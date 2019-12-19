Ne trafik var ne de gürültü, üstelik çok ucuz

Erfelek Şelalesi

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Sinop’a 30 km uzaklıkta. Yeşillikler arasında çok güzel bir yolu var. Sinop’ta gezilecek yerler listesinin her zaman zirvesinde olan bir yer olduğu kesin. Küçük, büyük 28 şelaleden oluşan Erfelek Şelalesi 1997’de tesadüfen baraj yapımında fizibilite sırasında keşfedilmiş. Kamp ve trekking için uygun olan bölgede ayrıca bir de kafe bulunuyor. Atıştırmalık bir şeyler tüketebilir veya kahve içebilirsiniz.