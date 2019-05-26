Mavi Bayraklı en güzel halk plajları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 463 plaj, 22 marina ve 15 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Hazır bayram tatili programlarının yapıldığı bugünlerde jürimiz hem cebinizi yakmayacak hem de güzellik ve olanaklarıyla gittiğinizde dönmek istemeyeceğiniz en güzel halk plajlarını seçti.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2019 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 463 plaj, 22 marina ve 15 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Hazır bayram tatili programlarının yapıldığı bugünlerde jürimiz hem cebinizi yakmayacak hem de güzellik ve olanaklarıyla gittiğinizde dönmek istemeyeceğiniz en güzel halk plajlarını seçti.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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JÜRİ Ali Boratav: Mavi yolculuk kitabı yazarı Altay Özcan: Karia Yolu Kitabı Yazarı Sedat Kalem: WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Murat Köksal: Atlas dergisi genel yayın yönetmeni
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Salim Uzun: Hürriyet Akdeniz Yazı İşleri Müdürü Aynur Tartan: Gazeteci/ Televizyoncu Uğur Biryol : Rehber, yazar Simru Silahtaroğlu: Antalya Express Gazetesi Yazarı Elif Demirci İşlegen: DHA Ege Bölge Temsilcisi
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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10- Sahilden denize açılan kapı: Kum Denizi Plajı – Urla / İzmir Merkezde bulunan iskelenin hemen yakınında yer alıyor ve Urla Belediyesi tarafından işletiliyor. Su oyunları parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları gibi aktivite alanlarıyla çocuklu aileler için en ideal yerler arasında. Giriş için herhangi bir ücret alınmasa da hizmet bedeli adı altında 10 lira (Bu yıl değişebilir) talep ediliyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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9- Manzarasında Kızkalesi var: Kızkalesi Halk Plajı – Erdemli / Mersin Şehrin en popüler yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. İnce kum taneli kumsalı ve berrak bir denizi var ve maviye kulaç atarken manzaranızı Kızkalesi süslüyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Plaj, engelli vatandaşlar için yapılan yollar ve rampalara sahip. Ayrıca burada bulunan özel işletmelerden kiralayabileceğiniz deniz bisikletini kullanarak Kızkalesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Giriş için herhangi bir ücret istenmiyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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8- Olağanüstü su kalitesi: Büyükakkum Plajı- Sığacık/ İzmir Sığacık’a en yakın ve en popüler plaj. Merkeze yakınlığı, deniz suyunun standartların üzerindeki kalitesi ve kumsalının temizliği nedeniyle seviliyor ve bu nedenle özellikle hafta sonları kalabalıklaşıyor. Büyük bir koyda bulunan plajda hem belediyeye ait tesis hem de özel işletmeler bulunuyor. Windsurf ve scuba aktiviteleri için de uygun olan plajda engelliler için de gerekli her şey düşünülmüş. Girişler ücretsiz.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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7- Engelli dostu: Hastanealtı Plajı - Datça / Muğla Datça merkezinde devlet hastanesinin hemen bitişiğinde yer alıyor ve ‘Sevgi Yolu’ boyunca uzanıyor. Sahili dar ve çakıl taşlı, suyu ise berrak. Sabah toplamak şartıyla çadır kurulabiliyor. Kuzeyden gelen rüzgârlar sayesinde suyu biraz soğuk ancak deniz sörfü için oldukça ideal. Burayı diğer halk plajlarından ayıran en önemli özellik ise engelli dostu olması... Giriş için ücret istenmiyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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6- Kendi küçük konforu büyük: Mermerli Plajı - Muratpaşa/ Antalya Tarihi Kaleiçi semtinde yer alan ve yat limanının iki yanında uzanan yüksek traverten kayalıkların arasındaki plaj özel bir işletmeye ait ve giriş ücreti olarak 20 lira isteniyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Hizmet ve yiyecek-içecek kalitesi oldukça yüksek plaj göz alıcı masmavi sularıyla öne çıkıyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Küçüklüğünden dolayı şezlonglar biraz yakın olsa da özellikle çiftlerin rahat edeceği bir yer.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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5- Dünyanın en güzellerinden: Kumburnu Halk Plajı - Fethiye / Muğla Ölüdeniz’i açık denizden ayıran 500 metre uzunluğundaki kum bankı Bild gazetesinin düzenlediği ankette ‘Dünyanın En Güzel Sahili’ seçilmişti.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kumsalın içe bakan tarafı sığ ve dalgasız olma özelliğiyle çocuklu aileler için ideal.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu yıl henüz belirlenmemiş olsa da girişlerin ücretli olduğu plajda kafeteryalar ve su sporları merkezi bulunuyor. Tabiat parkı içindeki plaj aynı zamanda olağanüstü doğaya sahip.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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4- Suyu soğuk, duygusu sıcacık: Kalkan Halk Plajı – Kaş / Antalya Kalkan’ın merkezinde bulunan ve ‘Belediye Halk Plajı’ olarak bilinen kumsal, küçük çakıl taşlarından oluşuyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Dağdan gelen kaynak suları nedeniyle deniz serin olsa da oldukça berrak ve turkuvaz bir renge sahip. Bakımlı ve temiz olan plaja girişte herhangi bir ücret talep edilmiyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Plajın karşı kıyısındaki çam ormanları ve zeytin ağaçları ile çevrili Kalkan Köyü de görülmesi gereken yerlerden.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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3- Deniz, tarih, doğa bir arada: Kleopatra Plajı - Alanya / Antalya Adını Antik Mısır’ın son Helenistik Kraliçesi’nden alan 2 kilometre uzunluğundaki plaj altın renkli kumsalıyla dikkat çekiyor. Giriş ücretsiz.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Masmavi ve sığ sularıyla çocuklu aileler için de uygun. Paraşüt, tekne, jet ski, yapılabilecek aktivitelerden sadece birkaçı.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Deniz gözlüğü takıp balıkları ve denizdeki doğal güzellikleri izlemek için de iyi bir adres. Giriş için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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2- Kraliçe ve imparatorun kumsalı: Damlataş Plajı - Alanya/ Antalya Damlataş Mağarası’nın önünde, Alanya Kalesi’nin eteklerinde yer alıyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra ve Roma İmparatoru Antonius’un burada yüzmüş olması ile ünlü.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Uzunluğu yaklaşık 2 km olan plaja giriş ücretsiz, şezlong kiraları ise önümüzdeki hafta belirlenecek. Yavaş yavaş derinleştiğinden çocuklu aileler için de uygun olan plajda geri dönüşüm konteynerleri, bilgilendirme panoları, ilkyardım ve cankurtaran birimi bulunuyor.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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1- Çocuklu ailelerin mavi hayali: Akçagerme Plajı - Kaş /Antalya Antalya Turizm Otelcilik Lisesi tarafından işletilen plaja giriş ücretsiz, şezlong kiralama bedeli ise 7.5 TL. 200 metre uzunluğunda, küçük çakıl taşlarından oluşan bir kumsala sahip plaj sığ denizi, su kaydırağı ve parklarıyla çocuklu aileler için de ideal.
Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Plajın arka tarafında piknik alanı ve restoran yer alıyor. Oldukça modern olan plaj içindeki tesiste yiyecek-içecek fiyatları da oldukça makul ve buradan elde edilen gelir okula kaynak olarak aktarılıyor.