’daki dördüncü büyük şehir olan Wroclaw’da, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir karışım ortaya çıkıyor. İyi korunmuş eski kent mimarisi ziyaret edenler için şaşırtıcı güzellikte.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Gotik ve Barok tarzdan Art Nouveau’ya kadar birçok dönemin izlerini taşıyan pastel renkli tarihi binalar, Wroclow’u Avrupa’nın en renkli şehirlerinden biri haline getiriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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TİFLİS / GÜRCİSTAN Kaotik olmakla birlikte parke taşı döşeli güzel sokaklar, kubbeli termal hamamlar, terk edilmiş Sovyet dönemi fabrikalardan dönüştürülmüş modern otellerle Tiflis tezatların şehri. Gürcistan’ın başkenti Kafkasların en önemli yerleşimlerinden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tepeciklerin üstüne pasta görünümlü kiliseler oturtulmuş. Arka sokaklara saklı kafeler antika meraklılarını heyecanlandıracak objelerle dolu. Doğu ile Batı’yı buluşturan şehir ortaçağdan kalma surlardan yeni lüks butik otellere zenginlikleriyle her gezgine uygun bir şeyler sunuyor. Yine de pek fazla turist çekmiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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MİNSK / BEYAZ RUSYA Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin ‘Caz Başkenti’ olarak bilinen Minsk, günümüzde çılgın gece hayatıyla ünlü popüler bir kent olsa da kültürel olarak görülecek yer sayısı bir hayli fazla
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ERİVAN / ERMENİSTAN Erivan Ermenistan’ın başkenti ve en büyük şehri. Şehir modern Ermeni ve Sovyet mimarilerinin güzel eserleriyle dolu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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CLUJ-NAPOCA / ROMANYA Romanya'nın ikinci popüler şehri olarak bilinse de pek beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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DEBRECEN / MACARİSTAN Macaristan’da Budapeşte’den sonra ikinci büyük en geniş şehirdir. Debrecen, Kuzey Alföld bölgesi ve Hajdú-Bihar eyaleti başkentinin bölgesel merkezi...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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ANKARA / TÜRKİYE Türkiye’den listeye giren şehir ise Ankara… Kent için şu ifadeler kullanıldı: “Konu kısa süreli turistik gezilere geldiğinde, Türkiye’de bütün alkışları İstanbul alıyor ancak başkent Ankara, Kapadokya ya da Anadolu’nun diğer güzel yerlerine giden yolda bir durak olmaktan daha fazlası.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi’yle birlikte belirgin bir başlangıç… Kocatepe ve Hacı Bayram camileri de görülmesi gereken yerlerden…”
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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FİLİBE / BULGARİSTAN Filibe, Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehridir. 8 bin yıllık bir tarihe sahip. Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden. 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle bu yıl oldukça popüler oldu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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TRONDHEİM / NORVEÇ Trondheim Norveç'in ortasında yer alan Viking Krallığının Şehri olarak anılan bir liman şehri olup M.S. 997'de kurulmuş. Nidaros Katedrali, Ringve Müzik Müzesi ve Eski şehir Köprüsu mutlaka görülmesi gereken yerlerden...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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TORİNO / İTALYATorino Kefeni ve Fiat’ın genel merkezi Torino’nun dünyanın en popüler şehirleri arasında yer almasına yeterli olamadı. Ancak İtalya’nın en büyük dördüncü şehri Torino, gündüzleri Trieste’nin zarif kafe kültürüne, geceleri Milano’nun hareketli hayatına ve içkilerine ev sahipliği yapıyor. İtalya’nın mutfak ve şarap kültürünün öncüsü Piemonte’nin de merkezinde. Juventus’un stadı ve yıldız müzeleri şehrin çok yönlü tarihinin altını çizen özelliklerinden.