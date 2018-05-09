Maldivler’e rakip çıktı! Turist akınına uğruyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Maldivler’i andıran Bokod Gölü Batan Evleri, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye 80 km uzaklıktaki mesafede turistlerin uğrak yeri haline geldi...
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Macaristan’ın çetin kışlarına rağmen, yakın bir zamana kadar, çok nadir donan göldeki batan evleri, genellikle yöre halkı yaz aylarında yazlık olarak veya yılın geri kalan zamanlarında balıkçılar kullanıyor.
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Ancak evlerin ünü internet sayesinde son yıllarda dünyanın her yanına yayılmış ve Bokodi Gölü Batan Evleri, özellikle de fotoğrafçıların, Avrupa’daki uğrak yerlerinden bir olmuş durumda.
Hürriyet Haber
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2013 yılında, Bing arama motorunda yayınlanan mavi bir sisin içinden görülen evlerin fotoğrafı sayesinde milyonlarca kişinin dikkatini çeken bu Orta Avrupa şehrindeki evler, yine 2014 yılında Eurovision’da Macaristan’ı temsil eden sanatçının video klibinde de kullanmıştı.
Hürriyet Haber
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Bu kadar ünlü olmadan önce yerliler ve balıkçılar tarafından kullanılan Bokodi Gölü Batan Evleri, yerlilerin kendileri için ahşap bir iskele ve yine ahşap evler inşa etmesiyle oluşuyor.
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Muhteşem manzaralı evler ve gölün fotoğrafları internette yayılmaya başladıktan sonra ise turistlerin ve fotoğrafçıların Macaristan’da uğrak noktalarından biri haline geliyor.
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Bokodi Gölü’nün yakın bir geçmişe kadar kış aylarında donmamasının sebebi, fotoğraflarından da görüldüğü üzere, bölgedeki santralden kaynaklanıyor.
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Santral, kazanlarının çalışması için gölden soğuk suyu çekip, yerine ılık suyu göle geri akıtıyordu.
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Suyun hiç donmaması, bölgedeki balıkçılık faaliyetleri için de faydalı oluyordu. Hatta evlerin direkt olarak Bokodi Gölü’nün üzerine kurulmuş olması da balıkçılar için verandalarında oturarak balık tutma imkanı sağlıyordu.
Hürriyet Haber
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Alınan bir kararla bu santralin 2015 yılında kapatılması, kış aylarındaki balıkçılık faaliyetleri ve turizm gelirlerinde de belli oranda bir düşüş meydana getirdi.
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Macaristan’ın kışlarının nasıl çetin geçtiği göz önünde bulundurulursa, Bokodi Gölü Batan Evleri’nin bu dönemlerde cazibesini ciddi anlamda kaybettiği söyleniyor.
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Ancak donmuş göl ve kış aylarında kar, buzla kaplı oldukça şık gözüken ahşap evler ve iskelenin de oldukça harika fotoğraflar verdiği de bir gerçek.
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Bokodi Gölü’nün batı tarafında Bokodi, doğusunda ise Oroszlány bulunuyor.
Hürriyet Haber
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Ve en güzel manzaralar da gölün doğu yakasında bulunuyor.
Hürriyet Haber
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Siz de bu muhteşem manzaraya tanık olmak ve unutulmaz fotoğraflar çekmek istiyorsanız, sizin için en iyi alternatif, Budapeşte’den Oroszlány’ye seyahat etmek olacaktır.
Hürriyet Haber
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Son olarak, Bokodi Gölü Batan Evleri’ni ziyaret için güzel zamanların ise ilkbahar ve yaz ayları olduğu söyleniyor.