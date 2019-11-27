Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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National Geographic'in 2020 yılında gidilecek en iyi yerleri seçti! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesini belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
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Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesini belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
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10- MOSTAR / BOSNA HERSEK Bosna Hersek’in zengin tarihiyle sembol şehirlerinden Mostar, iç savaş sırasında yıkılan tarihi köprüsü aracılığıyla ünü tüm dünyaya yayılmış bir şehir.
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Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri’nin üzerindeki Mostar Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan köprü, iç savaş sırasında yıkılmasının ardından yeniden yapılmış.
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İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Boşnakça ‘Stari Most’ olarak isimlendirilen Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Köprü, UNESCO ve Dünya Bankası’nın girişimleriyle 1997’de yeniden yapıldı…
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9- GUIZHOU / ÇİN Doğal ortamının güzelliği ile tanınan Guizhou, Çin'in en fazla dünya mirasına ev sahipliği yapan eyaleti konumunda.
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Eyaletteki Libo Karstı, Chishui Danxia Bölgesi, Shibing Karstı ve Fanjing Dağı UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesine dâhil edilen 4 bölgeyi teşkil ediyor.
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8- KALAHARİ ÇÖLÜ / AFRİKA Afrika'nın en büyük çöllerinden biri olan Kalahari Çölü, ülkenin büyük bir kısmını kaplamakta...
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Afrika kıtasının büyüleyici doğa güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal yerlerin başında geliyor.
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7- TELC / ÇEKYA Renkli ve canlı binalarla dolu olan Telc, UNESCO’nun koruması altında bulunuyor. Sıra kemerli Barok evleri ile süslenmiş caddeleri ve tarihi ana meydanı, Telc kentini ülkenin en alımlısı yapmaya yetiyor.
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Eski Şehrin ucunda yer alan Rönesans Şatosu, masalları andıran bir romantik havaya sahip. Telc’ten kısa bir yolculuk ile UNESCO korumasında olan başka bir muhteşem kasaba Trebic’e kesinlikle uğranmalı.
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6- GALLER Harikulade manzaralarla dolu bir kültür ve doğa gezisi yaşamak isteyen turistlere rotalarını 'Kırmızı Ejderha diyarı' olarak da adlandırılan Galler'e çevirmeleri tavsiye ediliyor.
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Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'in kuzeyinde İskoçya, batısında ise İrlanda Denizi bulunuyor.
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Olağanüstü bir doğa manzarasına sahip olan ülke yamaç paraşütü yapanlar, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri.
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5- MISIR Kuzey Afrika‘nın en büyük nüfuslu ülkesi Mısır...
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Büyüleyici Akdeniz ve Kızıldeniz kıyıları, ortasından geçen Nil Nehri, eşsiz piramitleri ve 7000 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekmektedir.
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4- MEKSİKA Meksika, sizi bol kahkahayla karşılayacak renkli ve eğlenceli bir ülke...
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Her köşe başında şarkı söyleyen sıcacık insanları, restorana girer girmez kafanıza takılan koca Meksika şapkaları, kaktüsleri, piramitleri ve ilginç sualtı heykel müzesiyle dünyada göreceğiniz en özel yerlerden...
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3- GÖBEKLİTEPE / TÜRKİYE Dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı Göbeklitepe… Tarih sahnesinde ‘devrim’ niteliğinde bir keşif olarak tanımlanıyor. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’nde de bulunuyor.
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Örencik Köyü yakınlarında bulunuyor. Alanda kazı çalışmaları ilk olarak 1995’te, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün işbirliğiyle başlatıldı. 2014 yılı yazında kaybettiğimiz Alman Arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt’in liderliğinde yürütülen kazılarda heyecan verici sonuçlara ulaşıldı.
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Göbeklitepe ile ilgili önemli bulgulardan biri de insanların göçebelikten yerleşik hayata geçerken kentlerden önce tapınakları inşa ettiğini kanıtlaması.
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Bu durum tarihle ilgili bildiklerimizi değiştiren bir gerçek. Göbeklitepe’de bulunan tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu dikili taşlar tek kelimeyle göz kamaştırıyor.
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2- TAZMANYA / AVUSTRALYA Tazmanya veya yerel halkın dediği Tassie, bozulmamış doğal ortamıyla turistlerin Avustralya'daki en gözde yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Tazmanya'nın yaklaşık yüzde 37'si milli parklar, rezervler ve Dünya Miras Alanları'ndan oluşmakta.
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Doğu sahili boyunca denize bakan nefes kesici Freycinet Yarımadası, Freycinet Ulusal Parkı, masmavi koyları ve granit dağlarla kaplı beyaz kumlu plajlarla çevrili bir cennet olarak görülüyor.
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1- KANARYA ADALARI / İSPANYA spanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları, yılın herhangi bir zamanında yolcuların tatil yapabileceği tatil beldesi.
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Kışın bile çoğu sahil beldesindeki su sıcaklığı yüzmek için rahat.