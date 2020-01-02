National Geographic 2020'nin gidilecek en iyi adreslerini seçti! Listede şu sıralar Türkiye'de çok popüler olan bir yer de var...

Göbeklitepe ile ilgili önemli bulgulardan biri de insanların göçebelikten yerleşik hayata geçerken kentlerden önce tapınakları inşa ettiğini kanıtlaması. Şu sıralar Göbeklitepe, dünyaca ünlü film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı şirketi Netflix'in 2. Türk dizisi olan Atiye ile daha da popüler. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsur'un paylaştığı dizinin çekimleri listede yer alan Göbeklitepe'de gerçekleştiriliyor.