‘Modern insanın’ anayurdu keşfedildi! Bilim insanlarının yeni araştırması şaşırttı…
Yeni bir araştırma, modern insanın atalarının Afrika'daki Zambezi Nehri'nin güneyindeki Botsvana topraklarından çıkıp diğer bölgelere yayılmış olabileceğini iddia ediyor. İşte detaylar...
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Bugün tuzlalarla kaplı olan bölgede 200 bin yıl önce göl ve bataklıklar bulunduğu ve bunun modern insanın atası "Homo sapiens"ler için elverişli bir ortam yarattığı düşünülüyor.
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70 bin yıl boyunca burada yaşayan insanların, iklim değişikliği ve yağmurların yer değiştirmesi ile oluşan yeşil koridorlar üzerinden Afrika'nın diğer bölgelerine dağıldığı tahmin ediliyor. Bu insanların bir kısmı 130 bin ila 110 bin yıl önce Afrika'dan diğer kıtalara göç etti. Avustralya'daki Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden genetik bilimci Profesör Vanessa Hayes, "Modern insanın 200 bin yıl önce Afrika'da görüldüğü bir süredir biliniyor. Bu ortaya çıkışın ve ilk atalarımızın dünyaya dağılmaya başladığı nokta ile ilgili tartışmalar ise uzun zamandır devam ediyor" dedi.
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Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 70 bin yıl boyunca bu bölgede yaşayan modern insanın ataları, ilk göç dalgasında kuzeydoğuya, ikinci dalgada ise güneybatıya doğru göç etmiş, nüfusun üçte biri ise aynı bölgede kalmıştı. Genetik verilerle birlikte jeolojik ve iklim simülasyonlarını kullanan araştırmacılar, 200 bin yıl önce Afrika'nın nasıl bir ortama sahip olduğunu ortaya koymaya çalıştı.
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'Modern insanın evrimi karmaşık bir süreç'Ancak Hayes'in bugün güney Afrika bölgesinde yaşayan 1217 kişiden aldığı ve anneden çocuğa geçen mitokondrial DNA örneklerinden yola çıkarak vardığı sonuçlar bazı uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor.
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Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Profesör Chris Stringer, Homo sapienslerin evriminin karmaşık bir süreç içerdiğini ve tek başına mitokondrial DNA ile insanın kökeninin tespit edilemeyeceğini söylüyor.
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Stringer, "İnsan genomunun sadece küçük bir parçasına, bir tek bölgeye, tek tip taş alete veya bir tek 'kritik' fosile odaklı diğer birçok araştırma gibi, burada da mozaik kökenimizi bütün karmaşıklığıyla ortaya koymak mümkün değil" diyor.
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Stringer ayrıca babadan geçen Y kromozomları incelendiğinde, baba tarafından atalarımızın batı Afrika'ya dayandığına dair verilerin bulunduğunu, insan genomuna bir bütün olarak bakıldığında ise ilk insanların Afrika'nın doğusundan göç ettiğinin tespit edildiğini söylüyor.
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"Bu ve benzeri veriler aslında kökenimizin Afrika'nın farklı bölgelerinden atalarımıza dayalı bir bileşim olduğunu, ayrıca bir de kıta dışındaki insan gruplarıyla ırk karışımı olduğunu gösteriyor" diyor.
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Fosillere dayanan diğer araştırmalarda modern insanın anayurdu doğu Afrika olarak tespit edilmişti.
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Ayrıca, insanların evriminin Afrika kıtasının çeşitli noktalarında eşzamanlı olarak gerçekleştiği ve birden fazla bölgeden yayılmış olabileceğine dair teoriler de var. Kaynak: BBC
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İLGİNÇ BİR BİLGİ DAHA! İlk insanların yok olmasındaki büyük sır…
Modern insan Afrika'dan çıkıp Avrupa'ya geldiğinde Neandertaller ile karşılaştı. Yeni araştırmalar, onlara bulaştırdığımız hastalıklarla yok oluşlarını hızlandırmış olabileceğimizi gösteriyor. İşte Neandertaller ile ilgili iddialar...
