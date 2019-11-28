Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mimar Sinan yapmıştı, 2,5 milyon dolara satışa çıkartıldı...
Balat’ta bulunan 1582 yılında 3. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947’de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Hamamın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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'Tarihi dokusu ile kalması lazım'Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, “Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor” dedi. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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'Satılık olması etik değil'Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır.
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Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz” diye konuştu. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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'Satılık olması etik değil'Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir.
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Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz” diye konuştu. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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'Satılık ilanını görünce farkettim'Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, “Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor.
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Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur” şeklinde konuştu. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı
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'Tarihimizin satılmaması gerekiyor'Murat Onay ise, “Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor.
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Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı. Kaynak: Mimar Sinan’ın yaptığı 437 yıllık hamam satışa çıkarıldı