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TARIMLA GELEN HASTALIKLAR Birçok mikrobun modern insanda ne zaman hastalığa yol açtığını anlamak için genetik kökenleri incelendi. Başlangıçta birçok mikrobun 8 bin yıl önce, tarım ve evcil hayvan besiciliğine geçildikten sonra hayvanlardan insanlara yayıldığı sanılıyordu. Ancak birçok hastalığın çok daha önce var olduğu bugün biliniyor. Bu ise modern insanın Afrika’dan çıkarken bu hastalıkları taşıdığı ve Neandertallerle karşılaştığında onlara bulaştırdığı anlamına geliyor. Bu hastalıklar Neandertalleri birden öldürmüş olamaz. “Sağlıklarının yavaş yavaş bozulması” gibi bir sürecin yaşanmış olabileceğini söylüyor Houldcroft.
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Bu eski hastalıklar günümüz insanını öldürmüyor, sadece genel sağlığımız üzerinde hafif bir etkisi oluyor. Fakat Neandertaller bu hastalıklarla tanıştığında başka sorunlarla da karşı karşıyaydı. Genetik veriler 50 bin yıl önce Neandertallerin sayısının zaten az olduğunu gösteriyor. Her biri 15-30 kişiden oluşan Neandertal toplulukların hastalığa neden olan mikroplarla karşılaşması onların avcılık ve toplayıcılık becerisini olumsuz etkilemiş olmalı. Bu bulaşıcı hastalıklarla bir grubun yok olması onların genel nüfusu açısından yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Modern insan nüfusu artarken onların soyunun tükenmesinde bu hastalıkların da payı olmalı.
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AZ GEN ÇEŞİTLİLİĞİ “Neandertaller’in ölümünü açıklayan tek teoriyi bulacağımızı sanmıyorum; ama birkaç bin yıl boyunca onların toptan yok oluşuna neden olan birçok şeyin yaşandığını gösteren veriler çoğalıyor” diyor Houldcroft. “Her bir Neandertal topluluğun karşılaştığı felaketlerin zamanla tek tek bunların yok olmasına neden olduğuna inanıyoruz.
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Bu da birçok faktörden sadece biri.” İklim değişikliği faktörü zaten vardı. Bu Neandertallerin avcılık ve toplayıcılık yaptığı ormanlık alanların büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Neandertal genomu modern hastalıklara dair bir iz taşımıyor, ancak mikroplara karşı bağışıklık geliştiren gen varyantlarının Neandertal topluluklarda yaygın olduğunu gösteren verilerle bu hastalıkların varlığı yakında kanıtlanabilir.
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“Hangi genlerin olup olmadığına bakarak doğal seleksiyon kaydını çıkarabiliriz” diyor Underdown. “Genetik kayıt ve günlük yaşamlarını canlandırma yoluyla 40 bin yıl önce atalarımızın karşı karşıya olduğu sorunları ortaya koyabiliriz.” Ayrıca henüz yayımlanmamış olan yeni bir çalışma, modern insanın uzun bir zaman boyunca başarıyla savaştığı hastalıklara Neandertallerin neden dayanamadığını açıklayabilir.
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Bu çalışma, hastalıklara dayanıklılık bakımından önemli rol oynayan genlerdeki genetik çeşitliliğin Neandertallerde çok düşük olduğunu gösteriyor. Modern insanda ise bu genler çok daha çeşitli. Yani Neandertallerin bağışıklık mekanizması yeni tanıştıkları hastalıklara karşı çok zayıftı.Başka bir deyişle, Neandertallerle modern insanlar karşılaştığında birbirine çeşitli hastalıklar bulaştırdıysa da, modern insanlar yeni hastalıklara karşı onlardan daha iyi bağışıklık geliştirebilmişti.
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Başka bir deyişle, Neandertallerle modern insanlar karşılaştığında birbirine çeşitli hastalıklar bulaştırdıysa da, modern insanlar yeni hastalıklara karşı onlardan daha iyi bağışıklık geliştirebilmişti. Araştırmayı yürüten Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nden George Perry, bu çalışmanın insanın evriminde bulaşıcı hastalıkların oynadığı önemli rolü ortaya koyduğunu söylüyor.
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“İnsan toplulukları uzun süre birbirinden ayrı kalmışsa hastalıkları da farklı gelişir. Sonra bu topluluklar bir araya geldiğinde bu hastalıkları birbirine bulaştırır ve bunun da nüfus üzerinde etkisi olur.” Öyle görünüyor ki Neandertaller modern insan kadar iyi bir genetik donanıma sahip olup bu hastalıklarla savaşmayı başaramadı.
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Almanya'nın Wuppertal kentinde Neandertal Müzesi bulunuyor. Müzeyi gezmeye başladığınızda Neandertal ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler de edinebilirsiniz. Kaynak: BBC